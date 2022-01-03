Путину в США не с кем договариваться
В декабре Россия передала Вашингтону проекты договора о гарантиях безопасности. В них говорится: никакого вступления Украины в НАТО, никаких военных действий на территории этой страны. Кроме того, США должны исключить дальнейшее расширение альянса на восток и не создавать военные базы в странах, которые входили в СССР. Обсуждаем с директором Института национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущая – Анна Скок.
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