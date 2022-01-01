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Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина

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Президент РФ Владимир Путин поздравил всех россиян с наступившим 2022 годом.

«Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижения поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины», – сказал лидер российского государства в новогоднем обращении.

В своей речи Путин отметил колоссальные вызовы, с которыми наша страна столкнулась в уходящем году. Но самое главное, что все трудности уходящего года россияне преодолевали вместе.

«Это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда. Сердечное спасибо всем вам».

#НовыйГод #2022 #Путин

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Tb0UoFOTkHo
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