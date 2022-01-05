Русский язык. Итоги года
В новом выпуске подводим итоги 2021 года, так или иначе связанные с русским языком и со школой: обсуждаем новые правила орфографии, коронавирусный словарь и курилки в школе.
И специальное предложение для тех, кто хочет стать грамотнее: я создала электронный сборник «С Новым Словом!», в котором можно найти полную информацию о новых словах, недавно вошедших в словари.
Селфи или сэлфи? Тикток или Тик-Ток? В пОсте или в постЕ? Ответы ищите в сборнике «С Новым Словом!»
https://uchilkaonline.ru/sborniknew