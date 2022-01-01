Миссия последнего советского поколения
2022 – год столетия создания Союза Советских Социалистических Республик. В студии канала “День” – народный артист России Юрий Назаров, руководитель проекта “100 лет СССР. Лучший опыт” Максим Тууль и историк Игорь Шишкин.
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