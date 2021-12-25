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Летопись полувека. Год 1967

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Летопись полувека. Год 1967
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Юбилейный 1967 стал годом празднования 50-летия Октябрьской революции, летней Спартакиады народов СССР, Международного фестиваля мод в Москве, встречи лидеров европейских коммунистических и рабочих партий в Карловых Варах, масштабных общевойсковых учений «Днепр-67», трагической гибели космонавта В.Комарова, открытия мемориала на Малаховом кургане и памятника В.Ленину в Кремле, строительства Асуанской ГЭС и израильской агрессии в Египте.

ТО Экран 1969
Автор сценария – Анатолий Егоров
Режиссер – Герман Фрадкин
Оператор – Игорь Мордмиллович
Текст читал – Леонид Хмара

#ЛетописьПолувека #ИсторияСССР #СоветскийСоюз #ДокументальныйФильм #хроника

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RFRs5OVbQHk
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