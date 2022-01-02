ВРЕМЯ ВЕДАТЬ: Прощайте Джинсы Навсегда! (Возвращение к Женственности)
ВРЕМЯ ВЕДАТЬ – это цикл авторских передач посвящённых возрождению нравственности в современном обществе. В данной передаче мы поговорим о том, почему женщинам раз и навсегда стоит распрощаться с джинсами, брюками, шортами и вообще со всей мужской одеждой. Почему это так важно для каждой из нас и для всего общества в целом?
Если вы считаете, что эти передачи нужны Миру, то поддержать выход новых серий можно финансово:
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5469 0100 7347 7780
Получатель: Дмитрий В.П.
По ссылке с любой карты или телефона:
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Если каждый из нас поделится этим видео хотя бы с одним человеком, то наше общество станет более чистым и нравственным. Быть Добру!
Инстаграм ведущей:
https://instagram.com/dinadreamzzz
Смотреть другие выпуски ВРЕМЯ ВЕДАТЬ:
Кто Придумал Феминизм? – https://youtu.be/dvyV9eHt23g
Голая Правда – https://youtu.be/elNpRyjfRgg
Тайная Сила Косы – https://youtu.be/AsshZeEc7tY
Разделы:
00:00 – Введение
02:37 – Значение одежды
04:27 – Сакральный смысл юбки
06:29 – Здоровье и одежда
11:35 – Одежда и чакры
13:24 – Появление брюк
16:39 – Женские стереотипы
20:02 – 7 причин носить только юбки и платья
23:14 – Вывод
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Интересно, что Буквица своей раскодировкой подтверждает СУТЬ юбки и брюк.
Ю-Б-КА:
Ю= (ЙУ)=приближающий энергию…
Б= божественность..
Ка= Душа…
= приближает энергию божественности…раскрывает душу…
БРЮКИ:
БР=сила божественная…
Ю (ЙУ)= приближение энергии…
КИ= мужская энергия управления…устремление Духа…энергия разрушения…
= приближает божественную энергию управления..даёт устремление Духа…и энергию разрушения…
Даже сама не ожидала подобного результата от раскодировки этих слов. Не устаю поражаться мудости нашей Буквицы.