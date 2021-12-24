«Надеюсь, я вам не наскучил». Документальный фильм о Леониде Филатове
Его называли секс-символом 80-х. После роли усатого плейбоя, летчика Скворцова в знаменитом «Экипаже» Александра Митты, по Леониду Филатову сходило с ума все женское население страны. Он всем казался этаким любимцем фортуны, настоящим баловнем судьбы: яркий, талантливый, остроумный. Помимо актерского таланта природа наделила его редким поэтическим даром: стихи Леня Филатов начал писать еще в школе. В 1987 году вышел знаменитый филатовский «Сказ про Федота-стрельца», и его мгновенно расхватали на цитаты!