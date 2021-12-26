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В России открыто сразу ТРИ супер-завода. Показываем

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Эта неделя ознаменовалась зашкаливающим количеством позитивных научно-производственных новостей, но три объекта из этого ряда стоит выделить и показать отдельно, так как они отлично демонстрируют наш технологический потенциал и закладывают основу для дальнейшего развития на десятилетия. О них, об одном интересном народном начинании, а также как всегда о замечательной истории спасения расскажем в сегодняшнем выпуске.

Сбор на стопу: https://planeta.ru/campaigns/meditronika/comments

Интервью с Медитроникой: https://youtu.be/gxgxft9xLD0

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LOwycBJRR7U
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 28798 5622
    Русофил 37 мин. назад

      Уряяяяя
      Скперзавoды этo ДOК в пoрту и мастерская на 500 раб мест.

      • 73 73
        Пользователь 9129Русофил 23 мин. назад

          И это далеко не все.Есть еще один почти реализованный суперпроект.Я прачечную скоро открою. Скорее всего на 2 рабочих места.У меня знакомый чебуречную открыл.Главное не ныть,а работать.А то вон слюни распускают.Государство им все должно.Машины некуда поставить.Торговых центров сколько открыто.
          Не дай нам ОН как в 90-ые.

          • 28798 5622
            РусофилПользователь 9129 16 мин. назад

              Всё правильнo.
              Гoсударствo не дoлжнo и не даёт а OТНИМАЕТ.
              Везде этo пoнимают крoме пoкалеченных сoвкoм.
              Страна прачечных и чебуречных и нытикoв.
              А самoли или автo COВРЕМЕННOЕ
              Этo cделают другие и ИХ тoвары в тoргoвых центрах и ИХ машинами забиты гoрoда.
              Вам удачи

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