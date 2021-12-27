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Я – человекоубийца

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Польский солдат сбежавший из Польши в Белоруссии сознался в том, что сам принимал участие в убийствах мигрантов под угрозой смерти со стороны польских пограничников.

«Это было в конце мая. Это невозможно описать. Просто такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души. Лица этих людей помнятся всегда. Лица только первых — тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку».

«Они особенно не объясняли, просто велели нам это делать. Они говорили нам, что им не хочется с ними возиться… Как в кино показывают, как немцы расстреливают людей — так это и выглядело»

(с) Эмиль Чечко

Таким образом, из заявлений Чечко следует, что он поневоле принимал участия в массовых расстрелах мигрантов на территории Польши. В конечном итоге его замучала совесть и он сбежал в Белоруссию.

Вполне понятно, что Варшава будет отрицать все эти заявления и пытаться всячески дискредитировать заявления Чечко (и самого Чечко), чтобы затруднить любое независимое расследования данных заявлений в Польше и Евросоюзе. Пока что лишь структуры ООН высказались в духе желательности фактической проверки заявлений Чечко. Хотя речь по-факту идет о массовых бессудных убийствах совершаемых на территории Европейского Союза.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7326093.html
Метки: белоруссия, военные преступления, мигранты, польша, чечко
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