Голикова и Попова захватили реальную власть. Михаил Делягин
Как работает внутренняя кухня Госдумы: взгляд изнутри. Почему реальная власть в стране принадлежит Голиковой и Поповой? Как в Госдуме отложили принятие QR-кодов, и что ждёт этот законопроект дальше? Об этом и не только рассказывает заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Ведущий – Сергей Харцызов.
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