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СУ-152. Истребитель танков. Не факт

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В Курской битве, самом масштабном бронетанковом сражении за всю историю человечества, Гитлер возлагал огромные надежды на немецкую технику, а одну из машин даже называл «непобедимым чудовищем». Ведущий программы «НЕ ФАКТ!» Арарат Кещян выяснит, как советским самоходкам удалось справиться с сильнейшими танками Вермахта, и почему гитлеровские машины потерпели на Курской дуге сокрушительное поражение. Кроме того, он исследует историю советских самоходных артиллерийских установок и разберется в том, какую роль они сыграли в одном из ключевых сражений Второй мировой войны.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wHGIrx3YCN0
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