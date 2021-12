С начала прошлого года в мире происходят странные события, которые описываются и объясняются с помощью таких новых слов, как «COVID-19», «пандемия», «локдаун», «дистанционка», «QR-коды» и т.п. Президент Всемирного экономического форума профессор Клаус Шваб сложил отдельные фрагменты «паззла» в единую картинку и назвал ее «Великая перезагрузка».

Подробно он описал эту картинку в своей книге «COVID-19: Великая перезагрузка», которая увидела свет в середине прошлого года. Профессор не ограничился разъяснением истинного смысла начавшейся борьбы с «пандемией ковида». Он расширил временной горизонт своего исследования. Он показал, что борьбой с пандемией дело не ограничится. За ней последует не менее напряженная борьба с грядущим потеплением на нашей планете.

Профессор не исключает появления и других вызовов, на которые придется реагировать человечеству. И этих вызовов не надо пугаться. Их, наоборот, надо приветствовать.

Ибо и борьба с «ковидом», и с тепловым коллапсом планеты, и с инопланетянами (если возникнет необходимость), по мнению К. Шваба, требуют человечество отказаться от чрезмерного потребления и чрезмерного комфорта, избыточной свободы, частной собственности, эгоизма, семейных и национальных привязанностей, а также многих других «вредных привычек». Людям следует срочно отказываться от «старой нормальности» и привыкать к «новой нормальности». Последняя – надолго, можно сказать, навсегда. Весь этот переход к «новой нормальности» можно назвать «Великой перезагрузкой».

Речь идет о плане, предусматривающем демонтаж старого капитализма и замену его новым. Клаус Шваб называет его «инклюзивным» капитализмом (inclusivecapitalism), или капитализмом «стейкхолдеров» (stakeholderscapitalism). Это такая социально-экономическая модель, которая базируется на деятельности компаний, для которых прибыль владельцев капитала (акционеров) перестает быть главной целью. Эти компании должны в своей деятельности учитывать интересы всех сторон (социальных групп). Иногда по-русски эту модель называют «всеобъемлющим», или «всеохватывающим капитализмом». На самом деле «инклюзивный капитализм» и подобные термины являются оксюморонами (сочетания слов с несочетаемым смыслом).

Вся подобная околонаучная лексика – не более чем «дымовая завеса», скрывающая истинные цели идеологов и организаторов «Великой перезагрузки». Это революция, ставящая целью построение пост-капитализма. А если попытаться более определенно назвать планируемую модель, то, наверное, это рабовладельческий строй. Новое рабовладение. Причем в масштабах всего мира.

«Великая перезагрузка» ставит своей задачей размывание и уничтожение национальных государств (путем коммерциализации «государственных услуг»), уничтожение малого и среднего бизнеса и монополизация экономической деятельности немногими глобальными корпорациями, выстраивание на руинах национальных государств единого мирового государства с единым мировым правительством.

Бенефициарами этой модели будет «золотой миллион», который будет управлять мировым правительством. А также электронным концлагерем, куда будет помещен «грязный миллиард», который будет обслуживать «золотой миллион» (остальные миллиарды нынешнего населения планеты будут «утилизированы» в ходе «Великой перезагрузки»). Клаус Шваб обещает, что инклюзивный капитализм обеспечит всем полное равенство. Он лукавит, но не очень. Для тех, кто входит в состав «грязного миллиарда», действительно будет полное равенство – как и положено для обитателей концлагеря. Деньги, которые были сердцевиной и богом старого капитализма, в пост-капитализме уйдут на второй или третий план. Зачем деньги при системе прямого и жесткого распределения? (Я не буду подробно описывать план «Великой перезагрузки» и тот пост-капитализм, который мечтают построить Клаус Шваб и Ко. Об этом можно узнать из моей книги: Катасонов В.Ю. Читая Шваба. Инклюзивный капитализм и Великая перезагрузка. Открытый заговор против человечества (М.: Книжный мир, 2021).

Те, кто разрабатывали чертежи «инклюзивного капитализма», а сегодня начали его строить, не особенно задумываются над тем, сколь долго простоит здание этого самого «инклюзивного капитализма».

Конечно, строителям нового мира (революционерам) всегда кажется, что возводимое ими здание будет стоять вечно. Так, например, думали основоположники марксизма-ленинизма, которые доказывали неизбежность смены капитализма социализмом и коммунизмом. И Маркс, и Ленин считали коммунизм «концом истории». Увы, несмотря на «научные» обоснования марксистско-ленинских обществоведов о неизбежной победе коммунизма, в конце XX века получилось все иначе. Социализм в СССР и ряде других стран не только не перерос в полноценный коммунизм, но даже стал «загнивать». А затем приказал долго жить. А капитализм устоял и продолжил свое существование. И даже получил некоторый импульс для своего развития за счет подпитки, получаемой от поверженного Советского Союза. Последний стал платить победителям в холодной войне большую дань.

Была даже некоторая эйфория в стане победителей. Они решили, что мир отныне стал однополярным в политическом отношении (гегемония США) и единым с точки зрения его социально-экономического устройства. А именно он стал моно-капиталистическим, опасный конкурент в лице социалистического лагеря вроде бы бесследно исчез с лица Земли. Американский социолог японского происхождения Фрэнсис Фукуяма даже назвал новое состояние мира «концом истории». Это свой резонансный тезис он изложил в своей книге «Конец истории и последний человек» (1992). Экономику этого «вечного» капитализма автор характеризовал как «рыночную», а политику как «либеральную демократию». Такому представлению о капитализме как последней и вечной фазе существования человечества способствовали средства массовой информации, образование и культура Запада. Известный словенский философ и культуролог Славой Жижекв девяностые и нулевые годы анализировал идеологические коды голливудской «фабрики грез». И он обратил внимание на то, что сформированное этими кодами сознание человека легче себе представляет конец мира, чем конец капитализма.

Однако эйфория капиталистических победителей в холодной войне длилась не очень долго. Она закончилась в 2008-2009 гг., когда мир накрыл глобальный финансовый кризис. Он напомнил о том самом общем кризисе капитализма (ОКК), который постулировали марксистско-ленинские обществоведы ХХ века (60 лет назад на XXII съезде КПСС была принята третья программа партии, а в ней были изложены основные положения, касающиеся ОКК).

Противоречия капитализма достигли такой остроты, что даже наиболее оптимистически настроенные приверженцы этого строя стали выражать свои опасения по поводу ближайшего будущего капитализма.

Тот же Фрэнсис Фукуяма радикальным образом пересмотрел свои представления о капитализме как идеальной и вечной форме организации общества. В октябре 2018 года Фукуяма заявил, что «социализму нужно вернуться» и признает правоту Маркса в некоторых вопросах: «На данном этапе мне кажется, что некоторые вещи, о которых говорил Карл Маркс, оказываются правдой. Он говорил о кризисе перепроизводства… о том, что рабочие обнищают, а спрос будет недостаточным». Но всё же единственным государственным устройством, способным на равных соперничать с либеральной демократией, Фукуяма считает не социализм, а капитализм по типу современного Китая (Francis Fukuyama interview: “Socialismoughttocomeback”. The End of History author on what Karl Marx got right, the rivals to liberal).

Здание капитализма стоит уже три-четыре столетия. Оно к сегодняшнему дню настолько обветшало, что готово в любой момент обвалиться и погрести под своими руинами всех обитателей. После финансового кризиса 2008-2009 гг. на Западе стали особенно горячими споры по поводу того, ремонтировать и реконструировать нынешнее здание или сносить его и строить новое здание по новым чертежам. Ко вторым относится Клаус Шваб и Ко. И как мы видим, сегодня партия Клауса Шваба победила.

Наверное, этим строителям пост-капитализма («инклюзивного капитализма») кажется, что возведенное ими здание будет стоять вечно. И вот тогда, выражаясь языком Фрэнсиса Фукуямы, наступит долгожданный «конец истории». Долгожданный, конечно, не для всех, а только для той самой элиты, которая подготовила и начала «Великую перезагрузку». Но все эти строители «инклюзивного капитализма» (Клаус Шваб и Ко.) являются безумцами. Они духовно слепы и не понимают, как устроена история.

Им, безумцам, кажется, что они могут управлять историей. Но историей человечества управляет Бог. А у него иные планы, нежели у этих безумных строителей, напоминающих правителя Нимрода, который несколько тысяч лет назад строил Вавилонскую башню «до небес».

Правитель хотел быть «как Бог». Башня не была достроена. Даже то, что было возведено, было разрушено, а сам Нимрод погиб бесславной смертью.

Да, рано или поздно, Бог попустит современному Нимроду (точное имя его пока не известно) возвести здание «инклюзивного капитализма». Но здание простоит совсем недолго. Мы об этом говорим, опираясь не столько на формальную логику или знание каких-то секретов строителей, сколько на Священное Писание. Особенно на последнюю его книгу, которая называется Откровение апостола Иоанна Богослова, или Апокалипсис. За века с момента написания этой книги (без малого две тысячи лет) было большое количество толкований ее текста святыми отцами и мудрыми богословами.

Несмотря на лаконичность формулировок Откровения, в содержащемся описании мирового порядка, который предшествует приходу антихриста, угадываются черты того самого инклюзивного капитализма (или пост-капитализма), который мы видим в плане «Великой перезагрузки». Прежде всего, следует обратить внимание на следующие стихи Откровения:

«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр.13:16-17).

Это место из Апокалипсиса бесконечное число раз комментировалось и толковалось. Я в контексте нашего разговора лишь обращаю внимание на то, что накануне пришествия мирового правителя (именуемого «зверем») будет создана централизованная система жесткого распределения жизненно необходимых благ. В данном случае не принципиально важно, будут ли применяться деньги в качестве инструмента распределения или нет. Если и будут, то лишь в безналичной форме и при очень жестком регламенте возможного их использования даже для тех, кто будет иметь «начертание имени зверя или числа имени его». Способ «начертания» не так принципиален. Главное – присягнуть «зверю»; это некое мистическое таинство необратимого характера.

Пришествию и царствованию «зверя» предшествует гибель «Вавилонской блудницы» (описанная в главах 17 и 18). Сегодня в образе «Вавилонской блудницы» угадывается современная Америка.

(Я об этом довольно подробно написал в своей книге: Катасонов В.Ю. «Апокалипсис»: тайны раскрываются. Статьи и очерки. – М.: Кислород, 2020 // Раздел «Вавилонская блудница Апокалипсиса» (с.7-104).

А ведь Америка-Вавилонская блудница была уверена в том, что ее будущее безоблачно. Она богата и всемогуща, кто посягнет на ее царскую власть? «Ибо она говорит в сердце своем: «сижу царицею, я не вдова и не увижу горести»!» (Откр.18:7). О том, что Америка царствует над всеминародами, говорится не раз. «…воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки» (Откр.17:15). «Жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями» (Откр.17:18).

Как обманчива уверенность Америки в том, что царству ее не будет конца! Ангел, сходящий с неба, воскликнул: «…в один день падут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее» (Откр.18:8).

Причем конец Вавилонской блуднице придет с той стороны, с какой она не ждет: «И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; потому что Бог положил им на сердце – исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии» (Откр.17:16-17).

Если переводить на понятный светскому читателю язык, то здесь говорится о том, что десять государств-вассалов (понятно, что число «десять» носит условный, символический характер) уничтожат Америку, именуемую в Откровении «блудницей», «любодейной женой», «Вавилоном», «великим городом, царствующим над земными царями» и др. Но самое главное, что при этом власть над миром получит зверь-антихрист.

Америка сегодня на грани распада, она на глазах утрачивает свой статус мировой сверхдержавы. Скорее всего, ее союзники устроят Америке какую-то серьезную пакость, которая ускорит ее падение с пьедестала мировой сверхдержавы.

Символом гибели Америки некоторые считают события 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке были разрушены небоскребы Международного торгового центра, а дым пожара поднимался на высоту нескольких километров. Намек на это событие просматривается в следующих стихах: «ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому!» (Откр.18:17-18).

Если Америка и не исчезнет полностью с лица Земли, то участь ее будет очень незавидной. Стих 22 дает картину той жуткой, мертвящей тишины, которая установится в Новом свете: «И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе». Последняя фраза приведенного стиха означает, что и экономическая деятельность в Америке заглохнет.

Одновременно с крахом Америки окончательно рухнет та социально-экономическая система, которая создавалась в последние три-четыре столетия и которая получила название «капитализм». Об этом достаточно убедительно написано в главе 18 Откровения.

Например, стих 11: «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает». А далее в стихах 12-13 идет перечисление различных товаров, которых уже никто не покупает. Примечательно, что в конце этого списка товаров стоят «тела и души человеческие» (отмечу, что во времена Иоанна Богослова людьми торговали, но это была торговля рабами; а в приведенном стихе говорится о «телах» и «душах»; это уже про наше время).

Крах Америки подорвет всю мировую капиталистическую систему. Так, в стихе 19 крах Америки воспринят торговцами (капиталистами) всего мира как крах мирового капитализма: «И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час!». Рухнула Федеральная Резервная Система США, выпускавшая доллары – «драгоценности», кои были инструментом обогащения капиталистов всех стран.

Нет никакого сомнения, что в главе 18 описывается картина краха именно капитализма. В стихе 23 мы читаем: «…купцы твои были вельможи земли…». В тех обществах, где капитализм не был доминирующим укладом, купцы не относились к категории высшего сословия, элиты. Так, в древнем Риме элитой была земельная аристократия. Максимум, чего могли достичь купцы того времени – получить статус «наездника». Но даже «наездники» (финансовая олигархия древнего Рима) стояли на ступеньку ниже, чем «нобили» («благородные», земельные аристократы). А вот после буржуазных революций и полной победы капитализма купцы (капиталисты), наконец, получают возможность становиться элитой, «вельможами земли». И вот эти купцы-вельможи земли становятся свидетелями краха Америки и капитализма.

Гибель Америки, или Вавилонской блудницы – трагедия всего капиталистического мира. Как владельцев компаний, банков и иных бизнесов, так и глав государств («царей земных»). Стихи 9-10:

«И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой».

Действительно, и крах Америки, и крах мировой капиталистической системы будет стремительным («в один час пришел суд твой»). О стремительности краха мы читаем также в стихе 17: «…ибо в один час погибло такое богатство!».

Еще более убедительно о стремительности событий свидетельствует стих 21: «И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его».

А далее начнется завершающая фаза создания единого государства с единым правительством и мировым правителем-антихристом. Но это уже будет пост-капитализм, или, выражаясь языком Клауса Шваба и Ко., «всеохватывающий капитализм».

Он действительно будет «всеохватывающим»: в мировом концлагере будут следить за каждым человеком в режиме онлайн. Этот отрезок мировой истории начинается с того момента, когда из моря выйдет зверь с семью головами и десятью рогами (Откр.13:1-10), а затем из земли выйдет еще один зверь с двумя рогами (Откр.13:11-18). Первого принято называть антихристом, второго – лжепророком, правой рукой антихриста. Антихрист взойдет на престол для того, чтобы править вечно (некоторые богословы утверждают, что антихрист будет считать себя богом, следовательно бессмертным).

Известно несколько попыток в художественной форме описать события последних времен, когда у власти будут антихрист и лжепророк. Наиболее удачные и талантливые – «Краткая повесть об антихристе» Владимира Соловьева и повесть «В последние дни» Льва Тихомирова. Судя по некоторым фразам героев и авторов произведений, можно предположить, что тот общественный строй, который будет при этих правителях, очень напоминает «инклюзивный капитализм» Клауса Шваба и Ко. (см. мой анализ указанных повестей в книге: Катасонов В.Ю. «Апокалипсис»: тайны раскрываются…). Шваб и его соратники выступают в роли «малых лжепророков», готовящих стези зверю из моря – антихристу. Но власть его будет краткой – три с половиной года. А вот конец: «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою» (Откр.19:20).

Некоторые считают, что Откровение апостола Иоанна Богослова – книга о «последних временах». Мол, самая мрачная книга во всем корпусе Священного Писания. Нет, все с точностью до наоборот. Это книга – самая светлая и самая радостная. Естественно для тех, кто действительно верует во Христа и во второе Его пришествие.

Порой даже люди, считающие себя христианами, почему-то не дочитывают Апокалипсис до конца и делают скоропалительный вывод, что, мол, это о «последних временах». А ведь последние главы (19-22) вселяют в нас надежду и радость. Апокалипсис, в конечном счете, – о приговоре «старым временам» и о грядущих «новых временах».

Вот слова приговора тем, кто поклонялся мамоне и был приверженцем «религии денег»: «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (глава 21, стих 8). А вот судьба тех, кто не принял начертания зверя и стойко противостоял малым антихристам во все века и конечному антихристу-мировому правителю в последние времена:

И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Гл. 21, стихи 3-4). Вот на этой позитивной ноте я хотел бы закончить свои размышления.







P.S. При желании читатель может познакомиться с моими толкованиями последних глав «Апокалипсиса» в книге: Катасонов В.Ю. «Апокалипсис»: тайны раскрываются. Статьи и очерки. – М.: Кислород, 2020 // Раздел «Апокалипсис – это о конце света? – Нет, о конце тьмы» (с. 126-145).





Валентин Юрьевич Катасонов – профессор, д.э.н., председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова