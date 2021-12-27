Новая “Кузькина мать”: чего НЕ сказал Путин? Ультиматум Западу и варианты ответа на него. К. Сивков
Что на самом деле означают слова Путина на пресс-конференции, а также поставленный ранее ультиматум “западным партнёрам”. Какие варианты ответа и дальнейших действий есть теперь у противоположной стороны. Что упомянутые заявления говорят нам о состоянии внутри российского истеблишмента, а также об общей геополитической ситуации. Об этом и многом другом рассказывает Константин Сивков. Ведущий Игорь Шишкин.
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Понятно, “не загоняйте крыс в угол”.
Ты в своей злобе к ВВП даже не можешь определить ,что в воздухе перемены ,но они тоже тебе не понравятся:
“2021-й год подвел итоги очень многим событиям и явлениям.
Провал пенсионной реформы. Провал реформы здравоохранения.
Провал ковидной аферы. Провал либеральной экономической модели. Провал западной формы демократии. Всего того, что пришло на смену СССР, 30 лет назад уничтоженного лжереформаторами.
А завершается год ультиматумом Путина, объявленным западу и скандалом с Роснано, означающем полное фиаско Чубайса, как главного лица тридцатилетних реформ, не принесших стране ничего кроме утраты территорий, целых отраслей экономики, невиданного разграбления и потери миллионов граждан.
Объявленный Путиным ультиматум это не просто обозначение красных линий, переход которых будет означать войну, это финишная черта под проектом либеральной России, так и не принявшей статус колонии и прилагающиеся к этому статусу чуждые ценности, правила и идеологию. Линкор Россия уходит на разворот.
Чушь.