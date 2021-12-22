Главная » Видео, История, Мировоззрение

УПОР Ноосфера. Футурология 6. Светлое будущее. Коммунистическое, научное, несбывшееся

69 0

УПОР Ноосфера. Футурология 6. Светлое будущее Коммунистическое, научное, несбывшееся. Олег Верещагин
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G36YBC_ymJE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
УПОР Ноосфера. Непобедимая и легендарная. Часть 8. Разрушение монолита
УПОР Ноосфера. Советский Союз и Вторая Мировая Война. Часть 8. Дорога на Берлин
УПОР Ноосфера. Поступь Красной Империи. Часть 8. Гренада моя
УПОР Ноосфера. Они сделали верный выбор. Часть 8. Три жизни казака Недорубова
УПОР Ноосфера. Советский Союз и Вторая Мировая Война. ч.9 И на Тихом Океане свой закончили поход

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru