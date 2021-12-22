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Первый канал объявил пандемию грандиозной мистификацией, правда было это в 2009 году

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GXMqxmlD3mA&t=54s&ab_channel=Lamagrad
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