Новогоднее
01. 1941. Воспитанники детского сада при фабрике «Дукат» с подарками на Новый год. 31 декабря
02. 1941. Блокадный Ленинград. Празднование Нового года в детской больнице
03. 1942. Новогодний бал на одном из промышленных предприятий Ленинграда
04. 1947. Женщина примеряет обувь в отделе обуви московского универмага,31 декабря
05. 1953. Директор Московского государственного театра кукол Сергей Образцов работает с куклой. 12 декабря
06. 1953. Советский шахматист Давид Бронштейн принимает участие в Международном шахматном конгрессе в Гастингсе, Великобритания, 30 декабря
07. 1953. Виктор Корчной в игре против Хесуса Диеса дель Корраля из Испании на Международном шахматном конгрессе в Гастингсе.29 декабря
08. 1954. Галстук переживает сенсационный бум в Москве. ГУМ в Москве, универмаг номер один в СССР, продает в день 10 000 галстуков от 14 фабрик. Цвета и узоры разнообразны, как весенние цветы.
09. 1957. Несмотря на то, что украшенная елка является символом Рождества, россияне отмечают в Новый год строго нерелигиозный праздник
10. 1958. Зима на Колыме, На трассе, декабрь
13. 1958. Москва. Подарки к Новому году
16. Москва. Новогоднее оформление в универмаге
17. 1958. Покупатели в отделе игрушек
18. 1962. Празднование Нового года возле Кремля
19. 1965. Дети смотрят на елку в Детском мире во время предновогодних покупок с родителями в Москве
21. 1963. Дед Мороз в Кремле
22. 1968. Дед Мороз и Снегурочка возле собора Василия Блаженного
23. 1968. Дед Мороз и Снегурочка на кондитерской фабрике в Москве
24. 1968. Москва. Дед Мороз со Снегурочкой пересекает улицу
25. 1970. Маленькая девочка любуется новогодними украшениями в магазине, Москва
25. 1974. Двое мальчиков наслаждаются мороженым в день нового года