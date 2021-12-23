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«Плевать они хотели на интересы крымчан и демократию»: Путин о санкциях Запада против Крыма

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Президент также отметил, что и проблемы с сотовой связью на полуострове связаны с санкциями Запада.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1TsIF-i6Sn0
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 20551 15197
    Владимир 10 мин. назад

      Класс, то что российские компании не хотят работать в Крыму оказывается американцы виноваты,интересно что бы он говорил если бы не было амеров.

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