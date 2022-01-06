Главная » Невероятное в мире, Политика

ОДКБ введет миротворцев в Казахстан

111 1


2022-й решил стартовать без разгона, а сразу вот так вот.

Вечером Токаев обратился с призывом о помощи к ОДКБ, использовав фактически имеющуюся опцию, прописанную в договоренностях участников блока. Сослался на террористическую угрозу, массовый захват инфраструктурных объектов, а также идущий под Алма-Атой бой между казахскими десантниками и боевиками.

Чуть позже в соц.сетях на фоне молчания официаьных ресурсов последовали сообщения, что ОДКБ задействует необходимые механизмы и поможет с наведением порядка.
Пашинян на странице в Фейсбуке (ОДКБ информирует о своих планах на ресурсе подконтрольном спецслужбам враждебного военно-политического блока. Торжество постмодерна) объявил, что решение о вводе войск принято с согласия членов Совета ОДКБ. Обращаю внимание, что мотивирован ввод войск вмешательством извне. Привет любителям тезиса, что "все оно само".

Если ввод войск состоится, то не думаю, что войска ОДКБ будут заниматься борьбой с беспорядками. Основная задача – взять под контроль ключевые дороги, объекты инфраструктуры, предприятия, тот же Байконур и т.д. Освободив силы казахских силовиков для работы по очагам происходящего бунта и в особенности для ликвидацию того трэша, который сейчас творится в Алма-Ате.
На дорогах выставляются блокпосты с досмотром машин на предмет оружия и награбленного. При необходимости, оказывается поддержка казахским военным в случае столкновений с вооруженными бандами. Усиленный обмен информацией по линии спецслужб, предоставление дополнительного информационного ресурса (в том числе кадрового).
В общем, обеспечивающая и стабилизирующая роль. Города от мародеров и погромщиков, которые теперь неплохо вооружены за счет оружия захваченного в брошенных оружейках, должны зачищать сами казахи, если они на это еще/вообще способны.

По сути, если ничего не изменится, это будет первая полноценная операция ОДКБ.

Онлайн-трансляция происходящих в Казахстане событий продолжается в Телеграме - https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7352060.html
Метки: армения, Казахстан, ОДКБ, пашинян, Россия, средняя азия, токаев
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Симоньян обратилась к Армении: Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть
Протесты в Казахстане. Ночь
История антисемитизма в России.
Кого будем выбирать в Президенты и для чего?
А мне нравится двойник Владимира Путина! Кто бы он ни был, он – Герой России!
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru