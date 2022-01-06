Опубликованы кадры вылета Коллективных миротворческих сил в Казахстан
Вылет был осуществлен из аэродрома Чкаловский.
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Надеюсь этот борт сопроводят СУ в УР воздух-поверхность.
Слишком все “гладко” получается, где то что то не учтено…
По сути “миротворцы” разгрузят армию казахов ( перекрытие тр. путей, блок-посты и пр.), если она боеспособна для зачистки (стрелять в “народ”) А так – придётся самим чистить. И где-то быстро должен всплыть переемник Токаева ( как ставленника НазарБая). Кровь уже на нём.
Казахи показали, что они не беларусы.Скорее всего ОДКБ воспримут как интервентов.
Думаю, что блок-посты начнут просто исчезать.Степь большая.
Надеетесь на стрельбу по участникам ОДКБ?
Для разжигания конфликта это было бы логично.
Войска ОДКБ уже завели.
Осталось спровоцировать на ответную агрессию.
Это очевидно.
Практически это как? Туда матёрые вдвшники на БТР заехали в брониках с СВД и так далее. А 10 юса с котиками там нет. Напрямую их на толпу не пустят они заградотрядом за казхомоном стоят. Прижмут ОМОН он уйдет за спину десантников которым всё равно кого где мочить. Востанцы не бараны служили многие рассредоточатся по району и так далее.
Заградотряд из ВС РФ?
Логика в этом есть для дискредетации, да.
Беларусы – это не клановость. И психология навязанного рабства , о чём тут РуссоФиля говорил. Навязанное, как и в РФ, потому что держат стада эти в мороке лживого информпространства.
Как же в тебе сидит обида на несбывшееся в Минске ,что не можешь даже логиком быть .Отбрось личное и посмотри с другой стороны -что лучше твоей родине?-китайцы до урала ?Если не Россия займет опустевшее место (назарка слинял на самолетике ,разворовав и отдав в концессию активы чужакам) то другой.Казахи ,не могут сами по себе соорганизоваться-кочевники ,не образованы ,выгнали хохлов и русских от обиды на свою ограниченность ,как и в РБ между прочим.Так что же тебя ,частично русского гложет?что ты явно на стороне казахов –они ведь гнали не жалели простой русский народ в 1990гг-просто никак,лишая работы и жилья.
НЕТ, я за народ.То, что Россия берёт под контроль, это абсолютно правильно.
Но она должна была зайти не с защитой елбасни, а с требованием к Токаеву остановить насилие и заставить его дать народу выбор, естественно в рамках закона.
Не “казахи пoказали” а КАЗАХАМ пoказали……
Чтo будут их oтстреливать…
упс.
А завтра ЭТO пoкажут и в Хабарoвске и Минске и Куеви…
Всё….
Сталo МOЖНO
и в тoлпу стреляь и вoйска ввoдить.
Толпа, толпе – рознь.
Одно дело, гонять мирных тетенек с зонтами, и другое – словить пулю от аборигена.
И тётеньки и аббoригены ПРOПЛАЧЕНЫ.
Вчера в Минске oплатили тётенек и лайт-бунт.
А завтра уже аББoригенoв-угoлoвникoв и всё пo взрoслoму.
И тётеньки лягут пoд автoматными oчередями.
Всё
OнoжедеЦЦтвo заканчивается
Всё на много глубже.
На хрена аборигену вражеские 30-50$, если своя власть дает ему 1000-1500, а не 300 со штрафами, присвоив самое вкусное себе.
Смешнoй
Этo тётенькам и 30-50 хватит ибo МИРНАЯ КЛOУНАДА.
А серьёзные бoевики “танцуют” за другие денешки.
И сьезди в Казахстан.
Там писец разруха
и “грёбаный Экибастуз” этo там.
И платили аББoригенам не “злые пиндoсы” а любимый През чтoб Бая-Назара снести
Забавнo чтo Яныку
НЕ ДАЛИ не стрелять не OДКБ.
ха-ха
————
Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей…
Правда, большие…
но по пять рублей…
но очень большие…
хотя и по пять…
но очень большие…
правда, и по пять рублей…
но зато большие…
хотя по пять, но большие…
а сегодня были по три,
но маленькие, но по три…
но маленькие…
зато по три…
хотя совсем маленькие…
поэтому по три…
хотя маленькие…
зато по три…
то есть по пять, но большие…
но по пять…
но очень большие.
А эти по три,
но маленькие,
но сегодня..
ты как европеец рассуждаеш-кровь,кражи ,ложь -импичмент .Смотри на украину -где там хоть какие то моральные принципы выполнялись и это европейское государство.А в Казахстане -клановое ,родовое -жузы.
Но и в Европе и в Азии побеждают деньги кланов ,а мнение и голоса соответственно подгоняются -смотри самые честные выборы в США ,когда Трампа заблокировали в сети.
Вернитесь в настоящее – Украина давно не государство , и совсем не европейское. Это оккупированная территория паразитами.
Засветились призывы к координации бунтарей, причем номера для координации – российские.
Отсылка к ЛДНР.
Фейк или нет – время покажет.
Шоу продолжается.
Они были раньше. Из Украины. Всё – по плану. Смотрят по ситуации и реагируют. Я Вас спрашивал, что самое главное на поле боя , так Вас унесло в бред про закон. А главное – владеть инициативой. Это касается не только военной сферы.
Маневр про то, что Токаев – протеже Москвы, и решил свалить Назарбаева оппозицией, которой дал разгуляться и выполнить нужные маневры?
Чтобы потом сказать на весь мир, что координация бунтарей шла из ЛДНР?
Намекая на то, что кашу заварили с условием договорняка?
Тогда понятна мотивация Пашиняна.
Он же спровоцировал ввод контингента ОДКБ в Казахстан.
Чтобы потом заявить – что он неполживый свидетель того, что сдавшиеся ему бунтари как один признавались что они связаны с Донбассом.
…
Итого:
1. Провокация с обстрелом ВС РФ (100% стоит ждать, работа снайперов).
2. Контроль над еще одной газовой трубой.
3. Полная дискредетация ЛДНР в мировом сообществе.
Из Украины – это из Киева от Аблязова. ЛДНР тут никаким боком, и выстроенное Вами суждение ошибочно. Сейчас в Украине болтается Боррель, а Зельц и Беня в Буковеле в отпуске. Поэтому деда Борреля напугать при визите в окоп никто на будет – бабла и квартир в Лондоне точно лишаться сразу. Поэтому дотянут до результата в Казахстане и тёрок 12 января.
Впервые читаю от Вас о том, что суждение ошибочно.
По памяти.
А логика есть – беспроигрышная.
Так или иначе с газом связано.
Так или иначе дискредитация России, и в глазах тех, кто потом будет орать “онижедети” Казахстана, и в глазах тех, кто будет утверждать, что Россия договорнячок придумала, как Казахстан прибрать к рукам.
Ну а на том и мусульманский мир России качнуть можно попробовать.
Так или иначе – стрельбу по гражданам Казахстана 100% попытаются спровоцировать.
Нашли двух силовиков с отрубленными головами. Вот Вам и след – маркер мусульманского мира.
…Мятеж в Казахстане стал порождением официальной дерусификации…
Вот Вам целый заголовок.
При чём здесь это?
Это вопрос автору статьи, не мне.
Токаев так торопится с выяснением причин, еще не окончено подавление бунтарей, он уже организовал следственную группу.
Еще бы ,многочисленные отряды казахов служили в Игил в Идлибе у брата Назарбаева -Эрдогана.Вот самая страшная беда -это не дай бог на религиозной основе (не даром Кадыров обратился к братьям казахам ,прочитай про его бизнес газовонефтяной с семьей назарбаева)и попросил понять ,что всё это против России и значит против народа.Но эту карту пока Англия с Эрджепом не разыгрывает ,как с Азерами и пошиками.
Там 19 миллионов челов на такую территорию. Официально 70 х 30 – ислам к христианству. Но есть до-исламские вероучения. Не зря Кадыров вскинулся.
Большинство казахов такие же мусульмане,как русские христиане-чулы дзвин та нэ знають дэ вин.
Не важно. Алах-акбар и в Лондоне в бар.
Важно,так количество идиотов очень сильно разнится.
Не важно. 10 толкнут впереди себя 500.
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Нашли двух силовиков с отрубленными головами. Вот Вам и след – маркер мусульманского мира.
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Близка к завершению история со зверским убийством в Костроме 5-летней девочки Вероники Н. Нелюди, изнасиловавшие и убившие ребёнка, уже через несколько часов были задержаны и дают показания. Зовут их Денис Г. и Вадим Б.
Вот Вам и след – маркер славянскага мира.
Не только. Эта нелюдь по всему миру. Её надо стирать.
Только патентованный враг русских и России мог так предствить эту трагедию жуткую.Почему враг(нет на тебя АГЛ) молчал до сих пор.Жуткие ,просто жуткие истории ежедневно на территории Росси с детками -то наркоман отец выбросит из окна ,то мать в Самаре двоих деток 5и 8 задушила и сбросила в овраг.Народу гибнет ежелневно тучи,никакой Ковид по численности не сравнится ..Хренов ты патриот КОтище ,если тебя эти цифры не поражают и твою жидоармянку Симоньян .Кажде утро открываю и читаю -вся выпущенная нечисть на свободу 0никому не нужна,она без пригляда ,СМИ не помогают -чтобы *тупые* мамашки не отпускали своих детишек ни на час ,вбивали бы им в голову про очень плохих взрослых.Общественное мнение (сейчас там требуют расстрела )должно быть на страже Семьи ,а его этими примерами растлевают ,требуя прав для ребенка и отлучения детей и главное в ГД.жидовки типа Пушкиной и Родниной штампуют законы ,разбивающие Семьи ,т.к. сами были несчастны ,избиты в США -сбежали и теперь мстят мужикам за деньги.
Но это всё,всё -следствие той жуткой обстановки в образовании (в школе преподают ересь жидовки вылетела фамилия о половом воспитании детей ,где мальчику показывают на картине ,аля мультик,что не страшно с мальчиком ) Культуре (которая 100% в чужих руках),Кино Голливуда ,СМИ заточенные на грязное и горячее..Расстреливать педофилов можно -но это не решит проблему -это сверху насаждается .Разве не эта главная проблема настоящих патриотов -Котище .А ты со своей здесь хренью,дак и еще и ужесточения ФСБ требуешь -по отношению к Кому -народу? а кто во главе и чьего клана?
Хохол просто враг чистейший и сколько таких живет и вредят ,а Кот припыленный ложью.А где настоящие патриоты -так они пашут и месят бетон,клеят картон-им нужно просто выжить и они не пойдут убивать.
-в конкретном случае участвовал губошлеп 24 лет (сидел за кражу )и глубокобольной педофил 45 лет,напившись выкрали девочку 5 лет,при всем честном народе -много мужиков было около своих машин и всем пофик.Их отпустили ,а работу кто-то гарантирует ?если нормальным нет ,а таких и вовсе бояться брать.Вот и следствие .Млрд ушли на спектакль с ковидом ,млрд дол.-а здесь реабилитация трудовая нужна ,обязательная ,если даже участковых толком нет,как и санитарок сократили.Общество больное -вот куда Машке Распутиной нужно идти ,а не деньги делать на Ковиде.
Еще хуже в Казахстане ,там давно и открыто Англия имела свои суды и структуры.Но в сознании народа -все эти братские республики и РБ в т.ч. -государства еще .Они глубоко не вникают ,тем более власть им вменяет в сознание -что мы, освободившись от Москвы ,стали свободными.Но каждая ,попадая в переплет ,сама зовет Москву,спасти их.
Есть такие слова : менталитет и цикличность. Одно действо – это поглощение, а другое – взращивание чужого в чужом. Попытки толерастии ( толерантность как медицинский термин) не приводят к 100% результату. Рано или поздно качели пойдут обратно. Так этот мир устроен.
В 1990 гг убили пассионарность русских,они выживают тупо сейчас ,как и Россия опять .Да ,думаю ,что толерастия (отказ организма сопротивляться в принципе )свойствена больше вашему С Хохлом любимому Западу (иначе бы они не приветствовали узаконенный пи..ра..синг,гомиков ,пе..ов)и это заметь произошло ,когда они полностью отреклись и отвергли Бога .Не церкви и Папство ,а именно Бога и СоВесть,когда возможно всё и с детьми тоже.Поэтому для стада или образованного частично народа -мораль и Совесть необходимы.Но пока всем рулит Газ,дай Бог ,чтобы результат хотя бы для родины моей был положительный ,а не Партнеров ради.
Твoя Рoдина этo Coбчак и Скабеева,Симoнян и Канделаки.
Всё у Рoдины будет
ХO-РO-ШO
не переживай
мoлись-кoлись-oбнуляйся спoкoйнo
Не пoстрадает Рoдина
Трошки ошиблись по временной шкале. Это произошло во время кровавого насаждения христианства на Руси.
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1 самолёт с миротворцами?Ты серьёзно?
Ты не ошибся с адресом коммента ? Где у меня про 1 самолёт ?
Вылетел то один.
Послушай, СМИ – это СМИ. КТ-это КТ. Ты чего мне приплёл бред от сми ?
Все по сценарию.
Одна стенает.
Второй обвиняет одну строну.
Третий обвиняет другую.
Статьи заготовлены, и уже пошли в оппозиционные СМИ.
Пошла накрутка от “ярых патриотов России” на тему “прижучить всех в Казахстане”.
Они же потом превратятся в “путинслилов”.
Роль ВС РФ должна быть сведена к минимуму, гуманитарные и логистические взаимодействия, не более того.
Стрельба в крайнем случае, при невозможности выйти из под огня.
Россию в Казахстан заманили, придется маневрировать на минном поле на ходу, без карты, на ощупь.