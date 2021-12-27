Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Новая “Кузькина мать”: чего НЕ сказал Путин? Ультиматум Западу и варианты ответа на него. К. Сивков

90 3

Что на самом деле означают слова Путина на пресс-конференции, а также поставленный ранее ультиматум “западным партнёрам”. Какие варианты ответа и дальнейших действий есть теперь у противоположной стороны. Что упомянутые заявления говорят нам о состоянии внутри российского истеблишмента, а также об общей геополитической ситуации. Об этом и многом другом рассказывает Константин Сивков. Ведущий Игорь Шишкин.

Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru/utm/110
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #Сивков #Путин #ультиматум #Запад #прессконференция #СВОП #прогноз
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=waLCl5MJ5d0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Итоги недели. «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила»
Путин показал «кузькину мать»
КТО И ДЛЯ ЧЕГО НАС ЗОМБИРУЕТ?
Новости Украины и Новороссии 03 апреля 2019
Новости Украины и Новороссии 26 сентября 2017
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 20576 15222
    Владимир 55 мин. назад

      Понятно, “не загоняйте крыс в угол”.

      1
      1
    • 20336 16974
      марина 28 мин. назад

        Ты в своей злобе к ВВП даже не можешь определить ,что в воздухе перемены ,но они тоже тебе не понравятся:
        “2021-й год подвел итоги очень многим событиям и явлениям.

        Провал пенсионной реформы. Провал реформы здравоохранения.
        Провал ковидной аферы. Провал либеральной экономической модели. Провал западной формы демократии. Всего того, что пришло на смену СССР, 30 лет назад уничтоженного лжереформаторами.

        А завершается год ультиматумом Путина, объявленным западу и скандалом с Роснано, означающем полное фиаско Чубайса, как главного лица тридцатилетних реформ, не принесших стране ничего кроме утраты территорий, целых отраслей экономики, невиданного разграбления и потери миллионов граждан.

        Объявленный Путиным ультиматум это не просто обозначение красных линий, переход которых будет означать войну, это финишная черта под проектом либеральной России, так и не принявшей статус колонии и прилагающиеся к этому статусу чуждые ценности, правила и идеологию. Линкор Россия уходит на разворот.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru