СУ-152. Истребитель танков. Не факт
В Курской битве, самом масштабном бронетанковом сражении за всю историю человечества, Гитлер возлагал огромные надежды на немецкую технику, а одну из машин даже называл «непобедимым чудовищем». Ведущий программы «НЕ ФАКТ!» Арарат Кещян выяснит, как советским самоходкам удалось справиться с сильнейшими танками Вермахта, и почему гитлеровские машины потерпели на Курской дуге сокрушительное поражение. Кроме того, он исследует историю советских самоходных артиллерийских установок и разберется в том, какую роль они сыграли в одном из ключевых сражений Второй мировой войны.
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