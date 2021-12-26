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Женская ВАРНАвость, круги и предназначение. Алексей Орлов. Вступительная часть

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Да простят меня мужчины. Но сегодня, речь пойдёт о женском. Очень часто меня спрашивают, — Алексей, ты подробно рассказываешь о мужских варнах и кругах. О предназначении человека, которое, прежде всего, касается мужчины. Однако если есть мужские направления, то по закону лада и равновесия должны быть и женские.

Расскажи о том, что такое женская ВАРНАвость?
Чем она отличается от мужской?
Как женщине определить своё жизненное предназначение?
Что такое женские круги?
Какие у них задачи и внутренняя организация?

Может быть, через эти понимания и знания многим женщинам удастся обрести жизненную мудрость, создать лад в семье и сделать Мир лучше.
#женскиекруги #варны #АлексейОрлов
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mJ5NZRpKYXw
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