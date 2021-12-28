Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Ну, всё… Теперь “правозащитники” будут тайком по подворотням руки заламывать и лозунги шепотом в воротник кричать ))))
Это ж в какой стадии сдвига по фазе нужно быть, что бы: безумие, страх и ужас испытывать с абсурдной потерей смыслов в окружении палачей и холуев террориста и убийцы в террористическом государстве с последним оплотом и полузадушенной памятью ??????
кто же теперь будет аккумулировать чувства стремления к справедливости-они ведь должны быть монетизированы .БП и то удалось власти возглавить.Может Марго? Эти (мемориалы)стали смешными и уже не опасными.
Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме, их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что Бермудский многогранник нераскрытый пуп Земли…
В.С. Высоцкий
Там часть актёров назначенных и генетика. Дальше накрутка. И деньги. Это одна сторона. А другая – действительно многое наворочено и засекречено до сих пор. А снаружи враньё , которое предлагают как истины. Но всё – две стороны одной медали. Третья пока не проявлена чётко.
Благодарю,фильм прикольный.
Странно же, Жор. Как где какие бесноватые, обязательно генетика вылазит. Уже, прям, закономерность.
А то, что засекречено, так это же существенный элемент управления. Полуправда, четвертьправда и т.д. и т.п. Всем понятно, но бесноватые регулярно включают дурака. Или не включают, а проявляют…
Чой-то девочка Грета Тунберг вспомнилась…
Не странно . Высшая социология тебе это объяснит. Достаточно сравнить потом со своим жизненным опытом и проверить. Оглядеться и посмотреть более пристально на соседей.)
Сегодня мне Жора сказал ,что паразиты нужны и даже полезны ,ну и что ,что бесноватые слегка:вот интересный блогер из Киева разместил,жора не мог это пропустить:
“«Кажется над Сианем проводят социальный эксперимент
Кадры из заблокированного китайского Сианя, где введена полная изоляция города, не въехать, не выехать, всем приказано сидеть дома, за исключением выхода на ПЦР тестирование и сходить за продуктами. Это смахивает на социальный эксперимент, чтобы имея накопленный опыт потом реализовывать такую практику по всему миру…https://russkiy-malchik.livejournal.com/feed/….см.картинки..
-”С 15 января следующего года невакцинированным работникам запретят вернуться на работу, даже если у них отрицательный результат на Covid-19 за 24 часа.
Этот шаг призван укрепить защиту Сингапура от большой волны местных случаев заболевания Omicron и сохранить рабочие места здесь в безопасности, заявило министерство здравоохранения (МЗ) в воскресенье (26 декабря).
-Швейцария приняла законодательно наказывать решивших переболеть ковидом без вакцинации на 5 лет тюрьмы. Общее насилие над всем миром -для чего?Разве енстественный иммунитет не самая сильная защита.?Вот почему продолжаются строится новые заводы вакцин (и в РБ тоже) вместо заводов по выпуску станков -так они решили -доклад СФ Ковальчука о новых направлениях в экономике.
Вы , как всегда , манипулируете. Я не сказал , что они полезны. А самое главное сказал,- что они есть и будут.
Сиань (13 млн) и Яньань. 175 больных “дельтой”. И впереди – олимпиада. А так же заявлен принцип “0-COVID” – нулевой ковид в преддверии праздника спорта.
и кто же победит -дельта или омикрон?
Здравый смысл и банкиры дома Морганов.)
Фамилия мамы Греты – Эрнман. Посмотри фото её лица. Там тебе вся генетика, и оттуда проблемы у Греты.
И зовут её Сара.))