Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Прогнозы на 2022: Ротшильды не понимают, как реагировать на ультиматум Путина

149 3

Детальный разбор актуальных тем в авторском стриме Ольги Беловой и Михаила Шахназарова на платформе ЗвездаLIVE.

#ЗвездаLIVE
#Белова
#Шахназаров
#НовыйГод
#2022

Ольга Белова в соцсетях:
https://www.facebook.com/olga.belova.75

Михаил Шахназаров в соцсетях:
https://www.facebook.com/shakhnazarov
https://www.instagram.com/shakhnazaroff/

Мы в социальных сетях:
https://www.youtube.com/channel/UCRYxCtdR-17Glm1WstWGSTw
https://vk.com/zvezda.live
https://www.facebook.com/Звезда-LIVE-100787235539939
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HSYCXpry29I
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Владимир Шалак: Выборы президента США. А что думают Ротшильды?
ТАЙНЫ ВАТИКАНА
Английский агенты в российской власти.
Малороссия, Украина, РФ, ОГВЗ и Крым
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
3 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru