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Русский язык. Итоги года

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В новом выпуске подводим итоги 2021 года, так или иначе связанные с русским языком и со школой: обсуждаем новые правила орфографии, коронавирусный словарь и курилки в школе.
И специальное предложение для тех, кто хочет стать грамотнее: я создала электронный сборник «С Новым Словом!», в котором можно найти полную информацию о новых словах, недавно вошедших в словари.
Селфи или сэлфи? Тикток или Тик-Ток? В пОсте или в постЕ? Ответы ищите в сборнике «С Новым Словом!»
https://uchilkaonline.ru/sborniknew
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SoOUIVEzDS0
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