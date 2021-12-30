Советская разведка против самураев: тайная война. Секретные материалы
20-го января 1925 года. Москва. Кремль. Взволнованный Сталин собирает внеплановое совещание. Повод для срочной встречи – совершенно секретная шифрограмма, переданная Дальневосточным управлением госбезопасности: «На сопредельной территории СССР наблюдается крайняя активизация деятельности разведывательной агентуры Японии. Перехваченные материалы подтверждают подготовку японцами диверсий на стратегических объектах по всему советскому Дальнему Востоку». В Кремле понимают, что возможные диверсии – лишь начало реализации многоходового и вероломного плана. Главная цель Токио – вторжение в Советский Союз…
Но как наша разведка сумела предотвратить такой катастрофический вариант развития событий? Почему японцы отказались от своих захватнических замыслов? Кто или что помогло их остановить? Ответы на эти вопросы – в новом выпуске программы «Секретные материалы с Андреем Луговым».
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