Молниеносная операция ВДВ РФ в рамках ОДКБ наверняка поставит жирную точку в истории так называемых «цветных революций» на постсоветском пространстве

Возможно когда-нибудь мы узнаем, что на самом деле происходило в течение последних суток в Алма-Ате, казахстанском городе, который стал эпицентром антиправительственного мятежа. Того самого мятежа которого некоторые не в меру толерантные СМИ до сих пор упрямо называют «протестами». Как будто не знают, что в русском языке для таких случаев имеются куда более подходящие слова. Например – погром, разбой и мятеж.

Так что не надо пытаться надевать на наше сознание убаюкивающую словесную маску в надежде запутать и сбить людей с толку! Уже не получится, ибо слишком много мы навидались за последние годы. В том числе «общественных активистов», сжигающих заживо сотрудников милиции. И «мирных протестующих», стреляющих в законную власть. Пускай теперь эти либеральные сказочки «неполживая» пресса рассказывает теперь кому-нибудь другому. Мы на такое повидло уже не клюем.

Но довольно «лирических» отступлений! Вернемся к прозе жизни и смерти. Вторая сейчас напоминает о себе десятками остывающих трупов юных дураков, которым загадили головы опасным бредом насчет того, что «они здесь власть» и могут творить всё, что угодно.

Мне на данный момент точно неизвестно, кто именно положил конец этому беспределу. То ли казахстанские силовики вдруг опомнились и осознали, что завтра их самих будут резать как баранов, а потом примутся за их семьи. И решили таки постоять за себя, а заодно за все государство.

Или же они продолжали заниматься тем же, чем занимались накануне, когда откровенно праздновали труса.

А то, что должны были сделать эти защитники правопорядка, пришлось делать за них совершенно другим людям, с которыми действительно шутки плохи.

Сначала эти серьезные люди молниеносным ударом исправили фатальную ошибку местных силовиков. Которые без боя сдали противнику крупнейший стратегический аэродром Казахстана, расположенный в районе Алма-Аты. Логично предположить, что на освобожденный аэродром тут же стали приземляться силы самого быстрого, точнее мгновенного, реагирования Российской армии – Воздушно-десантные войска. Которые наверняка, как минимум за сутки до этого, уже сидели в самолетах в полной готовности к вылету.

Так что, когда они оказались на алма-атинском аэродроме, где уже действовал передовой отряд не очень вежливых людей, до исхода ночи оставалось еще вполне достаточно времени, чтобы «порешать» все остальные вопросы.

И сегодня можно уже с полной уверенностью констатировать, что все уроки нами выучены полностью и все решения для таких случаев найдены. И то, что некая пресса упорно продолжает изображать травоядными «протестами», пытаясь убаюкать общественное сознание, исподволь готовя его к тому, что в будущем точно такие же «мирные протестующие» подпалят московский Кремль, в серьезных государственных инстанциях квалифицируют совершенно иначе. Именно так, как оно того заслуживает – гибридной войной и внешней агрессией. И реагируют на них так, как и положено реагировать на такую агрессию. То есть отражают её всеми возможными силами и средствами в полном соответствии с Договором о коллективной безопасности стран СНГ.

Президент РФ Владимир Путин не раз и не два предупреждал Запад о том, чем могут закончиться его гибридные «забавы» под видом «цветных революций» на нашей исторической территории. Сначала это было в Белоруссии, когда было сказано, что в случае необходимости Минск получит все необходимую силовую поддержку для пресечения антиконституционного мятежа. И судя по тому, как этот мятеж быстренько сдулся после этого предупреждения Москвы, такая поддержка была оказана.

Но западные «партнеры» решили, что это была просто досадная осечка и что можно дальше продолжать в том же разбойном духе. Только зайти, так сказать, с другого фланга.

Вот и зашли… на свою голову.

Сдается мне, что больше таких попыток не будет. Ибо даже самые дубовые головы начинают соображать, когда у них начинает пылать задница.

Остается только горько пожалеть о том, что мы не усвоили эти уроки истории раньше. И в результате потеряли огромную часть нашей территории и населения на Украине, которых сейчас превращают в военный плацдарм и пушечное мясо против остальной России.

И едва не потеряли Белоруссию.

Да что там Белоруссия! Ведь мы начали этот скорбный путь с того, что не уберегли собственную страну, поверив в заграничные байки про то, что «Запад нам поможет!». Вот он и «помогал» десятки лет подряд, пока мы ему «слишком доверяли». И пока русские десантники не пришли и не помогли навести порядок минувшей ночью в Алма-Ате.

А ведь был и тогда повод правильно оценить ситуацию, сделать надлежащие выводы и может быть даже спасти страну. И назывался он площадью Тяньаньмэнь в Пекине. Но свою страну тогда спасли не мы, а китайцы. И в результате стали сегодня самой передовой и могущественной державой планеты.

Буквально вчера я писал о том, что забугорные спецслужбы подгадали эту казахстанскую провокацию аккурат к тому времени, когда они собирались вести с Россией переговоры с позиции силы. Хотели так напугать Путина, чтобы тот сразу забыл о своих требованиях про гарантии безопасности. Типа, парень – ты чего вообще! Погляди на Казахстан! Хочешь, чтобы завтра это случилось в России?

Наивные простачки! Жалкие любители тупо переписывать одни и те же сценарии в надежды на то, что остальные еще тупее и никогда не найдут на эту «хитрую» гайку подходящий болт с левой резьбой. Но, как и следовало ожидать, сами оказались в дураках.

А теперь пускай попробуют что-нибудь продиктовать России с «позиции силы» в Женеве! Думаю, что им будет, что слушать в ответ. И это им вряд ли понравится. Тем более, что кроме Алма-Аты есть на «постсоветском пространстве» еще и другие города, где тоже имеются аэродромы, годные для прибытия российских ВДВ.

А вы как думали, господа «партнеры»? Что этот ваш праздник будет вечным? И вам никогда не приходилось слышать про то, что русские долго запрягают, но быстро ездят? Ну, так вот — они, наконец, запрягли и поехали. А точнее полетели. В добрый час!

Юрий Селиванов, специально для News Front