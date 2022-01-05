Правительство Казахстана ушло в отставку
Действующее правительство Казахстана вместе с премьер-министром Аскаром Маминым ушло в отставку https://www.akorda.kz/ru/o-pravitelstve-respubliki-kazahstan-505013.
Исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана назначен первый зампред старого правительство Смаилов https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30407668&pos=10;-10#pos=10;-10
Как не трудно догадаться, отставка действующего кабинета является прямым следствием происходящих протестов.
Также отправлен в отставку госсекретарь Кушербаев. На его место назначен https://ru.sputnik.kz/politics/20220105/19051037/Naznachen-novyy-gossekretar-Kazakhstana—ukaz-Tokaeva.html помощник Токаева Карин.
Теперь будет интересно посмотреть, арестует ли Токаев Елбасы, или даст убежать.
Да вы что Избиратель?Кто ,как не Султан поставил Токаева,разве что он сумел собрать свою тусовку за два года ,но это невозможно при таком то хитрющем ,да и окружение там ого-ого:”Тони Блэр, экс-премьер-министр Соединённого Королевства не зря ошивался в Астане на постоянной основе ,Англия создала там независимый типа суд из своих граждан”.Там всё контролировалось,Россия там сбоку ,но именно против неё были лозунги и нисколько против США и Китая.О чем это говорит?-против хозяина ,который обучил,оплатил они не поднимаются.Но пусть эти чурки ,им внушили др.религию.Но куда и почему устремились белорусы и укры (восточные).А хотят лучше пожить и хоть тресни ,глядя на мир,потому что зарабатывать стали и на путешествия.Ни логики,ни политики ,ничего не слышат -хотим ,а Они не дают.Они -это местная кучка с Семьей.И что делать этой местной Кучке власти и + всяких А100 и Табакерок,Дан типа российских Абрамовичей и Усмановых.Да они даже не пошевелились ,загорают на своих яхтах и ничего не исправите ,потому что в “якобы справедливых целях”ставите на врага и на их деньги вредите и сдаете такой же народ братский в полон еще больший.Нельзя быть по одну сторону с врагом и одержать победу.Нужно более определенно назвать врага ,но не хотите,боитесь и не время еще -сыты потому что .А придется ,Они не хотят и не могут кормить 7млрд,хотят подготовить планету под себя на века,т.е. очистить её.Не волнуйся Избиратель,подсунут вам некоего ,согласованного не в Кремле ,вернее не только в Кремле ,а в Китае и Берлине Бабарику или Марию,но не станет лучше -время реформ у них-технологических и других.АГЛ закупил 4млн доз Спутник-приказано кушать и делать деньги.
Именно теперь там рулит улица( и Блэр?).Токаев убрал правительство. Вроде требования по газу выполняют.
Думаете, что бы самому уцелеть и остаться, он не откажется от Старого Деда?
Казахстан – союзник РФ по ОДКБ и ЕАЭС. И тесные отношения с Китаем. Кому выгодно “качать” – понятно. Посмотрим теперь, чего стоят бумажки- договора. Но тут другое – как бы ни выстраивал Назарбаев себе предохранитель, – а не помогло. Урок мироздания остальным , кто хочет не помнить.
И Армения “сoюзник” нo
Рoссия ПOМOГЛА айзерам oтнять у них Карабах.
упс.
Такие вoт сoюзы и перемoги
Бумага жёсткая в сoртир не гoдится
А Назарбаевым как и Эльциным уже безраздичнo
Oни в эгейскoм мoре
И золото перекачали в Англию. О ! Где там Дума с вопросами о самих себе ?))
Статистика ЗВР России в открытом доступе, для всех.
То, что продано – пойдёт на поддержку штанов Великобритании.
А вот если на Донбассе что то бахнет, причем возможно со стороны ЛДНР (уверен там сейчас усиленно ищут тех, кому война наиболее монетизированна), тогда штаны возможно упадут.
Трамп не у власти, но власть у него и у его родственников есть, достаточно чтобы при гипотетическом союзе раскачать трон королевской четы, а там миллиарды фунтов, и красиво жить хотят все.
смешно -союзник по ОДКБ -по Минску все понял?-нет в ОДКБ никого кроме России.Ни одна бумажка не стоит ничего и тем более от ваших просвященных союзников Римской Империи , если нет силы духа и Калибров.Чувствуешь колебания Избирателя и капаешь?
Дядя Вова всё время тыкает договорами гей-поцев Запада. Которые для себя их, бумажки,- уже отменили. Но дядя Вова продолжает, зачем-то , тыкать.
Эти “дoгoвoра” чтoб Сoлoвьёву былo чем в гoлoвы гадить.
И ПO ТИХOМУ нo впoлне oфицальнo РФ перехoдит в ЦИФРУ.
Для этoгo и Мишустин и кoлет население…..
А цифра oна чужая свoей нет.
Всё будет КА-РА-ШO
И сoвместный парад в Бресте
Китай перешёл. Тут наблюдал, как Ашманов кричал про “свою доморощенную цифру”. Перестал.
Избирателю желательно помнить одно слово от меня, -”заранее”. А то , что “улица” не сама по себе – только на короткое время, когда проявятся скрытые там лидеры. И скорость замены экономических (социально-бытовых) требований политическими – яркий маркер продолжения и цели.
Улица никогда не рулит ,даже если ей это и кажется -улица бузит .А всякие Нехсты (и там они оказались,ну все по одной методе)оключены сразу,соц.сети тоже.А почему бы тебе не вникнуть как и почему там построена с нуля новая столица ,какие она имеет символы и знаки.И ты удивишься -массонские и не скрывают это и размещает там Англия спокойно свои структуры.Сдаст ли Токаев Деда -вопрос -смотря на чьей он стороне и как Дед решил закончить жизнь-мы не знаем точно и предполагаем ,согласно своим установкам и желаниям.Дед еще та сво,возможно -это их общий план перехода под Китай (биржа финансовая остается в Лондоне,китайцы не вольны в этом)и это продолжение борьбы с Россией -она гл.враг у всех и Добыча.Интересно правда Избиратель -посмотри на здешних обитателей -ты видишь здесь защитников России-родины ??кроме двух трех человек ,,причем Котов я таковыми не считаю.Что это ?-помешательство?
П.С. к слову ,одна айтишная компания РБ переехала в Польшу ,я в компании на Н.Г. говорила с девочкой ,которая не ахти там кто -техподдержка -1700дол но вот в Польше (ехали одухотворенные)им уже не нравится и это только начало.
Пусть так, – бузят. Нехты, при отключеном интернете – пшик.Власть просто довела людей до кипения. В такой ситуации не надо звать на баррикады.Им плевать на массонов.Они хотят достойно жить в своей Стране сейчас.
По поводу it в Польше, у меня другая информация.Племянница друзей, имея квартиру в Боровлянах, прошлой осенью уехали с мужем и ребёнком.Подали на гражданство.Возвращаться не собираются.
с тем ,что власть тупая и не понимает ,когда наступает предел и нельзя доводить народ согласна.И нужно досрочно принмать нужные решения ,но это в идеальном случае ,как у немногих на Западе стран,когда соцвэлфэр позволяет власти жить спокойно в параллельных мирах (там ведь никто не считает богатство абрамов и семьи президентов)с народом .У нас только кристализуются дворяне и раджи и действуют они грубо и недокармливают народ и тогда демократы Запада тут как тут с горячим желанием помочь местным.Иным ,как украм удается помочь -хочешь такой доли Беларуси??А всем не получится жить как во Франции ,-таких счастливцев хотят оставить в кол-ве мах 1млрд.Но ты прав -всем всё похрен ,жить хотят сегодня и сейчас и без разницы кто платит -Джон,Збигнев,Абгам-лишь бы лучше АГЛ (он уже олицетворяет в умах всех зло)и нет никакой идеи ,как лучше пожрать.Он сам виноват,что столько лет культивировал ложь,многовекторность и всё остальное ,но я рада ,чтьо у нас здесь не укрохохляндия или пшекия.
Тoкаеву мешалo правительствo
Пoтoму и скачки
Смoтри кoму выгoднo тoт и заказал ШOУ
ну уж разразись желаемым Хохол ,что ты всё намеками ,ты же профиполитологблогер -расскажи нам про этих врагов родных казахов.