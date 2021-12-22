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„Русские идут!!! А-а-а!..”

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Конечно, так, как в заголовке, Путин не сказал. Однако, выступая на коллегии Минобороны России, президент, до этого читая подготовленный доклад, периодически отступал от текста и несколько минут рассказывал о нарушении лживыми американцами их обещаний по нерасширению НАТО на восточном направлении.

Причём, фактически, весьма недвусмысленно дал понять, что в руководстве США и НАТО  в 90-х сидели… дебиловатые управленцы.

Затем прочитал ещё несколько фраз из приготовленного текста и опять продолжил прямое общение без бумажки.

Ниже курсивом мы выделим зачитанный текст, остальное – импровизация президента.

И эту часть своего выступления закончил неожиданным, а точнее, нежданным выводом. Выводом, граничащим с угрозой Западу: ваши „манипуляции надоели”.


Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии.

Ну, мы-то с вами их  хорошо знаем: и этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединённые Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны – легко, объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя, как это было с Договором по противоракетной обороне, [Договором] по открытому небу – нет, и всё.

Но хоть это, хоть что-то, хоть юридически обязывающие договорённости должны быть, а не устные заверения.

Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем. Можно здесь обратиться к недавней истории, к событиям конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века, когда нам говорили, что, мол, ваши волнения по поводу возможного расширения НАТО на восток беспочвенны.

А затем последовало пять волн расширения НАТО на восток.

Причём это же происходило, помните, как? Здесь все взрослые люди сидят. Это происходило тогда, когда между Россией и США, Россией и всеми основными странами НАТО были безоблачные отношения, просто чуть ли не союзнические.

Говорил уже публично – ещё вам скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса Российской Федерации сидели на постоянной основе американские специалисты. На работу ходили туда каждый день, столы стояли там рабочие и флаг США.

Ну куда больше? Чего ещё надо?

В Правительстве России работали советники США, кадровые сотрудники ЦРУ советовали. Чего ещё? Зачем надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе, причём с помощью даже ИГИЛ – ну, не ИГИЛ, там другие организации были террористические?

Явно террористов поддерживали. Зачем? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по ПРО?

То, что сейчас происходит, та напряжённость, которая складывается в Европе, – это их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, ухудшалась, ухудшалась – деградировала и деградировала.

И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать: мы же не можем допустить развития ситуации, о котором я сказал. Что, это непонятно, что ли, кому-то? Должно быть понятно.

Иногда задаёшься вопросом: а зачем они это всё делали в тех условиях?

Непонятно.

Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне и из-за неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени, неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации – из-за этого.

Других причин просто нет.

Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всём евразийском пространстве.

Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги жёстко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России.

Они-то, мы с вами хорошо знаем, под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории, за тысячи.

И, когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это всё устаревшим, ненужным, а когда что-то соответствует их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на международное гуманитарное право и так далее. Эти манипуляции надоели…





Можно начать с отметки 11:17


Интересно, когда завтра в США переведут это выступление Путина, сколько ещё американских и натовских генералов выбросятся из окон с криком „Русские идут!!! А-а-а!..”


Историческая справка

22 мая 1949 года выбросился из окна первый министр обороны США Джеймс Форрестол. Одна его фраза впечаталась в память человечества как символ антироссийской истерии.

«Русские идут, русские идут, они уже повсюду&raquo;,— бормотал Джеймс Форрестол под сочувственным взглядом врача-психиатра.


***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5846497.html
Метки: американцы, войска, Запад, ложь, манипуляция, нато, оон, президент, Путин, Россия, США, цру
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