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«Надеюсь, я вам не наскучил». Документальный фильм о Леониде Филатове

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Его называли секс-символом 80-х. После роли усатого плейбоя, летчика Скворцова в знаменитом «Экипаже» Александра Митты, по Леониду Филатову сходило с ума все женское население страны. Он всем казался этаким любимцем фортуны, настоящим баловнем судьбы: яркий, талантливый, остроумный. Помимо актерского таланта природа наделила его редким поэтическим даром: стихи Леня Филатов начал писать еще в школе. В 1987 году вышел знаменитый филатовский «Сказ про Федота-стрельца», и его мгновенно расхватали на цитаты!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BFuww9F1O3w
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