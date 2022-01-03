Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Путину в США не с кем договариваться

90 0

В декабре Россия передала Вашингтону проекты договора о гарантиях безопасности. В них говорится: никакого вступления Украины в НАТО, никаких военных действий на территории этой страны. Кроме того, США должны исключить дальнейшее расширение альянса на восток и не создавать военные базы в странах, которые входили в СССР. Обсуждаем с директором Института национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущая – Анна Скок.

Книга “Германия продана и предана. Уроки для России”. Вольфганг Биттнер https://den-magazin.ru/utm/825
Книги издательства “Наше Завтра” https://den-magazin.ru/utm/826
Сайт издательства “Наше Завтра” https://nzavtra.ru/

“Наше Завтра” в TikTok https://vm.tiktok.com/ZSJEPgDhx/
Подписывайтесь на телеграм-канал газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra

#ДеньТВ #НАТО #США #вооружение #оружие #геополитика #ультиматумНАТО #Украина #политика #НиколайСорокин #Путин #Байден #война #границы #ядерноеоружие
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TUcGYWFvu8M
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Американский политолог раскрыл тайну «кремлевского доклада»: все против Путина и России
Война на Донбассе, США, Киев и переговоры
Сергей Лавров о США, Донбассе, Чехии и не только об этом
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
Новости Украины и Новороссии 07 июля 2018

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru