К вечеру 4 января протесты в Казахстане перекинулись на столицу страны, где существенное кол-во местных жителей (на вид, несколько тысяч) вышли на митинги и марши по городу уже не только с экономическими, но и политическими требованиями. Протестами пытается управлять "Демократическая партия Казахстана", которой рулит бывший министр в одном из правительств при Назарбаеве. Главный оппозиционер Казахстана на родине обвиняется в заказном убийстве и хищении денежных средств, проживает во Франции, но призывает военных и полицию "переходить на сторону народа". Как показывает пример Киргизии, кандидат-уголовник, это практически норма. Также стоит отметить, что в числе организаторов протеста стоит организация с чудесным названием "Халык Майданы". Власти страны призывают граждан не поддаваться на провокации экстремистов и проходимцев.На деле, правительство Казахстана повышением цен на газ само подожгло сухой протестный хворост, ну а получившимся пожарищем сейчас многие будут пользоваться. В том числе и уголовники из Франции, но не только они. Фактически, спусковым крючком протестов стало подорожание газа с 60 до 120 тенге, то есть экономическая политика правительства Казахстана. То, что различные силы будут этим пользоваться, это уже следствие.Поспешные попытки откатить цены на газ назад (вплоть до обещаний сделать газ по 50 тенге) уже конечно недостаточны, так как требования плавно перестают из экономических в политические, фактически ставя под вопрос ту систему, которую с начала 90х выстраивал Назарбаев. Посмотрим, как у Токаева и Ко получится вырулить из этого оврага. На мой взгляд власти выберут комбинированную стратегию – с одной стороны пойдут на некоторые экономические уступки, чтобы сбить градус протеста и оторвать газообразное облако протестующих от митингового ядра, но попыткам силового давления со стороны протестующих будут готовить жесткий отпор.Пока что власти ограничивают доступ к интернету в столице и ряде бунтующих городов, стягиваются дополнительные силы полиции на случай активных столкновений с протестующими при попытке блокировать центр столицы страны и захвата административного квартала и администраций в крупных городах.Сама же нестабильность в Казахстане вряд ли стала каким-то сюрпризом, ранее уже не раз отмечалось, что сама логика Холодной войны будет порождать активную нестабильность по всему периметру РФ. Белоруссия, Молдавия, Украина, Армения, Киргизия, Таджикистан. Теперь вот и Казахстана очередь пришла. Не далек час и волшебного царства Бердымухамедова.РФ и Китай разумеется не слишком заинтересованы в неуправляемых процессах в Казахстане, рассматривая происходящее в том числе через призму сохранения своих инвестиций в Казахстан и недопущения использовании ситуации в Казахстане американцами в борьбе за контроль над Средней Азией. А ну как вместо понятных Назарбаева и Токаева придет какой-нибудь "демократ" аля Пашинян, разгребай потом последствия, тем более американцы после бегства из Афганистана, как раз подыскивают себе страну в Средней Азии, где можно было бы развернуть постоянную военно-воздушную базу. Тут сразу вспоминается Киргизия, из которой после цветной революии 2005 года достаточно долго выдавливали американскую базу.Плюс ко всему, может обостриться проблема Северного Казахстана и проживающего там русского населения. Так что для РФ это конечно не просто "внутренняя проблема соседнего государства". При определенных сценариях она может стать и проблемой РФ.Центр Алма-Аты частично блокирован.В Астане у правительственных зданий разворачиваются дополнительные силы полиции с щитами и спецсредствами.Распространяемые экономические требования:Среди политических требований:1. Уход Назарбаева.2. Досрочные выборы парламента и президента страны.3. Либерализация партийного законодательстваТут стоит напомнить…Что потом получилось с тарифами после Януковича, хорошо известно.С другой стороны, "азиатский дух свободы" просто отлично показал себя в Киргизии.В Актюбинске власти пошли на уступки протестующим.В общем, ждем развития событий.