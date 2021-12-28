Гордость России: «СИБИРЬ» – Атомный Ледокол Проекта 22220 | Геоэнергетика Инфо
Гордость России: «СИБИРЬ» – Атомный ледокол Проекта 22220. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Ростехнадзор разрешил начать эксплуатацию нового, первого серийного атомного ледокола проекта 22220 "Сибирь", выдав необходимую лицензию предприятию "Росатома" ФГУП "Атомфлот", сообщила пресс-служба ведомства.
В минувшую пятницу атомоход "Сибирь" был передан в эксплуатацию "Росатому". Закладка ледокола "Сибирь" состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду – 22 сентября 2017 года.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.