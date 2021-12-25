Летопись полувека. Год 1967
Летопись полувека. Год 1967
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Юбилейный 1967 стал годом празднования 50-летия Октябрьской революции, летней Спартакиады народов СССР, Международного фестиваля мод в Москве, встречи лидеров европейских коммунистических и рабочих партий в Карловых Варах, масштабных общевойсковых учений «Днепр-67», трагической гибели космонавта В.Комарова, открытия мемориала на Малаховом кургане и памятника В.Ленину в Кремле, строительства Асуанской ГЭС и израильской агрессии в Египте.
ТО Экран 1969
Автор сценария – Анатолий Егоров
Режиссер – Герман Фрадкин
Оператор – Игорь Мордмиллович
Текст читал – Леонид Хмара
#ЛетописьПолувека #ИсторияСССР #СоветскийСоюз #ДокументальныйФильм #хроника
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEK
Наши группы в соцсетях:
Facebook: https://www.facebook.com/gosteleradiofond
VK: https://vk.com/teleradiofond
ОK: https://ok.ru/group/54885780750586
Приложение для смартфона “Радио. XX век”
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gtrf
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/радио-xx-век/id1336486169