О состоянии НКВД перед второй мировой войной
Интересный рассекреченный документ от 31 января 1939 года, где Берия докладывает Сталину о состоянии пограничных и внутренних войск НКВД, фактически описывая их состояние перед началом второй мировой войны и вносил предложения, которые придали пограничникам и внутренним войскам НКВД ту структуру, с которой они вступили в войну.
Можно обратить внимание, что из 272 000 личного состава пограничников и внутренних войск вопросами конвоирования заключенных занималось лишь 28 000 человек, что не мешает современным борцам с "проклятым прошлым" мазать все НКВД грязью. Общий штат НКВД на январь 1939 года составлял 750 000 человек, включая в том числе охрану тюрем и лагерей. Это опять же к вопросу о "пол страны сидело, пол страны охраняло" (на 1939-й год 750 000 все НКВД вообще и 1 672 000 заключенных ГУЛАГа, включая уголовников, из 145 000 000 населения).Такая вот неполживая математика.
Также стоит отметить, что Берия указывает на то, что к 1939-му году структура НКВД оказалась слишком громоздкой и перегруженной, что снижало ее практическую эффективность. Отмечает крайне плохие условия размещения личного состава (привет Ежову). Также Берия отмечает проблемы в частях и в вопросах организации охраны государственной границы. Отсюда и предлагаемые преобразования, которые позволило сделать НКВД более эффективным инструментом, что принесло свои плоды в годы ВОВ.
Докладная записка Л. П. Берии И. В. Сталину о разделении Главного управления пограничных и внутренних войск НКВД. 31 января 1939 г.
31 января 1939 г.
№ 142434
Совершенно секретно
ЦК ВКП(б) товарищу Сталину
В настоящее время в Главном управлении пограничных и внутренних войск НКВД сосредоточено руководство охраной государственной границы, мостов и других сооружений железнодорожного транспорта, особо важных предприятий промышленности и руководство конвоированием арестованных. Общая численность войск, состоящих в ведении Главного управления, составляет 272 000 человек. Из этого числа:
пограничные войска………………………110 000 чел.
внутренние войска:
части оперативного назначения…………….25 000 «
части по охране мостов и других сооружений железнодорожного транспорта………………50 000 «
части по охране особо важных предприятий промышленности…………..
конвойные части…………………………28 000 «.
Организация Главного управления, состоящего из 20 крупных отделов и 90 отделений в них, чрезвычайно громоздка. Каких-либо аппаратов, которые бы в полном объеме занимались каждый специально охраной границы, охраной железнодорожных сооружений и т.д. — также нет. Функции руководства каждым из перечисленных выше видов войск, различных по своей организации и задачам, распылены по всем отделам и отделениям. Штаба войск, необходимого для правильной организации управления, нет. Также нет специальных служб: инженерной, химической, ПВО и других.
Отдел материально-технического обеспечения Главного управления ведает снабжением не только войск, но и всех органов НКВД (органы государственной безопасности, милиция, военизированная охрана исправительно-трудовых лагерей, военизированная пожарная охрана). Имея на довольствии 750 тысяч человек — этот отдел перегружен работой, связанной с заказами и заготовками очень больших материальных ценностей. В результате, он не в состоянии осуществлять руководство войсковым хозяйством частей и вести должный контроль за правильным и своевременным удовлетворением их потребностей.
В особо запущенном состоянии находится казарменное размещение войск. Большое количество частей и подразделений несколько лет живет в землянках, временных бараках, вагонах, палатках и т.п. Для того, чтобы обстроить эти части требуется освоение капитальных вложений на полтора миллиарда рублей. Имеющийся в составе Главного управления строительный отдел по своей организации и численности справиться с такой большой программой капитального войскового строительства не в состоянии.
В результате такой организации Главного управления и перегрузки его большим количеством самых различных по своему характеру функций, руководство охраной границы поставлено плохо. Так же неудовлетворительно с руководством охраной железнодорожных сооружений и предприятий промышленности и конвоированием арестованных. Не лучше обстоит с руководством войсками и в округах. Налицо обезличка, безответственность, слабое знание войск, отсутствие заботы и повседневного внимания к их нуждам.
Некоторые из управлений округов вынуждены руководить большим количеством войсковых частей и подразделений, разбросанных на огромных территориях. Так, например, из Ленинграда руководят охраной границы на протяжении 6800 клм. и управляют частями, расположенными в Мурманске и Архангельске.
Из Хабаровска управляют пограничными отрядами, расположенными на участке границы протяжением в 18 тысяч километров.
Так же обстоит дело и в Восточно-Сибирском округе, включающем Читинскую и Иркутскую области и Бурято-Монгольскую АССР.
Для того, чтобы улучшить охрану границы, железнодорожных сооружений и особо важных промышленных предприятий, улучшить службу по конвоированию арестованных, организовать и приблизить руководство к каждому виду войск непосредственно, НКВД СССР считает необходимым провести следующие мероприятия:
1) Разделить Главное управление пограничных и внутренних войск НКВД СССР на 7 главных управлений:
Главное Управление пограничных войск НКВД СССР, подчинив ему все сухопутные и морские пограничные части и части авиации, несущие службу охраны границы.
Главное управление внутренних войск НКВД СССР, подчинив ему все части внутренних войск оперативного назначения и Московскую авиаэскадрилью.
Главное управление войск НКВД СССР по охране железнодорожных сооружений, подчинив ему все части войск по охране железнодорожного транспорта и части противовоздушной обороны.
Главное управление войск НКВД СССР по охране особо важных предприятий промышленности, подчинив ему части войск, охраняющие промышленные объекты.
Главное управление конвойных войск НКВД СССР, подчинив ему конвойные части.
Главное управление военного снабжения НКВД СССР, возложив на него: составление планов заказов на все виды материально-технического обеспечения войск и органов НКВД, заготовку и удовлетворение войск и органов НКВД натуральным снабжением и финансирование войск.
Главное военно-строительное управление войск НКВД СССР, возложив на него все казарменное строительство войск и строительство складов, специальных авиационных и морских сооружений и баз.
В Главных управлениях, за исключением военно-строительного и военного снабжения, организовать штабы войск и необходимые службы.
2) Управления пограничных и внутренних войск НКВД, существующие в округах Белорусском, Киевском, Средне-Азиатском (Узбекская, Таджикская, Киргизская ССР), Западно-Сибирском (Новосибирская область, Красноярский и Алтайский края), Грузинской ССР, Армянской ССР, Азербайджанской ССР, Туркменской ССР, Казахской ССР, переформировать в Управления пограничных войск НКВД СССР.
3) Разукрупнить округа пограничных и внутренних войск НКВД: Ленинградский (Мурманская, Ленинградская, Архангельская области и Карельская АССР), Восточно-Сибирский (Иркутская и Читинская области и Бурято-Монгольская АССР) и Дальневосточный (Хабаровский и Приморский края).
Организовать вместо них округа только пограничных войск НКВД СССР: Ленинградский, Мурманский и Карельский (каждый в пределах границ Ленинградской и Мурманской областей и Карельской АССР), Бурято-Монгольский (в пределах Бурято-Монгольской АССР, Иркутской области и западных районов Читинской области), Читинской (в пределах Читинской области без западных ее районов), Хабаровский (в пределах Хабаровского края) и Приморский (в пределах Приморского края), включив в него Сахалин и Камчатку.
Организовать Крымский пограничный округ войск НКВД в пределах Крымской АССР.
Новороссийский и Архангельский пограничные отряды подчинить непосредственно Главному управлению пограничных войск НКВД СССР.
Сформировать в перечисленных, вновь организуемых округах Управления пограничных войск НКВД СССР этих округов.
4) Управления Внутренних войск НКВД СССР в округах: Московском, Харьковском, Уральском, Северо-Кавказском и Приволжском — расформировать.
5) Существующие части оперативного назначения подчинить непосредственно Главному управлению внутренних войск НКВД СССР.
Народным Комиссарам Внутренних Дел союзных и автономных республик и Начальникам УНКВД краев и областей предоставить право оперативного использования этих частей с предварительного разрешения Народного Комиссара Внутренних Дел СССР. Разрешить указанным Наркомам внутренних дел и Начальникам УНКВД в случаях, не требующих промедления, использовать части внутренних войск, но с обязательным последующим докладом Народному Комиссару внутренних дел СССР.
Отдельную дивизию особого назначения и Московскую авиаэскадрилью подчинить непосредственно Народному Комиссару внутренних дел СССР.
6) Части войск НКВД по охране железнодорожных сооружений, особо важных предприятий промышленности и конвойные части, расположенные на периферии, подчинить непосредственно соответствующим Главным управлениям в Москве.
7) Сформировать при отдельных частях внутренних войск политические отделы.
8) Организовать подготовку и усовершенствование командных кадров и кадров специалистов в существующих училищах, школах и курсах в соответствии с потребностями каждого вида войск НКВД.
Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР просит утвердить проведение изложенных выше мероприятий.
Народный Комиссар Внутренних Дел Союза ССР — Л. Берия
АП РФ. Ф. 3. On. 58. Д. 6. Л. 161-167. Подлинник. Машинопись.
http://istmat.info/node/65707 – цинк
В целом, документ дает неплохое представление о том, что скрывается за расхожей фразой о том, что Берия был эффективным менеджером, который умел наводить порядок и выстраивать нормальную работу подчиненных ему структур.