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Радио Аврора 29.12.2021

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Провожаем 2021 с Анатолием Вассерманом

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман, и ведущий — Никита Ляховецкий говорят об аресте девушек из Pussy Riot, поправках в закон «Об оружии», контроле да операциями со стороны ЦБ. Также вспоминаем основные события 21 Года, и готовимся к приходу 22!

Анатолий Александрович, давайте быстро обсудим новости прошедшей недели. Потом надо нам как-то обязательно поговорить про прошедший год, год уходящий. Потому что хочу сказать, что этот эфир-то получается с вами крайний и в следующий раз мы встретимся в году 2022. Но с начала о том, что произошло за последнюю неделю. Давайте прямо с России начнём, начнём с спецприёмника Сахарово. В нём сейчас содержатся участницы группы Pussy Riot Марина Алёхина и Люся Штейн. Отбывают они административный арест за показ нацистской символики и объявили они голодовку. Голодовку они объявили, потому что им запрещают сидеть вместе, вот. То есть они требуют, чтобы их поместили в одну камеру в спецприёмнике, им на это отвечают, что юридических оснований для этого нет. Вот, они обиделись, объявили голодовку, заявляют что их мучают, вот так вот. Объясните пожалуйста, есть ли тут какое-то нарушение закона и что бедным девушкам делать?

Насколько мне известно, подследственных по одному делу всегда содержат раздельно, чтобы у них не было возможности сговориться. Ведётся ли сейчас какое-то расследование по поводу этого задержания, я естественно не знаю. Но в принципе, показ нацистской символики по нашим законам достаточно серьёзное преступление, так что расследование может идти. Другое дело, что есть в законе достаточно много случаев, когда такой показ считается оправданным. Ну например, после серии скандалов, связанных с тем, что кого-то пытались задержать за выкладывание в сеть классических картин времён войны. Например, показан воздушный бой нашего самолёта с немецким, и задерживают человека за то, что он показал нацистскую символику. Вот, после нескольких таких неприятных случаев, закон серьёзно переработали. Так, что сейчас показ той же нацистской символики в составе каких-то исторических картин или в учебных материалах допустим. Но я почему-то подозреваю, что эти дамы вряд ли имели ввиду какие-то учебные цели…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-29-12-2021/
Метки: pussy riot, аврора, закон об оружии, последние выпуски, ЦБ
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