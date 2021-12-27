Банк России будет запрашивать у банков информацию обо всех денежных переводах граждан, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Об этом сообщает газета РБК со ссылкой на три источника на платёжном рынке. По информации собеседников издания, Центробанк (ЦБ) направил кредитным организациям новую форму для предоставления отчётности.

Эту информацию подтвердил представитель платёжной компании QIWI. В свою очередь, зампредседателя правления Совкомбанка Олег Машталяр уточнил, что ЦБ начнёт проводить мониторинг денежных переводов с 2022 года.

Уточняется, что уже с 1 января банки должны будут включать в отчёты информацию по переводам денежных средств с карты на карту, с карты на счёт, с электронных кошельков и со счетов оператора связи, в Системе быстрых платежей, через платёжные терминалы и системы денежных переводов, а также по трансграничным переводам. При этом перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей контролироваться не будут.

Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведённых средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т.д. Отчитываться должны будут банки-эмитенты, банки-эквайеры, банки, предоставляющие интернет-сервисы для переводов, а также магазины и юридические лица, если они предоставляют онлайн-сервисы по переводам, и т.д.

Регулятор пояснил, что цель новых правил — в оптимизации предоставления отчётности банками и получении актуальных сведений о платёжных услугах. Собираемые данные ЦБ хочет применять для анализа рынка в стране и регионах и для формирования статистических показателей. А «Известия» со ссылкой на представителей банка пишут, что обмен информацией поможет развить конкуренцию на рынке, повысить финансовую доступность и будет способствовать появлению новых цифровых сервисов для граждан и компаний.

Предполагается, что новая мера поможет в борьбе с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, которые принимают оплату на личные карты. Также Центробанк сможет использовать полученные от банков отчёты для контроля за серым предпринимательством, когда россияне принимают на карту платежи за свои товары или услуги.

По данным ЦБ, за девять месяцев 2021 года граждане перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн руб., совершив почти 8,5 млрд транзакций. Основную долю на рынке карточных переводов занимает Сбербанк. Через СБП с начала года было совершено более 0,8 млрд переводов на 4,7 трлн руб.

По материалам РБК, «Известий», НТВ, Ленты.ру