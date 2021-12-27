Очевидно, что имя местного предводителя «Гоемагог» составлено из двух имён: Гог и Магог.

Цитата: Скифы «Солнце, месяц, огнь в великом почтении имели. Хана великаго царя своего, иже зовяшеся Гог и Магог, то есть государь над государи и царь над царми, на свете вельми почитали, и вместо святаго имели, и чтили, и величали».

Вот подтверждение тому из книги русского историка 16-го века Алексея Лызлова «Скифская история».

Этот человек получил своё имя в память о предках, вынужденных покинуть свою родину и очутившихся на далёких, туманных северных островах.

Всего одно имя, но какое! Вождя, великана, бесстрашного человека. Человека смертного, ибо он погибает в битве с захватчиком, защищая свою землю и свой род .

…Теперь же обращу ваше внимание на ещё один интересный факт: предводителя великанов звали – Гоемагог! Нам известно имя!

Гиганты ратуши (Guildhall) в Лондоне, Гог и Магог, иллюстрация к «Европейскому журналу». 1810 г.. Оказывается, Гог и Магог — «защитники» г. Лондона. Каждый год, во вторую субботу в ноябре, их проносят по улицам города.

А вот, какую фразу мы встречаем у Иосифа Флавия (37 г. – около 100 г.) в «Иудейских древностях»:

«Магог же положил начало тому народу, который от него получил название Магога, а ими [греками] именуется скифами». [Книга 1 глава 6.1] Иосиф Флавий. Иудейские древности / Пер. с греч. Г Г. Геакеля. — Спб, 1900.

Описывая расселение сыновей Иафета, британский монах-историк Ненний пишет следующее:

«У Иафета было семь сыновей: первого звали Гомером, и от него произошли галлы, второго — Магогом, и от него — скифы и готы; третьего — Мадаем и от него — мидян; четвёртого — Иуваном и от него — греки; пятого — Тубалом, и от него — иберы, испанцы и италы: шестого — Мозохом и от него — каппадокийцы; седьмого — Тирасом и от него — фракийцы. Все они сыновья Иафета, сына Ноя, сына Ламеха». (Параф. 18). Ненний История бриттов с комментариями / Ненний – М.: Книга по Требованию, 2011. – 48 с.

Можно предположить, что Гог – это сокращённое имя старшего сына Иафета, – Гомера.

Быт 10:2 : Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас.

Таким образом, даже имя вождя Альбионцев, ГоеМагога, нас напрямую связывает с миром Скифов. Стоит ли удивляться, что в английском языке сохранилось большое количество славянских слов. Правда сильно искалеченных…

Итог по всему выше сказанному. В сухом остатке мы имеем очень хитро написанную историю Британских островов, где без «ста грамм» в сути не разберёшься. Я привела выше четыре истории четырёх британских авторов и они все разные (по крайней мере, касательно изучаемого нами промежутка времени и событий ). Who is who?

Я не зря озаглавила статью «Британский гамбит». Английские хитрые «историки», чтобы уберечь более важную фигуру и не сболтнуть лишнего об истинных насельниках Британских островов, имевших славянские корни, постарались спрятать знания о славяно-скифах.

Для англичан Шотландцы и Ирландцы всегда были людьми второго сорта. Не задумывались почему? Посыл завоевателей таков: Ну разве можно верить россказням об их Скифском происхождении?

Да и кто такие Скифы?, – ираноязычные кочевники причерноморских степей, дикари. Именно так, последние 100 лет, клеют для обывателя образ Скифа. «Британский гамбит» – это умыкание важной фигуры, а вместо неё -подстава и сдача другой фигуры. Эта «фигура» имеет своё название – «англо-саксонское вторжение».

Именно на него направленно основное внимание исторической науки. Об англо-саксах знают все. Но хитрые историки не подозревали, что и с англо-саксами они проколются, хотя очень тщательно заметали следы и переставляли фигуры (то есть меняли имена субъектов истории).

И всё таки был британский историк, который упоминал о славянах в контексте его отечественной истории и даже считал их предками англичан.

Имя этому историку Томас Вильем Шор. Thomas William Shore (1840 – 1905 г.г.) — известный английский учёный-историк, основатель Хэмпширского полевого (геологического) клуба и археологического общества, издал ряд исследовательских работ по геологии, археологии и истории.

Его книгу «Происхождение англо-саксонской расы», вышедшую в свет в 1906 году уже после внезапной кончины автора, в наши дни перевёл и выложил в свободный доступ в «сети» писатель и исследователь Борис Новицкий.

Томас Вильем Шор «Происхождение англо-саксонской расы». = Origin of the Anglo-Saxon Race: A Study of the Settlement of England and the Tribal Origin of the Old English People. — 1-е изд. — Лондон: Эллиот Сток, 1906. — vii, 416 с. /

Томас Шор приводит ряд доказательств того, что Славяне селились и жили в Англии, что и они (в том числе) были родичами, завоевавших британские острова англо-саксов и следовательно были предками английского народа.

Уже по известным нам фактом, правильнее будет сказать так, – Славяне были одними из тех народов/племён, которых потом объединили под условной «шапкой» – англо-саксы. (См. Североморская Скифия! (tart-aria.info))

Итак, британский учёный подтверждает, – славяне населяли английские просторы.

Цитата: «а территория, которую древние венеды, включая ругов (вариант «рутенов», – автор), вильцев (вариант «вилтов», – автор) и другие славянские племена, заняли в Англии , … была небольшой, но их пребывание оставило значительные следы, которые сохранились до сих пор». (Глава VI. Руги, Венеды и племена славянских поселенцев.) Томас Вильем Шор «Происхождение англо-саксонской расы». — 1-е изд. — Лондон: Эллиот Сток, 1906. — vii, 416 с.

Автор считает венедов, ругов и вильцев – славянскими племенами. Правда Шор говорит о втором заселении Славянами Британских островов, которое произошло в 5-6-ом веках, после бегства оттуда римских легионеров и прибытия на эти земли тех, кого обозвали в истории «англо-саксами».

Правильнее сказать – было возвращение на историческую родину, случившееся, приблизительно, спустя полторы тысячи лет.

Конечно, это был уже несколько иной народ. Но изменившиеся за сотни лет люди, всё-ещё говорили с аборигенами (пиктами и скоттами) на одном языке и отлично ладили друг с другом о чём будут говорить их многочисленные совместные походы (славяно-англо-саксов-скотов-пиктов) против римских приспешников и лизоблюдов – бриттов.

На последнем факте сознательно не акцентируется внимание, – но ведь легендарный Бритт был в родстве с основателями Рима!… Вот откуда маниакальное стремление обосновать власть бриттов (читай – Рима) на эти земли и отсюда вести управление теми территориями, которые назовут «Европой».

В подтверждение тому, вот прилюбопытнейшая цитата из книги Монмутского «История бриттов»:

«Разглядев оттуда остров Британию, он (Ю. Цезарь, – автор) осведомился у окружающих, какая это страна и какое племя её населяет. Смотря на океан и услышав название этого королевства и как зовётся обитающий на нем народ, Цезарь воскликнул: "У нас, римлян, клянусь Геркулесом, и у бриттов течёт в жилах та же самая кровь, ибо своё начало мы ведём от общего корня». Источник: Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М. 1984 (пер. А. С. Бобовича).

Истинная внешность тирана. Облик реконструирован голландскими учёными.

Вернёмся к Томасу Шору, который считал, что древние венеды, включая ругов и вильцев, – их всех он называл славянами, – заняли некоторые земли в Англии.

Он считает, что эти Славяне пришли в Англию не только с севера-востока Европы, но и из Голландии. Вот, что он пишет по этому поводу:

«Потомки изолированных славянских поселенцев возле Утрехта (Utrecht) и в других частях долины Рейна также вскоре были ассимилированы немцами. Этнологические данные, касающиеся нынешних обитателей этих районов, а также их древних топонимов, подтверждает мнение ранних хронистов о поселении славян в регионе, где ныне располагается Голландия». Томас Вильем Шор «Происхождение англо-саксонской расы». — 1-е изд. — Лондон: Эллиот Сток, 1906. — vii, 416 с.

Во даёт! Британец отважился озвучить давно известное «мнение ранних хронистов», что возле города Утрехта , в долине Рейна, то бишь, на землях современной Голландии, существовали поселения Славян.

А мы всё копья ломаем: were there or not? – были или не были? Were! Были!

Итак, Т. Шор пытается связать воедино оказавшиеся у него на руках факты: он признаёт, что славяне владели территориями в Англии; а так как славянские племена жили на голландских землях, то, получается, – это именно они основали в Британии ряд своих поселений, оказавшись там во времена, так называемых, англо-саксонских походов.

Шор, помимо «мнения ранних хронистов», опирается так же в своих умозаключениях на соотечественника (о котором я писала выше) – монаха-хрониста Беда Достопочтенного (673 г. ‒ 735 г.).

Вот его слова: «The statement of Bede that the Rugini or Rugians were among the nations from whom the English were known to have descended was contemporary evidence of his own time». = «Утверждение Беда о том, что Ругини или Ругийцы были среди народов, от которых, как известно, произошли англичане, было свидетельством современника тех событий». (Гл. 6, стр.86). Источник: Томас Вильем Шор «Происхождение англо-саксонской расы». = Origin of the Anglo-Saxon Race: A Study of the Settlement of England and the Tribal Origin of the Old English People. — 1-е изд. — Лондон: Эллиот Сток, 1906. — vii, 416 с.)

Беда говорил, что руги были предками англичан!

На вопрос, как славяне появились на берегу северного моря (то есть в Голландии), Т. Шор пытается дать логичный в этой ситуации ответ. С востока.

Откуда же ещё? Мысль о том, что славяне оказались на североморском побережье с запада, с Британских островов, кажется настолько не логичной и нелепой, что даже не берётся в рассмотрение. Британские монахи отлично поработали!.. Звание «святого» дают за хорошую службу и выполненный долг… перед римской церковью.

Томас Шор не ограничился письменными источниками, подтверждающими факт присутствия Славян на Британских землях. Он взял в свидетели – топонимику. Как я убедилась на собственном опыте – ценнейшее оружие в борьбе с переписыванием истинной истории.

У этих англо-сакских (условно) славян было множество племенных имён, но они не были от этого менее славянами. Шор говорит о большом количестве оставленных ими топонимических названий, сохранившихся на территории Англии. Я приведу из его книги некоторые названия, выборочно.

На поселения ругов (рутенов) в Англии указывают — Ruganbeorh в Сомерсете; исчезнувший Rugan в Уилтшире; Rugebeorge в Кенте, Rugehala и Rugelie в Стаффордшире, Rugutune в Норфолке и Rugarthorp в Йоркшире.

Виллы/Вильцы или Вилты основали Willanesham и Wilburgeham в Кембриджшире; Wilburgegemsero и Wilburge в Уилтшире; Wilburgewel в Кенте; Willabyg в Линкольншире; Wilmanford, Wilmanleahtun.

Цитата из Шора: «Племенное имя Wilte (Уилт, Вилт) или Willa (Вилла), сохранившееся в Англии как личное, а также племенное имя Scot (Скот), обнаруживается в XIII столетии в «Сотенных свитках» и других ранних хрониках. В этих списках упомянуто множество имен, Wiltes встречаются в семнадцати записях, Wilt в восьми и Wilte – в четырех».

Венды/Венеды. Цитата: «В «Англосаксонской хронике» упоминаются Wendlesbiri в Хартфордшире, Wendlescliff в Вустершире, Waendlescumb в Беркшире и Wendlesore, теперь Виндзор – все они, очевидно, названы венедскими поселенцами по имени их народа».

Книга Томаса Шора вышла в свет в 1906 году. Прошло более ста лет.

На современной карте Британии до сих пор встречается более сотни наименований, имеющих в своей основе слога «рус/рос» или «рут/руг» («рут» тождественно «рутен»). Просто возьмите перечень населённых пунктов.

Понятно, что не все эти названия относятся к нашей теме и могут иметь самое разное происхождение. Но так же очевидно, что большая часть из них имеет прямое отношение к славянским племенам, основавшимся на землях Британии.

Я занесла на карту только те наименования, которые мне показались многозначительными. Посудите сами. Движемся с юга на север. Читаем без транскрипции.

Русские топонимы в Британии.

– Russ Hill – название нагорной местности в графстве Surrey.

– Rutland – самое маленькое графство в Англии.

– Roughton – деревня в графстве Норфолк (Norfolk). Считается, что местная церковь Св. Марии имеет башню саксонского происхождения.

– Roughton – деревня в графстве Линкольншир.

– Ruthin – город в графстве Денбишир (Denbighshire). Известно, что люди селились здесь задолго до римских завоеваний.

– Rusland ( с одной «s»)– деревня в графстве Cumbria.

– Ross – деревня в графстве Northumberland.

– Roslin (варианты Rosslyn, Roslyn) – деревня в графстве Midlothian, Scotland.

– Ruskie – деревня в графстве Stirling, Scotland.

– Rusk Holm – небольшой остров в системе Оркнейских островов (Orkney Islands).

– Russland ( с двумя «ss»)– название местности (природная зона) на самом крупном Оркнейском острове.

Ни к одному из приведённых выше поселений я не смогла найти какого-либо пояснения о происхождении топонима (кроме города Рутин/Ruthin).

Попытка привязать образование наименования к валлийскому rhudd (красный) сомнительна, так как топонимы на «рут/рус/рос» разбросаны, в прямом смысле слова, по всей территории Британии, включая Оркнейские острова (См. карту выше).

Я привела выше примеры того, что сохранилось в Англии из топонимических названий.

А теперь давайте заглянем в прошлое и выясним, что из нашей памяти старательно стёрли.

В 1558 году картограф Георг Лили (George Lily) составляет и издаёт карту «Англии, Шотландии и Ирландии» = «Britanniae insulae quae nunc Angliae et Scotiae regna continet, cum Hibernia adjacente nova descriptio».

(Источник: Bibliothèque nationale de France, GE DD-655 (12RES), свободный доступ, Формат : 1 flle ; 55,5 x 40,5 cm + Index géographique, Автор : Lily, George / Britanniae insulae quae nunc Angliae et Scotiae regna continet, cum Hibernia adjacente nova descriptio / Sebastianus a Regibus Clodiensis in aes incidebat | Gallica)

Карта "Англии, Шотландии и Ирландии", Георг Лили (George Lily), 1558 год.

Карта середины 16-го века и на ней есть славянские топонимы о которых современный британец не имеет ни малейшего понятия. Город Монмут (Monmouth) существует и по ныне.

А вот речка Рос, на которой он располагался в 16-ом веке, в веке 21-ом почемуто называется Вай (river Wye).

И современный город Росс-на-Вайе (Ross-On-Wye), по логике, должен называться Росс-на-Росе.

Потому, что на карте у Георга Лили есть река Рос и стоящей на ней город Рос. Зачем переименовали реку? Что хотели спрятать?

Не кажется ли, в этой связи, странным, что река Рось (Рос) есть и в славянской земле?

Рось – правый приток Днепра на Украине.

Город Рос на карте 1558 года. Ныне это Ross-On-Wye .

Река Рос на карте 1558 года. Теперь это река Wye .

Но, воистину, но не меньше меня потрясло другое открытие. Согласно карте Георга Лили в 16-ом веке в Шотландии существовали территории, носившие названия: Россия (Rossia) и Моравия (Moravia).

Я сама обомлела, когда увидела это на карте. Можно было бы сослаться на случайность или совпадение со словом «Россия», но рядом стоящая «Моравия» не даёт повода к сомнению, – это славянские наименования на шотландских землях острова Британь!

В 16-ом веке ещё знали, что на этих землях жили Славяне! Поэтому нет ничего удивительного в том, что эти названия исчезли с карты Британии. С глаз долой из сердца вон!

К карте 1558 года Лили Георг сделал приложение: «Nova et Antiqva locorum nomina in Anglia, In Scotia» = «Новое и античное название местностей в Англии и Шотландии».

(Источник: Bibliothèque nationale de France, GE DD-655 (12RES), Формат : 1 flle ; 55,5 x 40,5 cm + Index géographique, Автор : Lily, George, Название : Britanniae insulae quae nunc Angliae et Scotiae regna continet, cum Hibernia adjacente nova descriptio / Sebastianus a Regibus Clodiensis in aes incidebat / Britanniae insulae quae nunc Angliae et Scotiae regna continet, cum Hibernia adjacente nova descriptio / Sebastianus a Regibus Clodiensis in aes incidebat | Gallica (bnf.fr))

Россия и Моравия в Британии. Карат Георга Лили 1558 года.

Согласно этому приложению, где то с середины 16-го века местность «Rossia» стала называться по новому – «Laudonia», а «Morauia» получила название – «Marchia». Чудеса, да и только! Или происки чаромутов? Точно. Сознательное уничтожение улик!

Дополнение к карте Георга Лили 1558 года «Nova et Antiqva locorum nomina in Anglia, In Scotia» = «Новое и античное название местностей в Англии и Шотландии» о переименовании ряда Британских территорий. «Rossia» стала называться по новому – «Laudonia»,

а «Morauia» получила название – «Marchia».

Другой картограф – шотландец Роберт Гордон (Robert Gordon, 1580г. – 1661г.) – сделал не менее любопытные отметки на карте северной Британии.

На своей карте «Barony of Ranfrew» (первая треть 17-го века) в Шотландии он помещает поселение или имение, именовавшееся Rosland (Росланд или Росленд).

(Источник: National Library of Scotland. Карта «Barony of Ranfrew», автор Robert Gordon (1580-1661), 1 manuscript map : 343 x 543 mm. on sheet 387 x 560 mm. / View map: Barony of Ranfrew. Barony of Renfrew. – Manuscript maps by Robert & James Gordon, ca.1636-1652 (nls.uk) или Barony of Ranfrew.<br />Barony of Renfrew. – Maps of Scotland)

Росленд (Rosland) на карте Роберта Гордона, приблизительно 1630 -е годы.

Английские источники предполагают, что это было частное укреплённое имение с башней, которое было снесено в 19-ом веке. Почему оно так называлось, те же источники не уточняют… (Источник: Россланд (сайт) | Замок в Эрскине, Ренфрушир | Бродя по Шотландии (stravaiging.com))

Если эту карту Роберта Гордона с топонимом Росленд наложить на карту Георга Лили, то мы увидим следующее: согласно Гордону недалеко от поселения Росленд находится большой город Glasco = Глазго (Glasgow); стало быть имение Rosland располагалось на территориях, именующихся на карте Лили Gallovidia (Галло-видия), через залив – Cumbria (Кумбрия или Кимбрия или Кимврия), а севернее – Rossia (Россия) и Moravia (Моравия). Шедеврально!

Rossia, Moravia, Gallovidia, Cumbria – территории располагавшиеся на севере Британии, согласно карте Георга Лили, 1558 года.

Последний топоним от картографа Роберта Гордона. На север Шотландии он помещает земли – Ross (Росс).

Английские источники выдвигают уморительную версию о том, что имя «Росс» якобы происходит от гэльского слова, означающего «мыс».

Хитрые историки не зря старались стереть память о всём росском/русском в Британии. Ведь о реке Рос (Ros) ныне никто не знает. Это теперь река Wey. Не может название реки происходить от слова «мыс»!

Но такой реки больше нет, поэтому можно выдвинуть любую версию по поводу слово-возникновения. Прикол заключается в том, что Гордон, рисовавший свою карту спустя приблизительно 80-90 лет после Лили, заменил изначальное названия территории, обозначенное у Лили как Rossia, на Ross.

При чём тут, притянутое за уши, гэльское значение – «мыс»? Гордон, хоть и был шотландцем, но зачаромутил карту своей Родины ещё больше.

В место «Morauia» у него подписано «Murray». К слову, существовали и шотландские графья Росс, которые владели графством до 1476 года, когда их земли были конфискованы и перешли британской короне. (Источник: Вики. Ross, Scotland – Wikipedia).

На север Шотландии Роберт Гордон помещает земли – Ross (Росс).

Сегодня имя Росс относится к тем же территориям на север Шотландии, что и 400 лет назад. Их только поделили на Западный и Восточный Росс.

Современные земли Росс на севере Британии, в Шотландии.

Я привела в пример только маленькую толику из тех топонимов, которые имели место быть в Британии и несли на себе печать славянского происхождения.

И то, что принципиально важные и опасные из них изымались из употребления, только подтверждает и усиливает факт присутствия слово-родичей, наших предков, на этих землях.

Славяне в Британии – это отдельная глобальная тема для будущих исторических исследований.

Моя цель была поднять эту тему, обратить на неё внимание и закрепить факт того, что славяно-скифы жили по всей территории Западной Азии, включая Британские острова.

Современное расположение старинных топонимов на "рос", которые ныне выведены из употребления.

Выводы

А выводы получается призахватывающие. «Британский гамбит», надо признать, разыгран великолепно. Мы вообще ничего не знаем о том, кто же на самом деле есть Британцы. (О Короле Артуре – читайте в следующей статье).

Как говорится – следите за руками. Голландские и фризские хроники свидетельствуют, что с британского острова приплыли и высадились на побережье Северного моря люди, основавшие город Славенбюрг, и называвшие себя Славянами и Вилтами.

В британских исторических хрониках о Славяно-Вилтах нет ни слова. Но о том, что они населяли северные острова свидетельствуют два факта, всё-таки упомянутых монахами-историками в своих трудах.

Первый: шотландцы и пикты были родом из Скифии. Второй: вождь по имени Бритт вытеснил с островов часть великанов, которые отплыли в неизвестном для английских хронистов направлении… И происходили эти события за многие сотни лет до рождества христова.

О том, что в конгломерат племён, названный хитрыми историками «англо-саксами», входили и славяно-скифы, так же упоминается в ряде старинных изданий («Гаудская хроника», «Фризская хроника» Эггерика Бенинга и Петра Суффрида, косвенно «Равеннский аноним»).

Более того эти источники утверждают, что в Британию ходили именно Славяне и Нижние Саксы, те, что есть Фризы, захватив с собой за компанию пару-тройку соседних племён.

Ничего удивительного, что на Британских островах (включая Оркнейские острова) сохранилось такое (не постесняюсь этого слова) огромное (!) количество топонимов, указывающих на присутствие на этих землях различных племён, имеющих общих предков – Славяно-Скифов.

Сам Беда Достопочтенный, бывший практически современником «англо-саксонского вторжения», проговорился, что «руги» есть предки «англичан». (Источник: Opera Bedae venerabilis presbyteri, Anglosaxonis viri in diuinis atque humanis literis exercitatissimi omnia in octo tomos distincta, … Addito rerum & verborum indice copiosissimo).

Как я говорила выше, – это было не вторжение, это был реванш. Возврат утерянных территорий. Именно поэтому славяно-саксы так быстро нашли общий язык с пиктами и скотами (сколотами), расселились по всей территории Британии и оставили за собой бесчисленное количество топонимов.

Но Рим не собирался сдавать свои позиции… Он считал этот остров своим. Потому и раннейшие британские монахи-историки начинали историю острова не с альбионцев, а с бриттов – потомков латинов.

В сознании людей закреплялось надуманное, не имевшее под собой основания, право на преемственность. И здесь впору вспомнить так называемый «Константи́нов дар» (Donatio Constantini) – подложный дарственный акт, якобы, Константина Великого римскому папе Сильвестру.

С середины XI века этот акт служил одним из главных оснований для папских притязаний на верховную власть как в Церкви, так и на высший сюзеренитет в средневековой Европе. Римская церковь построена не на «краеугольном камне», а на тотальной лжи.

Этот тезис приемлем и для истории Британии. «Британский гамбит» вскрыт, маски сняты, все фигуры известны. Пора ставить «шах и мат».

Шах и мат британской исторической науке.

На полях

Работая над материалом, мне стало любопытно, – неужели больше никто из историков не пришёл к таким же выводам как и я? Ведь исторические источники находятся в открытом доступе; было бы желание.

Я была чрезвычайно приятно удивлена. Осень 2021 года в Южной Осетии была представлена книга кандидата филологических наук, профессора Миры Цховребовой. Называется она – «От Скифии до Британских островов».

Мира Цховребова – заведующей кафедрой иностранных языков Юго-Осетинского государственного университета. Не удивительно, что прекрасно владея английским языком и столкнувшись с британскими источниками, оригинальными рукописями, обладая въедливым умом и здоровой дотошностью (что является необходимой чертой любого аккуратного исследователя), она смогла провести параллели с народным осетинским эпосом – это «Нартский эпос», основу которого составляют сказания о происхождении и приключениях героев-богатырей («нартов»).

Вот анонс к её книге: «…в книге «От Скифии до Британских островов» представлена попытка установить отношение скифов британских хроник к историческим скифам, как вероятным первым насельникам Британских островов, проложившим в середине I тысячелетия до н.э. путь на острова другим североиранским народам». (Источник: Официальный сайт Президента Республики Южная Осетия (presidentruo.org)

Опять не могу взять в толк, – причём здесь «североиранские народы»… Наверное, устоявшийся шаблон и дань академической науке.

Ведь сами Осетины – народ, принадлежащий к индо-европейской языковой группе (единственный на Кавказе).

Главный герой "Нартского эпоса" – Сослан.

Местные элиты назвали книгу бестселлером, а издание научной работы профинансировал сам президент Южно-Осетинской республики.

И хотя финансовая помощь в издании книги была оказана не много ни мало – профессору (что уж тут говорить о мечтах о книге рядового историка-исследователя… (смайлик)), тираж получился не большой, даже скромный и быстро разошёлся.

Моя попытка найти возможность почитать данное исследование Миры Цховребовой, увы, не увенчалась успехом.

Ольга Семёнова-Роттердам

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