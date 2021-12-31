В случае санкций, Россия разорвет отношения с США
Об итогах телефонных переговоров Путина и Байдена, состоявшихся по инициативе Путина по поводу ситуации на Украине и угрозы войны.
Главное по итогам переговоров Путина и Байдена по версии посла РФ в США Анатолия Антонова:
Ситуация в отношениях РФ-НАТО крайне опасная, ни у кого не должно быть сомнений в решимости РФ защищать свою безопасность
Российские проекты соглашений по гарантиям безопасности не ущемляют безопасность США и НАТО
Для РФ военное освоение Украины государствами-участниками НАТО — экзистенциальная угроза
Главное из телефонного разговора Путина с Байденом по версии пресс-службы Кремля:
Байден чётко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения;
Путин сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности;
Байден предупредил о санкциях, Путин ответил, что в таком случае может последовать разрыв отношений;
Байден несколько раз подчеркнул недопустимость начала ядерной войны;
Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.
Главное по версии пресс-службы Белого дома:
Байден призвал снизить напряженность вокруг Украины
США продолжат отслеживание сил России и подготовку к "любым решениям Путина по Украине"
Байден заявил, что США будут вести переговоры с участием союзников и партнеров, Путин выразил понимание
Байден заявил об укреплении сил НАТО и дополнительной помощи Украине в случае эскалации
https://t.me/apleonkov/5382 – цинк
По сути, в отсутствии рамочных договоров, на которых настаивает РФ, подобные переговоры постоянно сопровождаются обменом угрозами, которые особо уже и не скрывают. Разрыв дип.отношений это предпоследний шаг на эскалационном пути, далее война, в той или иной форме, не обязательно прямая. Обсуждение недопустимости ядерной войны красноречивый маркер, показывающий насколько деградировала ситуация в отношениях США и РФ, приближаясь к уровню Карибского кризиса и кризису 1983-го года.
Подготовка к будущим переговорам
С американской стороны было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были изложены в переданных Россией в Вашингтон и штаб-квартиру НАТО документах, говорит Ушаков. Путин и Байден условились, что переговоры будут проходить по трем направлениям – двусторонние в Женеве (9-10 января), Брюсселе по линии России – НАТО (12 января) и в Вене по линии ОБСЕ (13 января
п.с. особенно ценны переговоры в ОБСЕ-жаль,всё как всегда, будут говорить,а напыжились -то .И хотят, чтобы в РФ хотели прийти дружить-кто со слабаками дружит-за деньги еще возможны игры в дружбу.Н.Г. пришел и снова все танчат семь сорок.
п.п.с.Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил телеканалу OE24, что будет работать в США в компании Thiel Capital, которой владеет Питер Тиль. Материал об этом появился 30 декабря на сайте СМИ
Там в переговорах наверняка были секретные слова слова – мороз, уши, бабушке, назло.