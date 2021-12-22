В России построен нематериальный Храм Света
Запись живого эфира из архива НСР.
В России, впервые на Земле построен нематериальный Храм Света.
Автор – Аслан Уарзиаты
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С далёкой древности, когда еще не существовало современных религий, знали о том, что после появления Храма произойдёт скорое явление Мессии.
Свершилась первая победа сил света. Сбылось пророчество – именно в России появился истинный Храм, что даст мощный импульс к единению людей против пропасти, к очищению страны от тьмы. А если очистится Россия, то начнётся очищение всего нашего мира.
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#храмсвета #аслануарзиаты
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