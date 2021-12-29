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“Победить голод”. Трейлер

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Вышел трейлер документального фильма "Победить Голод" посвященный голоду в Поволжье 1922-го года и борьбе с его последствиями.
О фильме уже писал ранее https://colonelcassad.livejournal.com/6465443.html, он создает при активном участии историка Григория Циденкова, который специализируется на исследовании Голода-1922. Премьера фильма состоится в феврале 2022-го года, спустя 100 лет после начала голода в память о жертвах голода и тех людях, которые с ним боролись. Авторы обещают показать проблему голода с разных сторон, чтобы избежать приглаженной лакировки действительности и чернушного поливания грязью.
Фильм создавался с помощью краудфандинга, в том числе и на пожертвования читателей блога "Рупор Тоталитарной Пропаганды",

Аннотация:

Фильм расскажет о трагических событиях, связанных с голодом в Поволжье (1921-1922 гг).
Если вы решите поддержать создание документального фильма "Победить Голод", просьба указывать в комментарии к платежу ваши Имя и Фамилию, чтобы мы могли отметить вас в титрах фильма.За информационную поддержку благодарим

Дмитрия Пучкова: https://www.youtube.com/c/DmitryPuchkov
Бориса Рожина: https://colonelcassad.livejournal.com/
Егора Яковлева: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg

Закадровый голос озвучивает реальный документ, хранящийся в самарском архиве социально-политической истории.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7331980.html
Метки: 1922, Видео, голод, документальное кино, история
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