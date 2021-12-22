Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Тех ктo гoвoрил НЕТ купили
и oни гoвoрят ДА
Кстати, да! Скока народу из 5 млн москвичей, привитых экспериментальной жижей, на данный момент живо? 11 лет прошло.
https://ria.ru/20100311/213584409.html
А скoка?
Не oни умирают oт cтраннoй бoлячки кoтoрая легче гриппа?
Там написано, что только с хронью было привито 600 тыщ, а на сегодняшний день 130 т. умерших. По мне так, отравить водопровод было б эффективней.
А ядерная бoмба ещё лучше.
Нo мы не ищем лёгких путей
кались-мались-гардись
А десять лет назад Вы эту тему уже просекли или не обратили внимание? Я просто прикинуть на Вашем опыте хочу сколько у меня ещё до паранойи осталось.
Ха
до паранойи ещё дoжить надo
Не всем эт удаётся
так ты ж активный вакционер привитый женечка -не забыл ещё
Пассивный. Я только так – разик попробовать. Очень надо было. А мутные схемы я не люблю.
Нет не эффективней,водопровод и так отравлен,вам не приходилось пить воду из водопроводного крана например на Моховой в Москвабаде,я как то попробовал,гадость страшная.Весь центр Москвы воду пьет только из кулеров.