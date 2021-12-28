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Там “Мемориал” ликвидируют, а вы рекламу записываете

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Подборка избранного батхерта по поводу ликвидации "Мемориала". Страшно, очень страшно.





















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7330148.html
Метки: либералы, мемориал, пятая колонна, репрессии, Россия, ссср, сталин, юмор
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14 Комментариев » Оставить комментарий
  • 10959 9775
    Валерий два часа назад

      Ну, всё… Теперь “правозащитники” будут тайком по подворотням руки заламывать и лозунги шепотом в воротник кричать ))))
      Это ж в какой стадии сдвига по фазе нужно быть, что бы: безумие, страх и ужас испытывать с абсурдной потерей смыслов в окружении палачей и холуев террориста и убийцы в террористическом государстве с последним оплотом и полузадушенной памятью ??????

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      • 20357 16995
        маринаВалерий два часа назад

          кто же теперь будет аккумулировать чувства стремления к справедливости-они ведь должны быть монетизированы .БП и то удалось власти возглавить.Может Марго? Эти (мемориалы)стали смешными и уже не опасными.

          • 10959 9775
            Валериймарина 37 мин. назад

              Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме, их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что Бермудский многогранник нераскрытый пуп Земли…
              В.С. Высоцкий

          • 20417 19035
            жора шаповВалерий два часа назад

              Там часть актёров назначенных и генетика. Дальше накрутка. И деньги. Это одна сторона. А другая – действительно многое наворочено и засекречено до сих пор. А снаружи враньё , которое предлагают как истины. Но всё – две стороны одной медали. Третья пока не проявлена чётко.

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              • 13541 12497
                KTжора шапов час назад

                  Благодарю,фильм прикольный.

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                • 10959 9775
                  Валерийжора шапов 40 мин. назад

                    Странно же, Жор. Как где какие бесноватые, обязательно генетика вылазит. Уже, прям, закономерность.
                    А то, что засекречено, так это же существенный элемент управления. Полуправда, четвертьправда и т.д. и т.п. Всем понятно, но бесноватые регулярно включают дурака. Или не включают, а проявляют…
                    Чой-то девочка Грета Тунберг вспомнилась…

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                    • 20417 19035
                      жора шаповВалерий 35 мин. назад

                        Не странно . Высшая социология тебе это объяснит. Достаточно сравнить потом со своим жизненным опытом и проверить. Оглядеться и посмотреть более пристально на соседей.)

                      • 20357 16995
                        маринаВалерий 32 мин. назад

                          Сегодня мне Жора сказал ,что паразиты нужны и даже полезны ,ну и что ,что бесноватые слегка:вот интересный блогер из Киева разместил,жора не мог это пропустить:
                          “«Кажется над Сианем проводят социальный эксперимент

                          Кадры из заблокированного китайского Сианя, где введена полная изоляция города, не въехать, не выехать, всем приказано сидеть дома, за исключением выхода на ПЦР тестирование и сходить за продуктами. Это смахивает на социальный эксперимент, чтобы имея накопленный опыт потом реализовывать такую практику по всему миру…https://russkiy-malchik.livejournal.com/feed/….см.картинки..
                          -”С 15 января следующего года невакцинированным работникам запретят вернуться на работу, даже если у них отрицательный результат на Covid-19 за 24 часа.

                          Этот шаг призван укрепить защиту Сингапура от большой волны местных случаев заболевания Omicron и сохранить рабочие места здесь в безопасности, заявило министерство здравоохранения (МЗ) в воскресенье (26 декабря).
                          -Швейцария приняла законодательно наказывать решивших переболеть ковидом без вакцинации на 5 лет тюрьмы. Общее насилие над всем миром -для чего?Разве енстественный иммунитет не самая сильная защита.?Вот почему продолжаются строится новые заводы вакцин (и в РБ тоже) вместо заводов по выпуску станков -так они решили -доклад СФ Ковальчука о новых направлениях в экономике.

                        • 20417 19035
                          жора шаповВалерий 30 мин. назад

                            Фамилия мамы Греты – Эрнман. Посмотри фото её лица. Там тебе вся генетика, и оттуда проблемы у Греты.

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