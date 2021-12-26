В России открыто сразу ТРИ супер-завода. Показываем
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Эта неделя ознаменовалась зашкаливающим количеством позитивных научно-производственных новостей, но три объекта из этого ряда стоит выделить и показать отдельно, так как они отлично демонстрируют наш технологический потенциал и закладывают основу для дальнейшего развития на десятилетия. О них, об одном интересном народном начинании, а также как всегда о замечательной истории спасения расскажем в сегодняшнем выпуске.
Сбор на стопу: https://planeta.ru/campaigns/meditronika/comments
Интервью с Медитроникой: https://youtu.be/gxgxft9xLD0
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Уряяяяя
Скперзавoды этo ДOК в пoрту и мастерская на 500 раб мест.
И это далеко не все.Есть еще один почти реализованный суперпроект.Я прачечную скоро открою. Скорее всего на 2 рабочих места.У меня знакомый чебуречную открыл.Главное не ныть,а работать.А то вон слюни распускают.Государство им все должно.Машины некуда поставить.Торговых центров сколько открыто.
Не дай нам ОН как в 90-ые.
Всё правильнo.
Гoсударствo не дoлжнo и не даёт а OТНИМАЕТ.
Везде этo пoнимают крoме пoкалеченных сoвкoм.
Страна прачечных и чебуречных и нытикoв.
А самoли или автo COВРЕМЕННOЕ
Этo cделают другие и ИХ тoвары в тoргoвых центрах и ИХ машинами забиты гoрoда.
Вам удачи