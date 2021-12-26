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Энтропия, 1985

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Фильм объясняет понятие энтропии в термодинамике, физике, информатике.

СоюзВузФильм, 1985 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X4JYFt6DwT4
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