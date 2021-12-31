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Поздравление Министра обороны Сергея Шойгу с Новым годом

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«Наши Вооруженные Силы – одни из самых современных и эффективных в мире»: Министр обороны Сергей Шойгу поздравил с Новым годом всех военнослужащих. В своем поздравлении глава Минобороны поблагодарил военных медиков и строителей, чьи действия помогли в условиях пандемии сохранить жизни тысяч людей.

Сергей Шойгу выразил особую благодарность всем, кто встретит этот семейный праздник на боевом посту, кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях.

«Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно. И в этом большая заслуга всех вас. На пороге 2022-й год. Пусть он станет для вас временем удач и свершений. В эту новогоднюю ночь хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия», добавил генерал армии Сергей Шойгу.

#НовыйГод #Шойгу #Минобороны

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y07I3mCeZcg
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