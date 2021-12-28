Они окончательно отделили Украину от России
Чего добился киевский режим в построении анти-России? Возможно ли ещё преодолеть разлом между двумя Украинами? Оправданы ли шапкозадирательские настроения у российских политологов с федеральных каналов? Чего на самом деле хочет российская элита? Об этом беседуют социолог Евгений Копатько и историк Игорь Шишкин.
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Невозможно смотреть на границы т. н. Казахстана. Огромная территория, отрезанная от России (мягко выражаясь) революционерами. Внутри России работают крысы, которые грызут,грызут…