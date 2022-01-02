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ВРЕМЯ ВЕДАТЬ: Прощайте Джинсы Навсегда! (Возвращение к Женственности)

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ВРЕМЯ ВЕДАТЬ – это цикл авторских передач посвящённых возрождению нравственности в современном обществе. В данной передаче мы поговорим о том, почему женщинам раз и навсегда стоит распрощаться с джинсами, брюками, шортами и вообще со всей мужской одеждой. Почему это так важно для каждой из нас и для всего общества в целом?

Если вы считаете, что эти передачи нужны Миру, то поддержать выход новых серий можно финансово:

Карта Сбербанка:
5469 0100 7347 7780
Получатель: Дмитрий В.П.

По ссылке с любой карты или телефона:
https://yoomoney.ru/to/410013209554230

Если каждый из нас поделится этим видео хотя бы с одним человеком, то наше общество станет более чистым и нравственным. Быть Добру!

Инстаграм ведущей:
https://instagram.com/dinadreamzzz

Смотреть другие выпуски ВРЕМЯ ВЕДАТЬ:
Кто Придумал Феминизм? – https://youtu.be/dvyV9eHt23g
Голая Правда – https://youtu.be/elNpRyjfRgg
Тайная Сила Косы – https://youtu.be/AsshZeEc7tY

Разделы:
00:00 – Введение
02:37 – Значение одежды
04:27 – Сакральный смысл юбки
06:29 – Здоровье и одежда
11:35 – Одежда и чакры
13:24 – Появление брюк
16:39 – Женские стереотипы
20:02 – 7 причин носить только юбки и платья
23:14 – Вывод

#времяведать #женственность #джинсы #одежда #мода #модница #стиль #возрождениенравственности #народноеславянскоерадио #нср

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7JIhRUKJNjw
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12576 7213
    Lada 56 мин. назад

      Интересно, что Буквица своей раскодировкой подтверждает СУТЬ юбки и брюк.
      Ю-Б-КА:
      Ю= (ЙУ)=приближающий энергию…
      Б= божественность..
      Ка= Душа…
      = приближает энергию божественности…раскрывает душу…

      БРЮКИ:
      БР=сила божественная…
      Ю (ЙУ)= приближение энергии…
      КИ= мужская энергия управления…устремление Духа…энергия разрушения…
      = приближает божественную энергию управления..даёт устремление Духа…и энергию разрушения…

      Даже сама не ожидала подобного результата от раскодировки этих слов. Не устаю поражаться мудости нашей Буквицы.

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