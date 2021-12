Гиганты ратуши (Guildhall) в Лондоне, Гог и Магог, иллюстрация к «Европейскому журналу». 1810 г.. Оказывается, Гог и Магог — «защитники» г. Лондона. Каждый год, во вторую субботу в ноябре, их проносят по улицам города.

А вот, какую фразу мы встречаем у Иосифа Флавия (37 г. – около 100 г.) в «Иудейских древностях»:

Описывая расселение сыновей Иафета, британский монах-историк Ненний пишет следующее:

Можно предположить, что Гог – это сокращённое имя старшего сына Иафета, – Гомера.

Таким образом, даже имя вождя Альбионцев, ГоеМагога, нас напрямую связывает с миром Скифов. Стоит ли удивляться, что в английском языке сохранилось большое количество славянских слов. Правда сильно искалеченных…

Итог по всему выше сказанному. В сухом остатке мы имеем очень хитро написанную историю Британских островов, где без «ста грамм» в сути не разберёшься. Я привела выше четыре истории четырёх британских авторов и они все разные (по крайней мере, касательно изучаемого нами промежутка времени и событий ). Who is who?

Я не зря озаглавила статью «Британский гамбит». Английские хитрые «историки», чтобы уберечь более важную фигуру и не сболтнуть лишнего об истинных насельниках Британских островов, имевших славянские корни, постарались спрятать знания о славяно-скифах.

Для англичан Шотландцы и Ирландцы всегда были людьми второго сорта. Не задумывались почему? Посыл завоевателей таков: Ну разве можно верить россказням об их Скифском происхождении?

Да и кто такие Скифы?, – ираноязычные кочевники причерноморских степей, дикари. Именно так, последние 100 лет, клеют для обывателя образ Скифа. «Британский гамбит» – это умыкание важной фигуры, а вместо неё -подстава и сдача другой фигуры. Эта «фигура» имеет своё название – «англо-саксонское вторжение».

Именно на него направленно основное внимание исторической науки. Об англо-саксах знают все. Но хитрые историки не подозревали, что и с англо-саксами они проколются, хотя очень тщательно заметали следы и переставляли фигуры (то есть меняли имена субъектов истории).

И всё таки был британский историк, который упоминал о славянах в контексте его отечественной истории и даже считал их предками англичан.

Имя этому историку Томас Вильем Шор. Thomas William Shore (1840 – 1905 г.г.) — известный английский учёный-историк, основатель Хэмпширского полевого (геологического) клуба и археологического общества, издал ряд исследовательских работ по геологии, археологии и истории.

Его книгу «Происхождение англо-саксонской расы», вышедшую в свет в 1906 году уже после внезапной кончины автора, в наши дни перевёл и выложил в свободный доступ в «сети» писатель и исследователь Борис Новицкий.

Томас Вильем Шор «Происхождение англо-саксонской расы». = Origin of the Anglo-Saxon Race: A Study of the Settlement of England and the Tribal Origin of the Old English People. — 1-е изд. — Лондон: Эллиот Сток, 1906. — vii, 416 с. /

Томас Шор приводит ряд доказательств того, что Славяне селились и жили в Англии, что и они (в том числе) были родичами, завоевавших британские острова англо-саксов и следовательно были предками английского народа.

Уже по известным нам фактом, правильнее будет сказать так, – Славяне были одними из тех народов/племён, которых потом объединили под условной «шапкой» – англо-саксы. (См. Североморская Скифия! (tart-aria.info))

Итак, британский учёный подтверждает, – славяне населяли английские просторы.

Автор считает венедов, ругов и вильцев – славянскими племенами. Правда Шор говорит о втором заселении Славянами Британских островов, которое произошло в 5-6-ом веках, после бегства оттуда римских легионеров и прибытия на эти земли тех, кого обозвали в истории «англо-саксами».

Правильнее сказать – было возвращение на историческую родину, случившееся, приблизительно, спустя полторы тысячи лет.

Конечно, это был уже несколько иной народ. Но изменившиеся за сотни лет люди, всё-ещё говорили с аборигенами (пиктами и скоттами) на одном языке и отлично ладили друг с другом о чём будут говорить их многочисленные совместные походы (славяно-англо-саксов-скотов-пиктов) против римских приспешников и лизоблюдов – бриттов.

На последнем факте сознательно не акцентируется внимание, – но ведь легендарный Бритт был в родстве с основателями Рима!… Вот откуда маниакальное стремление обосновать власть бриттов (читай – Рима) на эти земли и отсюда вести управление теми территориями, которые назовут «Европой».

В подтверждение тому, вот прилюбопытнейшая цитата из книги Монмутского «История бриттов»:

Истинная внешность тирана. Облик реконструирован голландскими учёными.

Вернёмся к Томасу Шору, который считал, что древние венеды, включая ругов и вильцев, – их всех он называл славянами, – заняли некоторые земли в Англии.

Он считает, что эти Славяне пришли в Англию не только с севера-востока Европы, но и из Голландии. Вот, что он пишет по этому поводу:

Во даёт! Британец отважился озвучить давно известное «мнение ранних хронистов», что возле города Утрехта , в долине Рейна, то бишь, на землях современной Голландии, существовали поселения Славян.

А мы всё копья ломаем: were there or not? – были или не были? Were! Были!

Итак, Т. Шор пытается связать воедино оказавшиеся у него на руках факты: он признаёт, что славяне владели территориями в Англии; а так как славянские племена жили на голландских землях, то, получается, – это именно они основали в Британии ряд своих поселений, оказавшись там во времена, так называемых, англо-саксонских походов.

Шор, помимо «мнения ранних хронистов», опирается так же в своих умозаключениях на соотечественника (о котором я писала выше) – монаха-хрониста Беда Достопочтенного (673 г. ‒ 735 г.).

Вот его слова: «The statement of Bede that the Rugini or Rugians were among the nations from whom the English were known to have descended was contemporary evidence of his own time». = «Утверждение Беда о том, что Ругини или Ругийцы были среди народов, от которых, как известно, произошли англичане, было свидетельством современника тех событий». (Гл. 6, стр.86).

Источник: Томас Вильем Шор «Происхождение англо-саксонской расы». = Origin of the Anglo-Saxon Race: A Study of the Settlement of England and the Tribal Origin of the Old English People. — 1-е изд. — Лондон: Эллиот Сток, 1906. — vii, 416 с.)