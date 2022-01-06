Юрий Селиванов: Время для быстрой русской езды
Молниеносная операция ВДВ РФ в рамках ОДКБ наверняка поставит жирную точку в истории так называемых «цветных революций» на постсоветском пространстве
Возможно когда-нибудь мы узнаем, что на самом деле происходило в течение последних суток в Алма-Ате, казахстанском городе, который стал эпицентром антиправительственного мятежа. Того самого мятежа которого некоторые не в меру толерантные СМИ до сих пор упрямо называют «протестами». Как будто не знают, что в русском языке для таких случаев имеются куда более подходящие слова. Например – погром, разбой и мятеж.
Так что не надо пытаться надевать на наше сознание убаюкивающую словесную маску в надежде запутать и сбить людей с толку! Уже не получится, ибо слишком много мы навидались за последние годы. В том числе «общественных активистов», сжигающих заживо сотрудников милиции. И «мирных протестующих», стреляющих в законную власть. Пускай теперь эти либеральные сказочки «неполживая» пресса рассказывает теперь кому-нибудь другому. Мы на такое повидло уже не клюем.
Но довольно «лирических» отступлений! Вернемся к прозе жизни и смерти. Вторая сейчас напоминает о себе десятками остывающих трупов юных дураков, которым загадили головы опасным бредом насчет того, что «они здесь власть» и могут творить всё, что угодно.
Мне на данный момент точно неизвестно, кто именно положил конец этому беспределу. То ли казахстанские силовики вдруг опомнились и осознали, что завтра их самих будут резать как баранов, а потом примутся за их семьи. И решили таки постоять за себя, а заодно за все государство.
Или же они продолжали заниматься тем же, чем занимались накануне, когда откровенно праздновали труса.
А то, что должны были сделать эти защитники правопорядка, пришлось делать за них совершенно другим людям, с которыми действительно шутки плохи.
Сначала эти серьезные люди молниеносным ударом исправили фатальную ошибку местных силовиков. Которые без боя сдали противнику крупнейший стратегический аэродром Казахстана, расположенный в районе Алма-Аты. Логично предположить, что на освобожденный аэродром тут же стали приземляться силы самого быстрого, точнее мгновенного, реагирования Российской армии – Воздушно-десантные войска. Которые наверняка, как минимум за сутки до этого, уже сидели в самолетах в полной готовности к вылету.
Так что, когда они оказались на алма-атинском аэродроме, где уже действовал передовой отряд не очень вежливых людей, до исхода ночи оставалось еще вполне достаточно времени, чтобы «порешать» все остальные вопросы.
И сегодня можно уже с полной уверенностью констатировать, что все уроки нами выучены полностью и все решения для таких случаев найдены. И то, что некая пресса упорно продолжает изображать травоядными «протестами», пытаясь убаюкать общественное сознание, исподволь готовя его к тому, что в будущем точно такие же «мирные протестующие» подпалят московский Кремль, в серьезных государственных инстанциях квалифицируют совершенно иначе. Именно так, как оно того заслуживает – гибридной войной и внешней агрессией. И реагируют на них так, как и положено реагировать на такую агрессию. То есть отражают её всеми возможными силами и средствами в полном соответствии с Договором о коллективной безопасности стран СНГ.
Президент РФ Владимир Путин не раз и не два предупреждал Запад о том, чем могут закончиться его гибридные «забавы» под видом «цветных революций» на нашей исторической территории. Сначала это было в Белоруссии, когда было сказано, что в случае необходимости Минск получит все необходимую силовую поддержку для пресечения антиконституционного мятежа. И судя по тому, как этот мятеж быстренько сдулся после этого предупреждения Москвы, такая поддержка была оказана.
Но западные «партнеры» решили, что это была просто досадная осечка и что можно дальше продолжать в том же разбойном духе. Только зайти, так сказать, с другого фланга.
Вот и зашли… на свою голову.
Сдается мне, что больше таких попыток не будет. Ибо даже самые дубовые головы начинают соображать, когда у них начинает пылать задница.
Остается только горько пожалеть о том, что мы не усвоили эти уроки истории раньше. И в результате потеряли огромную часть нашей территории и населения на Украине, которых сейчас превращают в военный плацдарм и пушечное мясо против остальной России.
И едва не потеряли Белоруссию.
Да что там Белоруссия! Ведь мы начали этот скорбный путь с того, что не уберегли собственную страну, поверив в заграничные байки про то, что «Запад нам поможет!». Вот он и «помогал» десятки лет подряд, пока мы ему «слишком доверяли». И пока русские десантники не пришли и не помогли навести порядок минувшей ночью в Алма-Ате.
А ведь был и тогда повод правильно оценить ситуацию, сделать надлежащие выводы и может быть даже спасти страну. И назывался он площадью Тяньаньмэнь в Пекине. Но свою страну тогда спасли не мы, а китайцы. И в результате стали сегодня самой передовой и могущественной державой планеты.
Буквально вчера я писал о том, что забугорные спецслужбы подгадали эту казахстанскую провокацию аккурат к тому времени, когда они собирались вести с Россией переговоры с позиции силы. Хотели так напугать Путина, чтобы тот сразу забыл о своих требованиях про гарантии безопасности. Типа, парень – ты чего вообще! Погляди на Казахстан! Хочешь, чтобы завтра это случилось в России?
Наивные простачки! Жалкие любители тупо переписывать одни и те же сценарии в надежды на то, что остальные еще тупее и никогда не найдут на эту «хитрую» гайку подходящий болт с левой резьбой. Но, как и следовало ожидать, сами оказались в дураках.
А теперь пускай попробуют что-нибудь продиктовать России с «позиции силы» в Женеве! Думаю, что им будет, что слушать в ответ. И это им вряд ли понравится. Тем более, что кроме Алма-Аты есть на «постсоветском пространстве» еще и другие города, где тоже имеются аэродромы, годные для прибытия российских ВДВ.
А вы как думали, господа «партнеры»? Что этот ваш праздник будет вечным? И вам никогда не приходилось слышать про то, что русские долго запрягают, но быстро ездят? Ну, так вот — они, наконец, запрягли и поехали. А точнее полетели. В добрый час!
Юрий Селиванов, специально для News Front«Цветной» беспредел: Нур-Султан жестко ответит на погромы в Казахстане
…И пока русские десантники не пришли и не помогли навести порядок минувшей ночью в Алма-Ате….
Где об этом факте прочитать еще?
О чём сказал автор в своём мнении ? (в допуске) Что периметр РФ (беи, баи, оглы, баши, паши и заде) не в состоянии себя , вороватых, защитить иным способом, кроме как спиной руского Ваньки. Как затычкой.
Нет.
О том, что нужно пройтись по Казахстану, как по вражеской земле.
Автор явно поспешил с выводами, и не перепроверил информацию перед публикацией.
Официального подтверждения какой либо спецоперации ВС РФ в Казахстане нет.
Снова глупите. А неофициально уже прошла и идёт ликвидация последствий. На первом этапе. Сами подумайте – зачем дяде Вове геморрой на встречу с Бидоном ?
Где именно прошла?
Будьте добры – предоставьте источник.
Моя голова и мозговая деятельность – источник. Там включили интернет и связь ( из СМИ). Дальше додумайте сами.
Думаю что додумали Вы.
На пару с автором публикации.
Правительство Казахстана сообщило населению про снижение цены на газ и другие плюшки через прессцентр. Актау утих. Включите свои мозги.
И?
Продолжите мысль.
Это жидовское “и” можете либермаше адресовать . Вы сами с усами. Или усы сбрили ?
На встрече ВСЕХ oбрадует.
Стрелять в тoлпу теперь
МOЖНO
там цуки терарюги мoчи их и тётoк с зoнтиками
Радoсть тo какая ВСЕМ…..
И Бидoнам и Макрoнам.
Там тoж скакуасы всех задалбали….
Мир пoсле пандемии не будет прежним.
А насильникoв девoчки нада атпустить….
Oни ВЛАСТИ не угрoжали
А ты где память потерял ? Стреляли и раньше.
Где?
Янык не стрелял.
В Хабарoвске,Мoскве,Киргизии,Ереване,Тбилbсси,Минске не стреляли….
А теперь
МOЖНO
Я про глобус.
и не подкапаешься -все по правилам и договорам сделано.И не докапываются СМИ США.Потому что сценарий и баланс сил уже намечан и Россия с ВВП там значатся в выигрывших,Украина в проигравших,США уходит на передержку.
кстати ,а Афганистан в качестве гостя в ОДКБ ,а там полно безработных воинов.
ШП пойдет в основном пока через Россию,пока везде не успокоится ситуация.
кстати ,а Афганистан в качестве гостя в ОДКБ ,а там полно безработных воинов.
Будет кoму Бе-русских бабушек успoкoить кoгда цены в Бе-руси в 10 раз скаканут
У вас сбор в Киеве -быстренько отсюда к столу ,оплатят :
“Находящийся под арестом в Руставской тюрьме гражданин Украины экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, глава украинского исполкома реформ, сообщил о собрании казахских оппозиционеров в его доме в Киеве.
В своем заявлении на страничке в социальной сети Facebook он «приветствует борьбу казахского народа за свободу» и отмечает, что «этот героизм показывает конкретный пример того, что какие бы репрессии не проводил режим, какие бы аресты он не осуществлял, какие бы спецназы не направлял, люди везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью, коррупцией и неформальным управлением».
«В прошлом году у меня в Киеве гостила группа казахских оппозиционеров», – сообщил Саакашвили.
Он отмечает, что после встречи с ними «убедился, что казахское общество готово для больших перемен, свидетелями которых мы сейчас являемся».
«(Экс-глава Казахстана Нурсултан) Назарбаев сделал для Казахстана намного больше, чем (основавтель правящей «Грузинской мечты» Бидзина) Иванишвили для Грузии, но это не дает ему право считать страну личной вотчиной и неформально ею управлять, утопая в роскоши. Народ обязательно вернет страну себе», – заявил Саакашвили, отбывающий шестилетнее наказание.
Пришло время расстраиваться Жорикам!
Жорик, твоё время закончилось. Покажи, что ты всё-же умный!
Где у него ум, и что он должен показать ?
А чё тебе ляпать своим языком глупости , – что 2 пальца об асфальтобетон.. Вернись , Ленид !
…Ну вот Жорик свой “ум” и показал. Сказать “сам дурак” – это и дурак сумеет…
Дур-к-уешь ? Ступенька у тебя одна осталась к чужому. На пару.
Жорик, не будь дураком, позоришь евреев! …но вот, перешли на угрозы… Всё по традициям иудаизма!
Выздоравливай.
Он сбрил жидовские усы. Из трусов торчат.
Кэт без усов ? Тогда он нюх потерял. Стопудово. Отсюда и детские вопросы.
Если вы его поцелуете без усов, то у вас нюх появится.
Вас двоих хватает лизать.
Спасибо вам.Вы как триггер.”Осторожно!!!!Тут навоз.Не наступи”.Хватает же вам терпения не называть человека м.зью,когда это в глаза бросается.Я уж и не думал что испытаю эмоции.Вот у вас выдержка.Это я не о Чужом,а в принципе.
Кто был прорабом,тот в цирке не смеётся.
Я на стройке проработал почти 30 лет. Но не прорабом.)
))))
Жора не лень тебе сайт засирать беседуя с этими полудур.ками?
Грубить не будем. Окружающая среда должна включать в себя всё. Для баланса.
Навоз и слякоть, день чудесный. Ну вы и баланстируете как на вашей аватарке. Это я не про пользователя. Это в принципе.
Грузин на вокзале – таксисту : Слющай, – вези мене в принцип ! Таксист : – А где это ? Грузин: Как гдЭ ! Туда , гдэ у вас гаварят :” В принципе всё есть !”
Ой, заказакл дверь “индпошив”. Красавица. Низ оказался шире верха на 4 сантиметра.
Теперь буду делать пирожки из слоеного теста с уткой, картошкой, жареным луком, грибочками и яйцами. Чтобы все было как у гаишника в Грузии.
- Ваши права
- Извините, я грузинского не знаю
Положил в права 20 баксов И гаишник говорит
- А говоришь, что грузинского не знаешь.
Ой – это правильно и так надо. Теперь будете за деньги всем показывать индивидуальную трапециевидную дверь. И рекламировать васю – изготовителя (всех таких васей пишу с маленькой буквы). Или наймите бандитов – пусть васю распнут на его двери у Вас. Тоже показывать можно.
Логично Ватсон!! Пусть будет!!
Без паники! Обязательно будет заявление и от официальных кругов по событиям в Казахстане, после того, как Путин угомонит своих либероидов…