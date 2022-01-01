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Миссия последнего советского поколения

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2022 – год столетия создания Союза Советских Социалистических Республик. В студии канала “День” – народный артист России Юрий Назаров, руководитель проекта “100 лет СССР. Лучший опыт” Максим Тууль и историк Игорь Шишкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DMQo0vaM4sc
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