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Больше не президент

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Президент Татарстана Минниханов пожаловался, что мнение республики не было услышано, но согласился выполнять закон, в рамках которого глава Татарстана теперь не президент, а глава республики. Президент в РФ согласно закону может быть только один.
Само президентство в Татарстане было следствием развала СССР и призывов Ельцина "брать суверенитета столько хотите", Ни в РИ, ни в СССР никаких президентов в Татарстане само собой не было. Причем предложил брать суверенитет Ельцина именно в Татарстане.

6 августа 1990 года глава Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, выступая в Казани заявил: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Позже он повторил ее в Уфе.

В итоге, Татарстан часть предлагаемого суверенитета взял, включая и должность президента. Теперь же излишек истребовали назад.
Про эти "бомбы Ельцина" почему-то не говорят. Интересно, почему?

Для самого Минниханова это скорее имиджевая потеря, так как его позиции в республике достаточно сильны и в виде главы республики.
Полагаю, что эту неприятную для него пилюлю Москва найдет чем подсластить.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7329693.html
Метки: ельцин, Россия, татарстан
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 8168 6738
    Женечка два часа назад

      Зачем трогать где не чешется? Минниханов – мини хан, чего непонятного?

      • 20357 16995
        маринаЖенечка два часа назад

          самые смелые эксперименты ВОЗ ,с Кю кодами ,теперь с электронными паспортами в Татарстане проводятся.Вот все ожидали ,что вступятся за вывезенного в ночь ФСБ Гафурова,как за Фургала ,ан нет ,как и не было пахана.

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