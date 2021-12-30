С наступлением Нового года в стране начнут действовать ряд законодательных изменений, серьезно затрагивающих жизнь большинства россиян.

Соотечественников ожидает повышение прожиточного минимума, МРОТ. С нового года средний показатель прожиточного минимума окажется на уровне 12,6 тыс. руб. на душу населения. Для трудоспособных граждан он будет составлять 13,7 тыс. руб., для пенсионеров — 10,8 тыс. руб., для детей — 12,2 тыс. руб. Также станет выше минимальный размер оплаты труда — 13 890 руб.

Произойдут изменения и при начислении пенсий. Выплаты будут идти автоматически, речь о страховых и социальных начислениях по инвалидности. Также речь о пособиях, выплачиваемых автоматически органами службы занятости. В связи с чем лицам не придется писать заявления на соцдоплаты к пенсии.

Ждут нововведения автомобилистов, которым больше не придется проходить обязательный технический осмотр. Речь про авто, используемые для личных целей. Поправки в законодательство не касаются транспортных средств, оформленных на юридические лица.

Еще предполагаются нововведения в кредитной сфере. С первого числа заработают меры, направленные на снижение долгов среди жителей России. На фоне чего станет ограничиваться выдача необеспеченных потребительских кредитов и займов.

Прогресс будет и в здравоохранении, где россиянам теперь не придется оформлять бумажные больничные. Талоны из медучреждения, другие формы для кадровой и бухгалтерской службы от работников получать не потребуется. В дальнейшем работодатели напрямую будут получать документы в электронном виде.

Россияне с 1 января смогут получить налоговый вычет до 15 тысяч рублей за занятия спортом. Таким правом обладают граждане, которые платят НДФЛ и достигли 18 лет. Получить вычет получится, если организация была включены в специальный перечень, и физкультура и спорт являлись основным видом деятельности. Для этого необходимо предоставить подтверждающие занятие спортом документы — чек и договор. Максимальный размер нового вычета не должен превышать 120 тысяч рублей за год.

Обновления ожидаются и в сфере туризма, где увеличится размер курортного сбора для отдыхающих в Сочи. Сбор возрастет с 10 до 50 руб. При этом на других территория Краснодарского края сбор возрастет до 30 руб.

Затем стартует новый этап туристического кешбэка. С его помощью можно вернуть часть средств, которые были потрачены на путешествия по России. Он будет действовать с 18 января по 12 апреля.

Также начинает действовать ФЗ, предусматривающий введение единого номера 112 для вызова экстренных служб. Нововведение призвано оптимизировать работу системы вызова. Позвонить по этому номеру можно будет бесплатно.

С 2022 года начнут действовать новые ГОСТы для алкогольных напитков, их разработал Росстандарт. В связи с чем запретят продажу спиртного с этикетками старого образца. В РФ шампанским может считаться только продукция отечественных виноделов.

Все зоопарки должны пройти процедуру лицензирования до 1 января 2022 года. Это позволит обеспечить содержание животных в необходимых для них условиях. Речь также идет о цирках, дельфинариях и океанариумах. Закон распространяется на индивидуальных бизнесменов, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. С 1 января осуществление такой деятельности без лицензии запрещается.

По материалам Газеты.ру, Lenta.ru, РЕН-ТВ