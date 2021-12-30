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Сборник сказок Р. Киплинга – АудиоСказка

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Джо́зеф Ре́дьярд #Киплинг
(англ. Joseph Rudyard Kipling — /ˈrʌdjərd ˈkɪplɪŋ/;
родился 30 декабря 1865, Бомбей — умер 18 января 1936, Лондон) — английский писатель, поэт и новеллист.

Его лучшими произведениями считаются «Книга джунглей» (The Jungle Book), «Ким» (Kim), а также многочисленные стихотворения. В 1907 году Киплинг становится первым англичанином, получившим Нобелевскую премию по литературе. В этом же году он удостаивается наград от университетов Парижа, Страсбурга, Афин и Торонто; удостоен также почётных степеней Оксфордского, Кембриджского, Эдинбургского и Даремского университетов.

Для произведений Киплинга характерен богатый язык, полный метафор. Писатель внёс большой вклад в сокровищницу английского языка.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oDFEw9wPnek
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