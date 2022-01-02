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Атомная энергия и природный газ – теперь “зеленые”

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ЕС рассматривает возможность перевести атомную энергию и природный газ в разряд "зеленых технологий", если при их использовании будут соблюдаться определенные нормы.

Немецкий министр окружающей среды Штеффи Лемке раскритиковала законопроект Еврокомиссии, согласно которому атомная энергия и природный газ будут считаться «зелёными» источниками энергии, пишет Frankfurter Allgemeine. По словам Лемке, атомная энергия является опасной, а также производит радиоактивные отходы, а потому не может быть зачислена в категорию зелёных технологий.
FAZ: в ФРГ раскритиковали намерение Еврокомиссии зачислить атомную энергию и газ в разряд зелёных технологийAssociated Press
Министр окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке раскритиковала намерение Еврокомиссии зачислить атомную энергию и природный газ в разряд устойчивых, зелёных технологий, пишет Frankfurter Allgemeine.

«Я считаю, что намерение Еврокомиссии включить атомную энергию в категорию устойчивой экономической деятельности, является ошибочным», — приводит издание слова Лемке. Политик заявила, что технология, способная привести к масштабной катастрофе, а также производящая радиоактивные отходы, не может быть устойчивой. Мнение Лемке поддержали новый министр экономики ФРГ Роберт Хабек, а также министр экологии Австрии Леонора Гевесслер, которая пригрозила подать официальную жалобу, в случае если Еврокомиссия не откажется от своего решения. По словам Гевесслер, атомная энергия и природный газ являются вредными для климата источниками энергии, «разрушающими будущее наших детей».

Как пишет Frankfurter Allgemeine, в начале 2022 года Еврокомиссия представила законопроект о новых критериях устойчивости источников энергии. Согласно законопроекту, атомная энергия будет считаться «зелёной», в случае если АЭС будут соответствовать новейшим техническим стандартам, а также при наличии конкретного плана по запуску установки по переработке радиоактивных отходов к 2050 году.

Кроме того, использование в качестве переходного элемента газовых электростанций будет возможно только при соблюдении строгих экологических параметров, пишет Frankfurter Allgemeine. В частности, для таких электростанций установят лимит по выбросам углекислого газа.

Как отмечает издание, среди стран ЕС нет единства в вопросе атомной энергии. Для Франции АЭС являются ключевым элементом ухода от выбросов углекислого газа: Германия же, напротив, отказывается от АЭС, рассматривая газовые электростанции в качестве переходной технологии. Frankfurter Allgemeine пишет, что законопроект Еврокомиссии может быть отклонён только квалифицированным большинством, то есть против него должны проголосовать минимум 15 стран ЕС.

https://russian.rt.com/inotv/2022-01-02/FAZ-v-FRG-raskritikovali-namerenie – цинк

Вот что кризис на энергорынке животворящий делает. И АЭС уже нормально (закрыть будут требовать только от Белоруссии). И от природного газа уже не так быстро спешить избавиться. Что-то скажет Грета, на такой "вот это поворот".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7342165.html
Метки: аэс, газ, Германия, зеленые, экология
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