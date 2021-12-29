Провожаем 2021 с Анатолием Вассерманом

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман, и ведущий — Никита Ляховецкий говорят об аресте девушек из Pussy Riot, поправках в закон «Об оружии», контроле да операциями со стороны ЦБ. Также вспоминаем основные события 21 Года, и готовимся к приходу 22!

Анатолий Александрович, давайте быстро обсудим новости прошедшей недели. Потом надо нам как-то обязательно поговорить про прошедший год, год уходящий. Потому что хочу сказать, что этот эфир-то получается с вами крайний и в следующий раз мы встретимся в году 2022. Но с начала о том, что произошло за последнюю неделю. Давайте прямо с России начнём, начнём с спецприёмника Сахарово. В нём сейчас содержатся участницы группы Pussy Riot Марина Алёхина и Люся Штейн. Отбывают они административный арест за показ нацистской символики и объявили они голодовку. Голодовку они объявили, потому что им запрещают сидеть вместе, вот. То есть они требуют, чтобы их поместили в одну камеру в спецприёмнике, им на это отвечают, что юридических оснований для этого нет. Вот, они обиделись, объявили голодовку, заявляют что их мучают, вот так вот. Объясните пожалуйста, есть ли тут какое-то нарушение закона и что бедным девушкам делать?