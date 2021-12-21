Новейшая дизельная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр», залп провели из подводного положения в акватории Японского моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

«Ракета успешно поразила береговую цель на дистанции более 1 тыс. км», — отметили в Минобороны. Как уточняется, экипаж подлодки при выполнении учебной задачи провел комплекс тренировок с отработкой алгоритма действий при ракетных стрельбах высокоточным оружием. Перед пуском подводники провели тактический маневр скрытного выхода в район стрельб.

Выпущенная с подводной лодки ракета в расчетное время поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы превысила 1000 км.

«Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ», — уточняется в сообщении.

Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» в составе отряда кораблей пришла в главную базу Тихоокеанского флота менее месяца назад. Отряд совершил переход с Балтийского флота.

«Петропавловск-Камчатский» на ТОФ является одной из первых дизель-электрических подводных лодок, способных нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты «Калибр».

Как сообщалось в ноябре, к 2024 году во Владивостоке будут нести службу шесть многоцелевых субмарин проекта 636.3. Эти корабли увеличат возможности российского флота в регионе: лодки серии считаются одними из самых бесшумных в мире и несут на борту внушительный арсенал, в том числе крылатые ракеты «Калибр», а также сверхзвуковые «Ониксы».

Подлодки проекта 636.3 разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин».

Контракт на постройку шести лодок для ТОФ был подписан в сентябре 2016 года. Первые две субмарины – «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» – были заложены на «Адмиралтейских верфях» 28 июля 2017 года. «Петропавловск-Камчатский» спустили на воду 28 марта 2019 года. После прохождения испытаний 25 ноября 2019 года субмарина была принята в состав ВМФ России.

Подлодки этого типа относятся к третьему поколению больших дизель-электрических субмарин и являются одними из самых малошумных в мире. Они имеют длину 74 метра, максимальное водоизмещение более 3 900 тонн, рабочую глубину погружения – 240 метров, предельную – 300 метров, дальность хода – 7 500 миль. Основное ударное вооружение подводной лодки – ракеты «Калибр».

По материалам газеты «Известия», Lenta.ru, ТАСС