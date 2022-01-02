Прогнозы на 2022: Ротшильды не понимают, как реагировать на ультиматум Путина
Детальный разбор актуальных тем в авторском стриме Ольги Беловой и Михаила Шахназарова на платформе ЗвездаLIVE.
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А что, если предположить, что на обложке изображены случайные, хаотично выложенные картинки, без намёков на что либо? Думаю, если бы на обложке красовались кучи навоза, навозных мух, червей и прочей пакости, то и тут бы толкователи нашли всему объяснение.
Херня все эти их ребусы, на самом деле все опубликовано в свободном доступе,например “ID 2020″, “Образование 2030″ и т.д. и т.п.
Телемост: чего нам ждать в 2022? Шегалов, Будакиду, Бобровс, Ким, Злой Эколог, Арна, Миронов, Фридом – https://bastyon.com/plandemia
CDC: ПЦР тесты отменяются с 31.12! Оказывается, они не различают Ковид от гриппа! – https://bastyon.com/plandemia?v=c5b2a4024cbcd286b173bd698b2762492a997c46ca26dc964dc4bc50731ad032
Прогноз на 2022 год. – https://bastyon.com/plandemia?v=e012f759de8134f127bf1e7bcb2b51237ca632be84f5c52c4a6673de39576e16
Мне тоже кажется, что херня. Причём на постном масле.