Главная » Невероятное в мире, Политика

Штурм гор.администрации в Алма-Ате

137 0


В Алма-Ате протестующие штурмуют здание администрации. Сообщается о проникновении внутрь здания через разбитые окна и главный вход, а также о начавшемся там пожаре.
Также подожжено здание прокуратуры.

PS. Администрация частично захвачена, в центре города уже постреливают, сообщают о 10-15 раненых силовиках, а также нескольких единицах табельного оружия, которое было захвачено во время штурма администрации.


Штурм гор.администрации


У РОВД Алма-Аты


Бронетехника в Алма-Ате.


Захваченный автобус


О продолжении протестов.


Последствия протестов в Актюбинске.

Токаев после отставки правительства и введения ЧП заявил, что социально-экономическое и политическое устройство Казахстана меняться не будет.
Также было введено гос.регулирование цены на газ. Протесты это понятное дело не остановило, так как требования из экономических уже переросли в политические.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7349411.html
Метки: Казахстан, Митинги, назарбаев, протесты, средняя азия, токаев
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 декабря 2015
Сводки от Ополчения Новороссии на 8 марта 2015
"Проконсул Кавказа"
Бэкграунд, выпуск-334 за 18 января 2014
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 февраля 2018

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru