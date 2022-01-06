Отказ от многовекторности



Казахстан пожинает плоды многовекторной политики: Запад, Россия, Китай. Попытка любого полюса добиться многопольного влияния на Казахстан блокировалась обращением к иному полюсу.



Отсюда непоследовательность в евразийстве Назарбаева.. А как хорошо и многообещающе все начиналось…



Теперь вот началась очередная цветная революция. Строго по Джину Шарпу, которого, оказывается, так любили в нашем Институте Философии РАН. Конечно, за ней стоят США и Байден, пытающиеся открыть против России ещё один фронт в Евразии.

Но для полумер у Москвы больше нет исторического времени. Все сторонники "хитрого плана" и "невводилы" оказались либо предателями, либо идиотами.



Сегодня всем понятно, что в 2014 году мы успустили свой шанс, результаты чего и пожинаем. Мы много чего упустили и много чего пожинаем.

Ставки выросли: помощь Минску или Нурсултану радикально меняет смысл – хотите продолжать править, сделайте однозначный выбор. В нашу сторону. И мы придём, и спасём, и поможем. Но назад уже не уйдем.