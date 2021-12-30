10 лет Ким Чен Ына
10 лет назад Ким Чен Ын возглавил КНДР.
За прошедшие годы он явно очень разочаровал тех, кто надеялся, что он пойдет по пути Горбачева, сдаст и продаст собственную страну и народ. Несмотря на то, что Ким Чен Ын получал образование в Европе, он оказался вполне достоин своих отца и деда, не поступившись завоеваниями чучхэ-сонгун. При Киме-младшем КНДР не только смогла добиться экономического роста (в том числе благодаря сотрудничеству с Китаем), но и стать полноценной ядерной державой, которая способна доставлять ядерные боеголовки до территории США и гарантированно нанести неприемлемый ущерб Южной Корее и Японии, что во многом гарантирует Северной Корее реальную, а не декларативную безопасность в современном мире, где страны без ядерного оружия могут стать легкой жертвой для мирового империализма. Ким Чен Ын хорошо усвоил этот урок, видя что происходит с Ираком, Ливией, Сирией и другими странами, которые подвергались агрессии со стороны США. В целом, он делом доказал, что является государственным деятелем не только потому, что он сын своего отца, а своими конкретными делами.
Ниже, традицинно пафосный текст к 10-летию правления Кима от посольства КНДР.
Прошло 10 лет с той поры, как в КНДР назначен Ким Чен Ын на должность Верховного Главнокомандующего КНА (30 декабря 2011 г.). Это короткий промежуток времени. Однако за эти годы мировое сообщество увидело в нем славный облик самого выдающегося Верховного – того, кто могучей военной силой надежно защищает не только безопасность своей Родины и народа, но и мир и стабильность в регионе.
Через два дня после назначения Верховным, точнее 1 января 2012 г. он совершил инспекцию 105-й гвардейской Сеульской танковой дивизии имени Рю Гён Су КНА. Его инспекционные поездки в войска непрерывно продолжались. В ответ на угрозы и вызовы коалиционных сил империализма во главе с США он, непрерывно посещая заставы на самом переднем крае, подразделения и части, решительно срывал замысел врагов. Несмотря на непогоду, он на огневых позициях, на аэродромах, на торпедных катерах на бушующем море лично руководил учениями военнослужащих, вселял в них большое дерзание и веру в победу, освещал уникальные оперативно-тактические варианты.
Он, сведущий в новейших военной науке и технике и вооружениях, предпринял новые меры для развития оборонной промышленности. По его замыслу мартовский Пленум ЦК ТПК (2013 г.) принял линию на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, VII сессия ВНС КНДР 12-го созыва подтвердила законодательную гарантию ядерной и космической державы, что привело к чрезвычайному росту в КНДР сил сдерживания войны. Никто не сможет осмелиться тронуть КНДР.
Срывая безрассудную ядерную угрозу и шантаж, военные провокации со стороны США и сил сателлитов, он ярко показал себя стальным Полководцем стойкой воли и несравненного дерзновения.
Так, в августе 2012 г., когда США, задействовав страны-сателлитов, намеревались проводить в Южной Корее крупнейшие в истории совместные военные маневры «Ыльчжи фридом гардиан», он на маленьком деревянном судне поехал на острова и инспектировал оборонительные отряды, что на самом южном крае юго-западного участка фронта с самой «горячей точкой». Международное сообщество просто ахнуло: он на том маленьком судне мощностью 27 л. с. появился перед лицом противника, оснащенного крупными боевыми кораблями и самолетами, огневыми средствами новейшей модели и сверхточными наблюдательными приборами. Верх дерзания и убеждения! Такого не найдешь ни в какой биографии прославленных военачальников. В тот день он отдал приказ: если враги осмелятся открыть грубый огонь и заронят хотя бы одну искорку огня на территорию, в зону территориальных вод КНДР, то не ограничивать эту акцию локальной войной на юго-западном участке фронта, а соединить ее со священной войной за воссоединение Родины; если агрессоры навяжут войну, то превратить Западное море в последнюю могилу противника.
За минувшие 10 лет весь мир увидел облик выдающегося Верховного, который безгранично любит солдат и на основе горячей любви к товарищам делает всю армию в отряд соратников, в котором все разделяют друг с другом горе и радость.
Ким Чен Ын предложил вести политработу в вооруженных силах с лозунгом «Пусть вся армия станет коллективом настоящих товарищей по оружию!», делая при этом главный упор на укрепление единодушия и сплоченности всех военнослужащих, их единого целого. На постах делить с солдатами горе и радость, общую судьбу и отдать всего себя для них, отметил он, вот что моя решимость, мое желание. И он окружает военнослужащих отеческой заботой. При каждом посещении частей он внимательно осматривает спальные помещения и столовые солдат, склады с побочными пищепродуктами, ванно-умывальные и даже подсобные хозяйства, знакомясь прежде всего с условиями жизни и службы солдат. Он наказывает командирам: никогда не забывайте, что солдаты существуют не ради офицеров, а они существуют ради солдат, глубоко заботитесь о воинах, как о своих родных, чтобы они служили здоровыми и полными романтики. Как-то раз он послал подарок сынку простого офицера по случаю 1-й годовщины его рождения. Во время инспекции какого-то подразделения он сфотографировался отдельно на память с десятками солдатами, ставя каждого из них рядом с ним. Однажды он ночь провел напролет, охваченный думой о неожиданно погибших при выполнении заданий воинах, поглаживая по каждой из их фотографий. При посещении братской могилы он выразил намерение самому быть владельцем могилы и предложил написать на памятнике свое имя.
Военнослужащие КНА, тронутые его безграничной заботой и благородным чувством морального долга, образуют несокрушимый отряд боевых друзей, объединенный общей судьбой, в котором все идут в ногу со своим Верховным, рука об руку, плечом к плечу, живут его помыслами, дышат с ним одним воздухом, делят с ним горе и радость.
За 10 лет наша планета увидела выдающегося Верховного, который, ставя в первые ряды армию, творит поражающие людей мира чудеса, совершает радикальный прогресс как в защите Родины, так и в хозяйственном строительстве.
Он, инициатор строительства Масикрёнского горнолыжного комплекса мирового калибра, поручил эту задачу военнослужащим и помог им закончить строительство комплекса немногим более чем за один год, на что обычно ушло бы более 10 лет. Он сделал созданные ими «масикрёнские темпы» достоянием всей страны, чтобы на всех участках строительства могучего и процветающего социалистического государства отмечался непрерывный скачок вперед и новый прогресс. Он поручил воинам также задание строительства жилмассивов для педагогов Университета имени Ким Ир Сена и Политехнического университета имени Ким Чака, Пхеньянских дома ребенка и детдома-сада, улицы ученых «Ынха» («Млечный путь»), микрорайона «Висон» («Спутник») для ученых и т. д. Часто руководя делами строек на месте, он вдохновлял военных строителей на возведение замечательных монументальных архитектурных сооружений на благо народа. Под его руководством построены народноармейцами архитектурные творения мирового уровня – кроме вышеупомянутого горнолыжного комплекса, Миримский конноспортивный комплекс, Мунсуский аквапарк и Сондовонский международный детсоюзовский лагерь. Воздвигнуты Детская больница «Окрю», Стоматологическая больница «Рюгён» и другие творения для народа.
И впредь весь мир увидит, какие впечатляющие успехи принесет Ким Чен Ын, опираясь на военное могущество страны, в борьбе за защиту социализма, в свершении дела строительства могучего и процветающего государства.
Примечание от редакции: данный текст предоставлен редакции посольством КНДР в России и приводится без сокращений и изменений.
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В общем, северных корейцев с праздником. Главное, чтобы они сами были довольны своим вождем.