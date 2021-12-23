«Плевать они хотели на интересы крымчан и демократию»: Путин о санкциях Запада против Крыма
Президент также отметил, что и проблемы с сотовой связью на полуострове связаны с санкциями Запада.
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Класс, то что российские компании не хотят работать в Крыму оказывается американцы виноваты,интересно что бы он говорил если бы не было амеров.
Если приняли Кырым – так шикни на шавок с жучками, и заставь Сбер с РЖД и пр.связистов убрать двуличность. И в этом трусливость тоже.