Я – человекоубийца
Польский солдат сбежавший из Польши в Белоруссии сознался в том, что сам принимал участие в убийствах мигрантов под угрозой смерти со стороны польских пограничников.
«Это было в конце мая. Это невозможно описать. Просто такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души. Лица этих людей помнятся всегда. Лица только первых — тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку».
«Они особенно не объясняли, просто велели нам это делать. Они говорили нам, что им не хочется с ними возиться… Как в кино показывают, как немцы расстреливают людей — так это и выглядело»
(с) Эмиль Чечко
Таким образом, из заявлений Чечко следует, что он поневоле принимал участия в массовых расстрелах мигрантов на территории Польши. В конечном итоге его замучала совесть и он сбежал в Белоруссию.
Вполне понятно, что Варшава будет отрицать все эти заявления и пытаться всячески дискредитировать заявления Чечко (и самого Чечко), чтобы затруднить любое независимое расследования данных заявлений в Польше и Евросоюзе. Пока что лишь структуры ООН высказались в духе желательности фактической проверки заявлений Чечко. Хотя речь по-факту идет о массовых бессудных убийствах совершаемых на территории Европейского Союза.