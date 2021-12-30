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1-я Пуническая война

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Завершился цикл роликов посвященных 1-й Пунической войне между Римской Республикой и Карфагеном.
Первые ролики цикла осенью уже выкладывал. К новому году автор закончил цикл и смонтировал его в один большой ролик на 2,5 часа, где представлена вся война от ее предпосылок и начала до ее конца и последствий. Через череду сухопутных и морских сражений, осад и различных превратностей судьбы, цикл завершится поражением Карфагена, войной с восставшими наемниками и покорением Испании Гамилькаром, откуда его сын Ганнибал через некоторое время стартует в свой эпохальный поход на Италию, где состоятся знаменитая засада у Тразименского озера и чудовищный разгром римских легионов при Каннах, которым будут вдохновляться полководцы последующих эпох, вплоть до второй мировой войны. Но это будет уже в следующем цикле, который будет посвящен 2-й Пунической войне.



В целом занимательно и местами познавательно. Дополнительные подробности можно получить в серьезных работах вроде "Истории Рима" Моммзена (1-й том, 3-я книга, страницы 469-589) или же "Кембриджской истории Древнего мира", а также в профильных монографиях на тему. Вместе с тем, стоит помнить, что источников по этой войне не так, чтобы очень много и в ней до сих пор есть обширные белые пятна (источники просто не дошли до нас), в результате чего по отдельным периодам войны информации преступно мало. Тем не менее, это была действительно титаническая война (по меркам Античности), которая проложила дорогу к Римскому Господству над западным Средиземноморьем. Впрочем, Карфаген себя тоже показал вполне достойно в этой войне, хотя в конечном итоге и програл, во многом, из-за собственных ошибок.
Еще бы отметил, что эта война отметилась сразу целым рядом крупных морских сражений, в рамках которых Рим из сухопутной державы смог превратиться в морскую.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7334086.html
Метки: Видео, война на море, история, карфаген, рим, римская республика
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