Поздравление Министра обороны Сергея Шойгу с Новым годом
«Наши Вооруженные Силы – одни из самых современных и эффективных в мире»: Министр обороны Сергей Шойгу поздравил с Новым годом всех военнослужащих. В своем поздравлении глава Минобороны поблагодарил военных медиков и строителей, чьи действия помогли в условиях пандемии сохранить жизни тысяч людей.
Сергей Шойгу выразил особую благодарность всем, кто встретит этот семейный праздник на боевом посту, кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях.
«Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно. И в этом большая заслуга всех вас. На пороге 2022-й год. Пусть он станет для вас временем удач и свершений. В эту новогоднюю ночь хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия», добавил генерал армии Сергей Шойгу.
#НовыйГод #Шойгу #Минобороны
Подробности на https://tvzvezda.ru
Мы в социальных сетях:
https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/