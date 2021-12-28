Больше не президент
Президент Татарстана Минниханов пожаловался, что мнение республики не было услышано, но согласился выполнять закон, в рамках которого глава Татарстана теперь не президент, а глава республики. Президент в РФ согласно закону может быть только один.
Само президентство в Татарстане было следствием развала СССР и призывов Ельцина "брать суверенитета столько хотите", Ни в РИ, ни в СССР никаких президентов в Татарстане само собой не было. Причем предложил брать суверенитет Ельцина именно в Татарстане.
6 августа 1990 года глава Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, выступая в Казани заявил: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Позже он повторил ее в Уфе.
В итоге, Татарстан часть предлагаемого суверенитета взял, включая и должность президента. Теперь же излишек истребовали назад.
Про эти "бомбы Ельцина" почему-то не говорят. Интересно, почему?
Для самого Минниханова это скорее имиджевая потеря, так как его позиции в республике достаточно сильны и в виде главы республики.
Полагаю, что эту неприятную для него пилюлю Москва найдет чем подсластить.
Зачем трогать где не чешется? Минниханов – мини хан, чего непонятного?
самые смелые эксперименты ВОЗ ,с Кю кодами ,теперь с электронными паспортами в Татарстане проводятся.Вот все ожидали ,что вступятся за вывезенного в ночь ФСБ Гафурова,как за Фургала ,ан нет ,как и не было пахана.