Сборник сказок Р. Киплинга – АудиоСказка
Джо́зеф Ре́дьярд #Киплинг
(англ. Joseph Rudyard Kipling — /ˈrʌdjərd ˈkɪplɪŋ/;
родился 30 декабря 1865, Бомбей — умер 18 января 1936, Лондон) — английский писатель, поэт и новеллист.
Его лучшими произведениями считаются «Книга джунглей» (The Jungle Book), «Ким» (Kim), а также многочисленные стихотворения. В 1907 году Киплинг становится первым англичанином, получившим Нобелевскую премию по литературе. В этом же году он удостаивается наград от университетов Парижа, Страсбурга, Афин и Торонто; удостоен также почётных степеней Оксфордского, Кембриджского, Эдинбургского и Даремского университетов.
Для произведений Киплинга характерен богатый язык, полный метафор. Писатель внёс большой вклад в сокровищницу английского языка.