А.Г. Дугин. Резюме по Казахстану – коротко и откровенно
Отказ от многовекторности
Казахстан пожинает плоды многовекторной политики: Запад, Россия, Китай. Попытка любого полюса добиться многопольного влияния на Казахстан блокировалась обращением к иному полюсу.
Отсюда непоследовательность в евразийстве Назарбаева.. А как хорошо и многообещающе все начиналось…
Теперь вот началась очередная цветная революция. Строго по Джину Шарпу, которого, оказывается, так любили в нашем Институте Философии РАН. Конечно, за ней стоят США и Байден, пытающиеся открыть против России ещё один фронт в Евразии.
Но для полумер у Москвы больше нет исторического времени. Все сторонники "хитрого плана" и "невводилы" оказались либо предателями, либо идиотами.
Сегодня всем понятно, что в 2014 году мы успустили свой шанс, результаты чего и пожинаем. Мы много чего упустили и много чего пожинаем.
Ставки выросли: помощь Минску или Нурсултану радикально меняет смысл – хотите продолжать править, сделайте однозначный выбор. В нашу сторону. И мы придём, и спасём, и поможем. Но назад уже не уйдем.
Мы, русские, выигрываем только в прямом столкновении, в результате понятных и простых сильных жестов. Так было, есть и будет.
Чем больше мы затягиваем с интеграцией постсоветского пространства, тем ситуация становится все хуже и хуже. Пора действовать. И в Казахстане тоже.
При этом ценой является отказ от многовекторности. Между Москвой и Пекином ещё можно как-то балансировать, но третий – Запад – здесь явно лишний.
Прозападные элиты Казахстана (как и России) должны быть принесены в жертву. В жертву новому Евразийскому Порядку.
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…Прозападные элиты Казахстана (как и России) должны быть принесены в жертву. В жертву новому Евразийскому Порядку….
Расшифровал бы автор, что имел ввиду под этим.
Особенно про новый порядок.
Так автор видит что жертвы готовятся,ну и под это дело свой порядок предлогает, или не предлогает, а может и не свой.
Короче, главное самому бы в жертву не попасть, – а там разбиремся. К какому порядку приткнуться.
Та шо ж такое с Вами ? Мир , труд , май, жвачка, фсё Кетай. Вот и весь порядок.
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Тут уже более ясно и четко – риторика монархистов, Малофеева.
Что то их встревожило, заставило скомканно запускать сценарий.
Далее по списку – Россия (читай СССР/самодержавный Сталин) должны осуществлять милитаристскую политику по насильственному сбору СССР под триколором России.
Тот кто не согласен – предатель.
Ожидаемое давление на элиты (читай на тех, кого Путин в 2000 году “перепрошил” на работу во благо России), попытка спровоцировать сценарий в царской России – предательство дворянством Николая II.
Уверен, основной удар нанесут по ТЭК России, Газпром, Роснефть.
Поддержка православной церковью (прости Иисусе продажные души) псевдоправославных монархистов.
Демократия переезжает в Китай, социализм в Россию.
И вроде все в балансе, но Россия снова в ж..е.
Пора бы ФСБ поработать в сторону неполживых СМИ и их владельцев, пока не стало поздно.
…
Глобально – скомканный сценарий запуска того, о чем речь в недрах КОБ, и, судя по всему, тех самых монархистов.
А можно уточнить Ваше : ” предательство дворянством Николая-2″ – это как ? В двух словах.
Керенский и иже с ними.
Не хочу тратить время на то, что Вы или сами можете найти, а скорее знаете о чем я.
Неудачный пример от Вас. Уши зачотные. Собственно , хочу и Вам то-же сказать, – не задавайте мне вопросы , на которые знаете ответы. Меня проверять – время Вам терять. Публика пусть сама познаёт.))
Почему же?
Публике интересно.
Вы – там, я – тут.
Ваша аналитика читается там, моя, уверен, тут (я не верю в совпадения).
В какой то мере наши головы стоят своего (потому и живы оба).
Так что, сварщик, передавайте привет строителям от рядового участника общества потребления.
Не забывайте,- где кнопка на унитазе, потребитель.)
И Вам не хворать.
Помните – всегда кто то есть умнее Вас.
Что у нас ценится у тех, кто имеет деньги и власть?
Знания.
Сколько стоит Ваша голова?
А после того, как она станет не нужна?
Подумайте на досуге об этом.
Кот сбор это фейк. Для сбора нужно склад поделить на всех. Тот же Газпром Норникель ЕН + всё делить на всех а оно уже не наше не РФ как ты его поделишь. Нам едино поделят не поделят нам ничего не дадут. Мы весь народ РФ и народ окраин РФ то есть казахи…даже прибалты возможно а как без них должны требовать от Москвы вэлфэр по 10 тыс на нос. Тебе или ещё кому это покажется бредом но иного пути выживания нет. Что такое бунт? Это когда тебя взяли в оборот окопы рыть под конвоем ты можешь бежать до рытья окопов, после сил нет. Так и бунт возможен до голода массового пока сыт, после голода ты у собаки будешь куски отбирать не до бунта будет. Поэтому такой нежданчик.
Спросите у тех, кто уехал на Донбасс осенью 2021 и готовится к столкновениям с ВСУ.
10000-чего ?,если рубл -то мало и очень даже в м-ц.Если 100000 дол в год -самый раз -то пусть абгамы руководят и пользуются. Но !! за такие деньги они же в первый год нас переколют и отравят .
Нет ,тут уж раз взяты в плен в 1991 официально с подписанием бумаг – то или откупаться трл дол от владельцев ,либо что помельче (Магомедовы от Менделя )сажать и забирать .Но это все разовое.Все же ищут концепцию развития :
_от старй гвардии белых,дворян и новых монархистов -монархия и касты
-от Кота :перепрошитые жиды ПУтиным (мессия ишь ты или посвященный Афоном )и новый консервативный капитализм ,наверное с элемнтами твоего вэлфэра /соцпайка ,но очень скромного,название могут дать и социалим нео.
То ,что типа перпрошитые ,как сам КОтище ,а проще купленные ,действуют уже -это наглядно ,Соловьев с Марго скоро Сталина назовут гением времен и народов.
Все это нужно для новой индустриализации России ,а точнее Сибири -это в их планах переформатирования мира,недолго) и нужен Лидер положительный -победитель и оживление веры в людях -скоро это ему дадут Они -Хозяева.