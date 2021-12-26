ЕС требует от РФ 290 млрд. долларов за импортозамещение
ЕС официально будет пытаться взыскать с России 290 млрд. долларов за то, что посредством политики импортозамещения, введенной в ответ на западные санкции, РФ предоставляет преференции своим товарам, что нарушает правила ВТО.
Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения.
«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн рублей, или примерно 290 млрд евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», – сообщили в организации ВТО, передает РБК.
В Евросоюзе отметили, что в течение нескольких лет Россия разрабатывала меры, которые серьезно ущемляют интересы компаний ЕС при продаже товаров и услуг российским государственным компаниям и другим организациям посредством коммерческих закупок.
Евросоюз призвал Россию отменить ограничения или привести их в соответствие с правилами ВТО, однако в Москве считают, что эти меры соответствуют ее обязательствам во Всемирной торговой организации.
В среду торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации. Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
https://vz.ru/news/2021/12/26/1136136.html – цинк
Разумеется, когда ЕС вводил санкции в отношении и РФ и тем самым предоставлял дополнительные преференции своим товарам, это с точки зрения ЕС нарушением правил ВТО не считается. Тут вижу, тут не вижу.
Само собой, пока действуют западные санкции в отношении РФ, будет действовать и политика импортозамещения. Выглядит совершенно невероятным, что Россия будет что-то платить за подобную хуцпу, тут проще из ВТО выйти, тем более, что еще несколько лет назад правительственные чиновники признавали, что никаких особых выгод членство в ВТО России не принесло. В данном случае, не трудно заметить, как ВТО пытаются использоваться в качестве инструмента идущей Холодной войны.
На мой взгляд, в своем текущем виде ВТО представляет собой один из механизмов поздневашингтонского мироустройства. В ходе идущей трансформации, он либо существенно изменит свою роль, либо же будет ликвидирован, уступив место другим механизмам.
Стоит отметить, что несмотря на иронию связанную с постоянными провалами политиками импотозамещения в стране, тем не менее за 7 лет надискриминировали Европу с ее помощью на 290 млрд. долларов (по оценкам самих европейцев). А помните, как говорили, что "российскую экономику санкции порвут вклочья, а для европейской экономики ответные санкции РФ как слону дробина". Как оказалось, ущерб оказался более чем существенным.
Тут конечно стоит отметить большой успех политики США, которые с помощью государственного переворота на Украине и его последствий, организовали ситуацию, когда РФ и ЕС наносят друг другу огромный экономический ущерб путем взаимных санкций, при этом зависимость ЕС от США лишь углубляется.
Радoсть тo какая.
Недавнo выплатили дoлги Ленина за капитуляцию Германии в 1-й мирoвoй.
Есть снoва куда платить.
Россия перечислила Боснии и Герцеговине 125,2 миллиона долларов и полностью расплатилась за долги Советского Союза. Ни кредитора (Югославия), ни должника (СССР) уже давно нет на карте мира, но для урегулирования финансовых вопросов несуществующих государств понадобилось почти 25 лет.