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В Гонконге удалили “Столп стыда”

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В Гонконге, несмотря на истерики на Западе, демонтировали памятник посвященный погибшим на площади Тянаньмэнь.
Спустя 2 месяца после принятия решения, сегодня рано утром приехали рабочие, упаковали памятник и вывезли с территории кампуса Университета Гонконга.
Статуя была установлена в 1997-м году, причем как отмечает руководство университета, она была установлена незаконно. Официальная мотивация удаления – памятник был установлен с подстрекательскими намерениями.



Сама статуя "Столп стыда" представляла из себя 8-метровый столп из трупов и кричащих людей.
Автор статуи уже вопит, что это его частная собственность и он будет требовать от Китая компенсацию, если статую повредят.

Удаление прошло на фоне местных выборов в Гонконге, где доминировали патриоты КНР, так как проамериканская оппозиция в Гонконге фактически разгромлена, а ее структуры лишены возможности получать зарубежное финансирование. США и их сателлиты уже ввели санкции против нескольких местных чиновников "за нарушение демократии".

Разумеется, и подавление протестов на площади Тянаньмэнь и реинтеграция Гонконга являются сугубо положительными для развития Китая и защиты его суверенитета мероприятиями. Китай смог избежать повторения судьбы СССР и последовательно ликвидирует последствия деятельности западных империалистов на его территории.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7316383.html
Метки: Гонконг, Китай, кнр, памятники, тяньаньмэнь
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