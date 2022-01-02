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Новогоднее

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01. 1941. Воспитанники детского сада при фабрике «Дукат» с подарками на Новый год. 31 декабря


02. 1941. Блокадный Ленинград. Празднование Нового года в детской больнице


03. 1942. Новогодний бал на одном из промышленных предприятий Ленинграда


04. 1947. Женщина примеряет обувь в отделе обуви московского универмага,31 декабря


05. 1953. Директор Московского государственного театра кукол Сергей Образцов работает с куклой. 12 декабря


06. 1953. Советский шахматист Давид Бронштейн принимает участие в Международном шахматном конгрессе в Гастингсе, Великобритания, 30 декабря


07. 1953. Виктор Корчной в игре против Хесуса Диеса дель Корраля из Испании на Международном шахматном конгрессе в Гастингсе.29 декабря


08. 1954. Галстук переживает сенсационный бум в Москве. ГУМ в Москве, универмаг номер один в СССР, продает в день 10 000 галстуков от 14 фабрик. Цвета и узоры разнообразны, как весенние цветы.


09. 1957. Несмотря на то, что украшенная елка является символом Рождества, россияне отмечают в Новый год строго нерелигиозный праздник


10. 1958. Зима на Колыме, На трассе, декабрь






13. 1958. Москва. Подарки к Новому году






16. Москва. Новогоднее оформление в универмаге


17. 1958. Покупатели в отделе игрушек


18. 1962. Празднование Нового года возле Кремля


19. 1965. Дети смотрят на елку в Детском мире во время предновогодних покупок с родителями в Москве




21. 1963. Дед Мороз в Кремле


22. 1968. Дед Мороз и Снегурочка возле собора Василия Блаженного


23. 1968. Дед Мороз и Снегурочка на кондитерской фабрике в Москве


24. 1968. Москва. Дед Мороз со Снегурочкой пересекает улицу


25. 1970. Маленькая девочка любуется новогодними украшениями в магазине, Москва


25. 1974. Двое мальчиков наслаждаются мороженым в день нового года
Источник: https://humus.livejournal.com/8180604.html
Метки: история, Ленинград, Москва, Россия, фото
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