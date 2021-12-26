Женская ВАРНАвость, круги и предназначение. Алексей Орлов. Вступительная часть
Оказать помощь Народному Славянскому радио
https://donate.stream/slavradio_org
Заказать печатный журнал “Быть Добру” – https://slavradio.org/lavka/
Да простят меня мужчины. Но сегодня, речь пойдёт о женском. Очень часто меня спрашивают, — Алексей, ты подробно рассказываешь о мужских варнах и кругах. О предназначении человека, которое, прежде всего, касается мужчины. Однако если есть мужские направления, то по закону лада и равновесия должны быть и женские.
Расскажи о том, что такое женская ВАРНАвость?
Чем она отличается от мужской?
Как женщине определить своё жизненное предназначение?
Что такое женские круги?
Какие у них задачи и внутренняя организация?
Может быть, через эти понимания и знания многим женщинам удастся обрести жизненную мудрость, создать лад в семье и сделать Мир лучше.
#женскиекруги #варны #АлексейОрлов
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
https://t.me/slavyanskoeradio
https://www.instagram.com/slavradio_org/
https://bastyon.com/slavradio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.