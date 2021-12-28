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Они окончательно отделили Украину от России

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Чего добился киевский режим в построении анти-России? Возможно ли ещё преодолеть разлом между двумя Украинами? Оправданы ли шапкозадирательские настроения у российских политологов с федеральных каналов? Чего на самом деле хочет российская элита? Об этом беседуют социолог Евгений Копатько и историк Игорь Шишкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jx5GKRKng3s
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2304 1391
    Александр 18 мин. назад

      Все закладки после 1917.
      Невозможно смотреть на границы т. н. Казахстана. Огромная территория, отрезанная от России (мягко выражаясь) революционерами. Внутри России работают крысы, которые грызут,грызут…

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