Появление пандемии, чипирования, QR-кодов и введение на Западе глобальной диктатуры фактически в точности и в деталях предсказал почти полвека назад живший на Святой горе Афон в Греции схимонах Паисий (Святогорец).

О его пророчествах напоминает в наши дни греческая интернет-газета «Русские Афины». Вот что старец Паисий писал и о чем предупреждал в беседах с другими монахами и паломниками в 80-х годах прошлого века в своей уединенной монастырской келье на полуострове Халкидики в северной Греции, где расположена знаменитая «монашеская республика» из 20 православных монастырей: «…Все идет своим чередом. В Америке запечатлели собак. Через передатчик они излучают радиоволны, и их находят, знают, где находится каждая собака. Бездомных собак, не имеющих метки, убивают лазерными лучами. А потом начнут убивать и людей. Запечатлели целые тонны рыбы и со спутника наблюдают, в каком она находится море….»

Предупреждал старец Паисий и о наступлении пандемии коронавируса: «А сейчас появилась еще одна болезнь, против которой уже нашли вакцину. Она будет обязательной, и, когда человеку будут делать прививку, ему будет ставиться и печать…»

Сколько уже людей в Америке запечатлены лазерными лучами: одни на лоб, другие на руку. А впоследствии тот, кто не будет запечатлен числом 666, не сможет ни продавать, ни покупать, ни брать заем, ни устраиваться на работу. Помысел говорит мне, что этой системой антихрист хочет подчинить себе весь мир. Люди, — будь они красными, черными или белыми — находясь вне этой системы, не смогут работать, станут социальными изгоями. Таким образом [антихрист] будет навязан с помощью системы, контролирующей всемирную экономику, и только те, кто примет печать — начертание с числом 666, смогут вступать в торговые отношения…

Как, однако же, пострадают люди, принявшие печать! Один специалист рассказывал мне, что лазерные лучи очень вредны для человека. Люди, принявшие печать, будут “впитывать” в себя солнечные лучи и получат такой вред, что от боли станут кусать языки. Тем, кто не примет печати, будет лучше других, потому что им поможет Христос. А это не пустяшное дело…



Печать будет начертанием, которое сперва поставят на все товары (так он предсказал еще и появление штрих-кодов! – В.М.), а потом людей принудят к тому, чтобы ее ставили им на лоб или на руку. Два года назад я рассказал о печати одному врачу из Торонто, а сейчас он сообщил мне, что прочитал в газете, как вместо кредитной карты уже требуют отпечаток руки. Они идут вперед, но нельзя сказать, что произойдет то или другое.

У некоторых телевизоров, привезенных в Грецию в недавнее время, есть особое устройство, следящее за теми, кто смотрит телевизор… Скоро имеющие телевизор будут его смотреть, а другие в это же время будут смотреть на них самих!

Люди будут и наблюдать, и подвергаться наблюдению. Вся их жизнь, все, что они говорят, что делают — все будет контролироваться с помощью компьютера. Видишь, какую диктатуру задумал диавол? В Брюсселе над [центральным] компьютером построен целый дворец с тремя шестерками. Этот компьютер может контролировать миллиарды людей. Шесть миллиардов — это почти весь мир. Исповедь через нажатие кнопки! Некоторые европейцы выразили протест, потому что они боятся всемирной диктатуры».

Схимонах Паисий Святогорец (в миру Арсениос Эзнепидис) родился в 1924 году в многодетной греческой семье, вырос и жил в Греции. С детства много молился, читал Священное Писание, а также освоил плотницкое и столярное ремесло. С 1945 по 1950 год он был призван на службу в греческую армию, где служил радистом, а после воинской службы, в миру, некоторое время занимался столярным делом.

В 1953 году Арсений, раздав всё своё имущество нищим, отправился на Святую гору Афон для того, чтобы посвятить свою жизнь монашескому подвигу.

А уже в 1954 году, пройдя испытания, был наречен именем Аверкий. Затем был пострижен в монахи с новым именем Паисий (в честь митрополита Кесарийского Паисия II).

Паисий (Святогорец) много потрудился и претерпел в Стомио Коницкой, Суроти, на Синайской Горе и на горе Афон. Несмотря на серьёзно подорванное здоровье и неоднократные хирургические операции, схимонах Паисий продолжал усердно молиться, физическим трудом, а также принимать духовных детей и паломников. Свидетели рассказывали о свершенных им многочисленных чудотворных исцелениях.

Схимонах Паисий почил в 1994 году в Иоанно-Богословском монастыре, недалеко от города Салоники на севере Греции. Его до сих пор почитают, как святого старца, в Греции и в русской православной церкви. После кончины Паисия его духовное наследие (дневники, письма, магнитофонные и стенографические записи бесед) собрали, систематизировали и издали в 1998-2001 годах книги — в Греции, затем и в переводе на русский в России. В миру, однако, долгое время на них не обращали внимания, и только когда разразилась пандемия короновируса, с изумлением о его пророчествах вспомнили.

В Греции старец Паисий известен также как автор антитурецких пророчеств. В своей книге, озаглавленной «Слова мудрости и благодати старца Паисия Агиорита», он возвещал о грядущей войне Греции с Турцией, в которой Греция одержит победу благодаря помощи России и расширит свои территории, вернув себе Константинополь; при этом треть турок примет православие, другая треть станет беженцами, а оставшиеся погибнут в конфликте.

Старец Паисий говорил, что слова о турецком вторжении исходят очень часто от тех, кто в случае войны сам перейдёт на сторону турок; но при этом был убеждён, что Греция вернёт себе в будущем Константинополь, а если Европа открыто поддержит курдов и армян, то Турция может прекратить своё существование как государство. Некоторые российские издания вспомнили об этом пророчестве после того, как 24 ноября 2015 года турецкой авиацией был сбит российский самолёт Су-24. Но оно пока не сбылось.

В январе 2015 года Священный синод Константинопольской православной церкви после внимательного изучения представленных фактов единогласно причислил схимонаха Паисия (Святогорца) к лику святых.

5 мая того же года Священный синод Русской православной церкви включил его в месяцеслов Русской православной церкви.

Пророчества святого старца, в которых он говорил об угрозе глобализма, печальны. Но есть в том, что он предсказывал, и утешение для всех нас. «Мы, православные, — говорил Паисий, — противодействуем этому потому, что не хотим антихриста и диктатуры, конечно, тоже не хотим. Нас ждут [серьезные] события, но долго они не продержатся».





